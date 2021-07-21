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Новини Газова війна
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Україна та Польща спільно протидіятимуть запуску "Північного потоку-2" - глави МЗС

Україна та Польща спільно протидіятимуть запуску

Відмова від спроб зупинити запуск газопроводу "Північний потік-2" створила додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.

Про це йдеться в спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського МЗС.

Зазначається, що рішення щодо будівництва Північного потоку - 2, схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі.

"Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", - йдеться в заяві.

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Підкреслюється, що Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску Північного потоку - 2, допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці.

Автор: 

Польща (8629) Північний потік (2473) Кулеба Дмитро (3604) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+4
Західна і східна Європа ,це різні світи ......
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21.07.2021 23:56 Відповісти
+3
Как !? Ведь уже ЕС и США обо всем договорились... им кремль ближе.. ПАДЛЫ !!!
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22.07.2021 00:04 Відповісти
+3
В Польщу газ з параші ішов через Білорусь, а зараз Польща вже не купує газ на параші. Натомість побудувала термінал для прийому скрапленого газу і будується газогін до кордону з Україною, щоб транспортувати в Україну. Отакі друзі.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV4s2Al_XxAhXlsIsKHQJnCGgQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-economy%2F3264558-na-kordoni-z-polseu-onovluut-magistralnij-gazoprovid.html&usg=AOvVaw0mSTh5bBTxts7SU0-y0W1d На кордоні з Польщею оновлюють магістральний газопровід
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22.07.2021 01:11 Відповісти
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Польще вже через суд ЄС домоглася, що ПП-2 буде завантажений тільки на половину.
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21.07.2021 23:50 Відповісти
А сама планує злізти з російської "газової голки", тобто, відмовитись від українського транзиту. Отакі друзі...
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22.07.2021 00:53 Відповісти
В Польщу газ з параші ішов через Білорусь, а зараз Польща вже не купує газ на параші. Натомість побудувала термінал для прийому скрапленого газу і будується газогін до кордону з Україною, щоб транспортувати в Україну. Отакі друзі.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV4s2Al_XxAhXlsIsKHQJnCGgQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-economy%2F3264558-na-kordoni-z-polseu-onovluut-magistralnij-gazoprovid.html&usg=AOvVaw0mSTh5bBTxts7SU0-y0W1d На кордоні з Польщею оновлюють магістральний газопровід
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22.07.2021 01:11 Відповісти
Польща купує в газпрому близько 10 млрд кубів газу на рік. І буде купувати до кінця 22 року. Частина цього газу йде через Україну, наприклад, в травні цього року це становило близько 0,344 млрд. кубів. Тобто, поки що Україна ще й має якісь гроші за транзит кацапського газу до Польщі. Але дійсно, скоро друзі-поляки цих грошей Україну позбавлять, відмовившись від кацапського газу, мало того, ще й зароблятимуть на Україні, продаючи вже їй газ по оновленому газопроводу. Отакі друзі...
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22.07.2021 21:51 Відповісти
ПП-1, а не ПП-2.
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22.07.2021 01:14 Відповісти
Третій енергетичний пакет ЄС розповсюджується і на ПП-2.
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22.07.2021 01:30 Відповісти
А Украина добьётся, чтобы в трубе появлялись неплотности (так называемые дырки).
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21.07.2021 23:55 Відповісти
Західна і східна Європа ,це різні світи ......
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21.07.2021 23:56 Відповісти
Как !? Ведь уже ЕС и США обо всем договорились... им кремль ближе.. ПАДЛЫ !!!
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22.07.2021 00:04 Відповісти
Немцы полякам не указ.
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22.07.2021 01:16 Відповісти
Тогда раскол ЕС !? .. это самые радужные фантазии кремлевской крысы...
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22.07.2021 01:23 Відповісти
Biden everything ... Munich 2.0:
the trinity of biden-merkel-macron frankly went over to the side of the devil Putin:

https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Putin-Biden Pact. Conversation with Andrey Illarionov
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22.07.2021 08:15 Відповісти
 
 