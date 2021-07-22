Апелляционный суд остановил депортацию белорусского активиста Боленкова из Украины

Суд удовлетворил жалобу белорусского активиста Алексея Боленкова решения Службы безопасности Украины о выдворении его из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр прав человека ZMINA.

"Шестой апелляционный суд удовлетворил жалобу белорусского активиста Алексея Боленкова на решение СБУ о депортации из Украины", говорится в сообщении.

Как напоминает Укринформ, суд по делу белорусского активиста Боленкова объявил перерыв 20 июля и продолжил рассмотрение дела 21 июля. Под зданием суда 20 июля собрались на митинг молодчики с противоположными идеологическими взглядами, которые требовали депортации Боленкова. Там произошла стычка, во время которой стороны забрасывали друг друга яйцами и распылили газовый баллончик.

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Полиция быстро навела порядок среди митингующих.

Оппоненты, которые также постоянно присутствуют на митингах, заявляют, что Боленков - один из основателей террористической леворадикальной группировки "Ревдия" и его надо депортировать.

Как сообщалось, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского активиста Боленкова в Киеве 21 апреля и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины. Адвокаты обжаловали в суде решение СБУ о депортации, однако Шевченковский районный суд Киеве 22 июня отказал в удовлетворении жалобы.

Алексей Боленков - белорусский и украинский активист, родился в городе Жлобин в Беларуси. Он участвовал в протестах на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Сам активист называет себя сторонником анархизма.

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