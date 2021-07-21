Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба
После официального объявления о сделке между Германией и США Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку - 2".
Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба.
Напомним, соглашение, подготовленное США и ФРГ, предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
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