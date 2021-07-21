Україна та Польща спільно протидіятимуть запуску "Північного потоку-2" - глави МЗС

Відмова від спроб зупинити запуск газопроводу "Північний потік-2" створила додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.

Про це йдеться в спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського МЗС.

Зазначається, що рішення щодо будівництва Північного потоку - 2, схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі.

"Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", - йдеться в заяві.

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Підкреслюється, що Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску Північного потоку - 2, допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці.