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Новости Газовая война
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Украина и Польша будут совместно противодействовать запуску "Северного потока-2" - главы МИД

Украина и Польша будут совместно противодействовать запуску

Отказ от попыток остановить запуска газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Отмечается, что решение о строительстве "Северного потока - 2", одобренное в 2015 году через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе.

"Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

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Подчеркивается, что Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Северного потока - 2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности.

Автор: 

Польша (8511) Северный поток (1458) Кулеба Дмитрий (2880) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+4
Західна і східна Європа ,це різні світи ......
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21.07.2021 23:56 Ответить
+3
Как !? Ведь уже ЕС и США обо всем договорились... им кремль ближе.. ПАДЛЫ !!!
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22.07.2021 00:04 Ответить
+3
В Польщу газ з параші ішов через Білорусь, а зараз Польща вже не купує газ на параші. Натомість побудувала термінал для прийому скрапленого газу і будується газогін до кордону з Україною, щоб транспортувати в Україну. Отакі друзі.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV4s2Al_XxAhXlsIsKHQJnCGgQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-economy%2F3264558-na-kordoni-z-polseu-onovluut-magistralnij-gazoprovid.html&usg=AOvVaw0mSTh5bBTxts7SU0-y0W1d На кордоні з Польщею оновлюють магістральний газопровід
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22.07.2021 01:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Польще вже через суд ЄС домоглася, що ПП-2 буде завантажений тільки на половину.
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21.07.2021 23:50 Ответить
А сама планує злізти з російської "газової голки", тобто, відмовитись від українського транзиту. Отакі друзі...
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22.07.2021 00:53 Ответить
В Польщу газ з параші ішов через Білорусь, а зараз Польща вже не купує газ на параші. Натомість побудувала термінал для прийому скрапленого газу і будується газогін до кордону з Україною, щоб транспортувати в Україну. Отакі друзі.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV4s2Al_XxAhXlsIsKHQJnCGgQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-economy%2F3264558-na-kordoni-z-polseu-onovluut-magistralnij-gazoprovid.html&usg=AOvVaw0mSTh5bBTxts7SU0-y0W1d На кордоні з Польщею оновлюють магістральний газопровід
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22.07.2021 01:11 Ответить
Польща купує в газпрому близько 10 млрд кубів газу на рік. І буде купувати до кінця 22 року. Частина цього газу йде через Україну, наприклад, в травні цього року це становило близько 0,344 млрд. кубів. Тобто, поки що Україна ще й має якісь гроші за транзит кацапського газу до Польщі. Але дійсно, скоро друзі-поляки цих грошей Україну позбавлять, відмовившись від кацапського газу, мало того, ще й зароблятимуть на Україні, продаючи вже їй газ по оновленому газопроводу. Отакі друзі...
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22.07.2021 21:51 Ответить
ПП-1, а не ПП-2.
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22.07.2021 01:14 Ответить
Третій енергетичний пакет ЄС розповсюджується і на ПП-2.
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22.07.2021 01:30 Ответить
А Украина добьётся, чтобы в трубе появлялись неплотности (так называемые дырки).
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21.07.2021 23:55 Ответить
Західна і східна Європа ,це різні світи ......
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21.07.2021 23:56 Ответить
Как !? Ведь уже ЕС и США обо всем договорились... им кремль ближе.. ПАДЛЫ !!!
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22.07.2021 00:04 Ответить
Немцы полякам не указ.
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22.07.2021 01:16 Ответить
Тогда раскол ЕС !? .. это самые радужные фантазии кремлевской крысы...
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22.07.2021 01:23 Ответить
Biden everything ... Munich 2.0:
the trinity of biden-merkel-macron frankly went over to the side of the devil Putin:

https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Putin-Biden Pact. Conversation with Andrey Illarionov
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22.07.2021 08:15 Ответить
 
 