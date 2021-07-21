РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11045 посетителей онлайн
Новости
3 916 20

Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба

Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по

После официального объявления о сделке между Германией и США Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку - 2".

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба.

Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по Северному потоку - 2, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и ФРГ договорились о "Северном потоке 2" и выступают за транзит газа через территорию Украины, - Маас

Напомним, соглашение, подготовленное США и ФРГ, предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Автор: 

Германия (7073) Еврокомиссия (1471) Северный поток (1458) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Киев направил ноты в Брюссель и Берлин

===================================
Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6378
показать весь комментарий
21.07.2021 23:11 Ответить
+7
Талибан пока самолётов над Пакистаном не сбивал, а Путин и Шойгу сбили пассажирский самолет над Украиной. Но Меркельша могла б и с Талибаном или Аль-Каидой какие угодно договора подписать. Для таких как она это вообще не проблема.

2Роман Москаль и Alla Gri
показать весь комментарий
21.07.2021 23:14 Ответить
+3
свиньи - это кто договора не выполняет, дает гарантии территориальной целостности, потом захватывает территории.
показать весь комментарий
21.07.2021 23:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Киев направил ноты в Брюссель и Берлин

===================================
Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6378
показать весь комментарий
21.07.2021 23:11 Ответить
Талибан пока самолётов над Пакистаном не сбивал, а Путин и Шойгу сбили пассажирский самолет над Украиной. Но Меркельша могла б и с Талибаном или Аль-Каидой какие угодно договора подписать. Для таких как она это вообще не проблема.

2Роман Москаль и Alla Gri
показать весь комментарий
21.07.2021 23:14 Ответить
Господи, убогие.. ваш вес в политике с вашим зашкваром минус ноль....
показать весь комментарий
21.07.2021 23:14 Ответить
Он реально думает, что там прочтут эту ноту и все переиграют?
показать весь комментарий
21.07.2021 23:17 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2021 23:25 Ответить
свиньи - это кто договора не выполняет, дает гарантии территориальной целостности, потом захватывает территории.
показать весь комментарий
21.07.2021 23:26 Ответить
русиш швайне чи дірявий кацап ?
показать весь комментарий
21.07.2021 23:31 Ответить
два в одному
показать весь комментарий
22.07.2021 07:36 Ответить
Потрібно було відразу відмовлятись від їхнього газу і транзиту. Ще тоді. Водичку ж ми перекрили, а газ тягнемо...
показать весь комментарий
21.07.2021 23:25 Ответить
Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9507
показать весь комментарий
21.07.2021 23:28 Ответить
Эти вопросы надо было поднимать при начале строительства, а не когда уже дело к финалу пришло, теперь уже большое бабло вложено, то уже практически нереально все остановить.
показать весь комментарий
21.07.2021 23:28 Ответить
А рояль надеюсь отправили? Вот они вам и сыграют.
показать весь комментарий
21.07.2021 23:29 Ответить
Київ спрямував ноти в Брюссель і Берлін про проведення консультацій щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5927
показать весь комментарий
21.07.2021 23:40 Ответить
брюсель для ЗЕ зіграв на роялі "ДО-РЕ-МІ-ДО-РЕ-ДО" (фахівці муз.закладів знають цю фразу на память)
показать весь комментарий
21.07.2021 23:48 Ответить
Сподіваюсь консультації проводитиме не зеля. А то ми уже бачили його "епічний" виступ на зустрічі з Меркель.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:01 Ответить
Потихонечку отважная команда реформаторов вышла на лэвэл - Мартышка и очки (по Крылоу)
показать весь комментарий
22.07.2021 05:53 Ответить
Ну никому верить нельзя! Мне можно! (Мюллер).
показать весь комментарий
22.07.2021 06:51 Ответить
если чё, то клован умеет ржать в ответ ....
показать весь комментарий
22.07.2021 08:37 Ответить
 
 