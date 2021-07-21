Київ спрямував ноти в Брюссель і Берлін про проведення консультацій щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба

Після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку - 2".

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку - 2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС. МЗС вже направив відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - написав Кулеба.

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Нагадаємо, угода, підготовлене США і ФРН, передбачає, що німецька сторона буде готова вживати заходів у разі, якщо Росія буде використовувати поставку енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або буде застосовувати агресивні дії проти України, заявила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.