США и ФРГ договорились о "Северном потоке 2" и выступают за транзит газа через территорию Украины, - Маас
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в среду, что США и Германия пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток 2".
Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я рад, что мы нашли конструктивное решение по "Северному потоку 2". Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и выступать за транзит газа через Украину в следующем десятилетии", - подчеркнул Маас.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам сообщала, что власти США и Германии в соглашении по поводу "Северного потока 2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.
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+7 Лаптеноги Гоухоум
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Ну може долар з тисячі кубів їм залишать для підтримання штанів.
В нейтральных водах.Основное строительство и все суверенные разрешения были получены при зеленском.
Так что не звизди, зебил.
Ты заявил что поток был на 92% построен при Пете - єто очевидная и наглая ложь. Сегодня именно єту цифру носила в клювах подолякова ботоферма, что меня заинтересовало на предмет - правда ли. И ожидаемо оказалось брехней.
А теперь я хотел бы знать откуда эта чушь взялась про 900 км? Инаугурация Зеленского - конец мая.
Яка протяжність однієї..???
СП-2 всего 1300 км - две нитки, общая длина 2600
Вот заявление самого грязьпрома от апреля 2019 - https://russian.rt.com/business/news/617384-severnyi-potok-stroitelstvo «Северный поток - 2» построили на 37%
Там и указана цифра в 915 построеных км.
И вдогонку про разрешения.
член правления нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер выразил надежду, что разрешение от Дании на строительство трубопровода https://russian.rt.com/business/news/599941-daniya-severnyi-potok-2 будет выдано до середины 2019 года .
На довгі роки!
На жаль при владі клоун ............