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Новини
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Київ спрямував ноти в Брюссель і Берлін про проведення консультацій щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба

Київ спрямував ноти в Брюссель і Берлін про проведення консультацій щодо

Після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку - 2".

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку - 2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС. МЗС вже направив відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - написав Кулеба.

Також читайте: США і ФРН домовилися про "Північний потік-2" і виступають за транзит газу через територію України, - Маас

Київ спрямував ноти в Брюссель і Берлін про проведення консультацій щодо Північного потоку - 2, - Кулеба 01

Нагадаємо, угода, підготовлене США і ФРН, передбачає, що німецька сторона буде готова вживати заходів у разі, якщо Росія буде використовувати поставку енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або буде застосовувати агресивні дії проти України, заявила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.

Автор: 

Німеччина (7483) Єврокомісія (2184) Північний потік (2473) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Киев направил ноты в Брюссель и Берлин

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Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6378
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21.07.2021 23:11 Відповісти
+7
Талибан пока самолётов над Пакистаном не сбивал, а Путин и Шойгу сбили пассажирский самолет над Украиной. Но Меркельша могла б и с Талибаном или Аль-Каидой какие угодно договора подписать. Для таких как она это вообще не проблема.

2Роман Москаль и Alla Gri
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21.07.2021 23:14 Відповісти
+3
свиньи - это кто договора не выполняет, дает гарантии территориальной целостности, потом захватывает территории.
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21.07.2021 23:26 Відповісти
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Киев направил ноты в Брюссель и Берлин

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Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6378
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21.07.2021 23:11 Відповісти
Талибан пока самолётов над Пакистаном не сбивал, а Путин и Шойгу сбили пассажирский самолет над Украиной. Но Меркельша могла б и с Талибаном или Аль-Каидой какие угодно договора подписать. Для таких как она это вообще не проблема.

2Роман Москаль и Alla Gri
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21.07.2021 23:14 Відповісти
Господи, убогие.. ваш вес в политике с вашим зашкваром минус ноль....
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21.07.2021 23:14 Відповісти
Он реально думает, что там прочтут эту ноту и все переиграют?
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21.07.2021 23:17 Відповісти
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21.07.2021 23:25 Відповісти
свиньи - это кто договора не выполняет, дает гарантии территориальной целостности, потом захватывает территории.
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21.07.2021 23:26 Відповісти
русиш швайне чи дірявий кацап ?
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21.07.2021 23:31 Відповісти
два в одному
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22.07.2021 07:36 Відповісти
Потрібно було відразу відмовлятись від їхнього газу і транзиту. Ще тоді. Водичку ж ми перекрили, а газ тягнемо...
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21.07.2021 23:25 Відповісти
Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9507
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21.07.2021 23:28 Відповісти
Эти вопросы надо было поднимать при начале строительства, а не когда уже дело к финалу пришло, теперь уже большое бабло вложено, то уже практически нереально все остановить.
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21.07.2021 23:28 Відповісти
А рояль надеюсь отправили? Вот они вам и сыграют.
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21.07.2021 23:29 Відповісти
Київ спрямував ноти в Брюссель і Берлін про проведення консультацій щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5927
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21.07.2021 23:40 Відповісти
брюсель для ЗЕ зіграв на роялі "ДО-РЕ-МІ-ДО-РЕ-ДО" (фахівці муз.закладів знають цю фразу на память)
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21.07.2021 23:48 Відповісти
Сподіваюсь консультації проводитиме не зеля. А то ми уже бачили його "епічний" виступ на зустрічі з Меркель.
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22.07.2021 00:01 Відповісти
Потихонечку отважная команда реформаторов вышла на лэвэл - Мартышка и очки (по Крылоу)
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22.07.2021 05:53 Відповісти
Ну никому верить нельзя! Мне можно! (Мюллер).
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22.07.2021 06:51 Відповісти
если чё, то клован умеет ржать в ответ ....
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22.07.2021 08:37 Відповісти
 
 