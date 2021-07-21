Украина и Польша будут совместно противодействовать запуску "Северного потока-2" - главы МИД

Отказ от попыток остановить запуска газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Отмечается, что решение о строительстве "Северного потока - 2", одобренное в 2015 году через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе.

"Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

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Подчеркивается, что Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Северного потока - 2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности.