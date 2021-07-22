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Апелляционный суд остановил депортацию белорусского активиста Боленкова из Украины

Апелляционный суд остановил депортацию белорусского активиста Боленкова из Украины

Суд удовлетворил жалобу белорусского активиста Алексея Боленкова решения Службы безопасности Украины о выдворении его из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр прав человека ZMINA.

"Шестой апелляционный суд удовлетворил жалобу белорусского активиста Алексея Боленкова на решение СБУ о депортации из Украины", говорится в сообщении.

Как напоминает Укринформ, суд по делу белорусского активиста Боленкова объявил перерыв 20 июля и продолжил рассмотрение дела 21 июля. Под зданием суда 20 июля собрались на митинг молодчики с противоположными идеологическими взглядами, которые требовали депортации Боленкова. Там произошла стычка, во время которой стороны забрасывали друг друга яйцами и распылили газовый баллончик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция быстро навела порядок среди митингующих.

Оппоненты, которые также постоянно присутствуют на митингах, заявляют, что Боленков - один из основателей террористической леворадикальной группировки "Ревдия" и его надо депортировать.

Как сообщалось, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского активиста Боленкова в Киеве 21 апреля и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины. Адвокаты обжаловали в суде решение СБУ о депортации, однако Шевченковский районный суд Киеве 22 июня отказал в удовлетворении жалобы.

Алексей Боленков - белорусский и украинский активист, родился в городе Жлобин в Беларуси. Он участвовал в протестах на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Сам активист называет себя сторонником анархизма.

Также смотрите: Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной "группу анархистов-диверсантов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7921) депортация (689) суд (25140) анархист (7)


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Топ комментарии
+8
СБУ працює на інтереси усіх окрім України.
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22.07.2021 01:43 Ответить
+3
Як і Національна поліція - виродки
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22.07.2021 06:07 Ответить
+3
Вообще-то со всякими там беженцами давно пора наводить порядок. Украина уже как помойная яма, всякий сброд сюда стекается. Выдворять нужно немедленно если так называемый беженец начинает вмешиваться в политические дела Украины.
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22.07.2021 07:14 Ответить
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СБУ працює на інтереси усіх окрім України.
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22.07.2021 01:43 Ответить
Як і Національна поліція - виродки
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22.07.2021 06:07 Ответить
Ими руководят назначенные клоуном - иудой , мегажлобом зебенским - холуи гебнявые
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22.07.2021 08:12 Ответить
Вот тут я даже сомневаюсь, как по мне землю сливают и подставляют - мое мнение, а так они от этого лучше не станут и не стали
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22.07.2021 21:09 Ответить
Его срочно в администрацию президента, как креативного, инновационного политтехнолога. Такие на вес золота!
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22.07.2021 02:08 Ответить
Ось цікаве про "активіста": https://site.ua/tim.zlatkin/37100-ne-vsi-bilorusi-odnakovo-korisni/
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22.07.2021 06:59 Ответить
"Боленков водночас зазначав, що брав участь в акціях "Революційної дії", однак припинив співпрацю з ними після нападу на ветерана АТО Дмитра Вербича 2018 року, дотичність Боленкова до якого заперечив сам Вербич. "
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22.07.2021 07:13 Ответить
Вообще-то со всякими там беженцами давно пора наводить порядок. Украина уже как помойная яма, всякий сброд сюда стекается. Выдворять нужно немедленно если так называемый беженец начинает вмешиваться в политические дела Украины.
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22.07.2021 07:14 Ответить
Бот подолячный , выдворяй те. Найема , Соболева и сракошвилли , Новинского , а то у вас двойные стандарты, кто работае на клоунарий , тех не трогать?
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22.07.2021 08:18 Ответить
Таки, да. Новинский украинский корвет на металлолом сдал, хоть бы кто от зеленых клоунов что то вякнул.
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22.07.2021 09:19 Ответить
 
 