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Апеляційний суд зупинив депортацію білоруського активіста Боленкова з України

Апеляційний суд зупинив депортацію білоруського активіста Боленкова з України

Суд задовольнив скаргу білоруського активіста Олексія Боленкова на рішення Служби безпеки України про видворення його з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр прав людини ZMINA.

"Шостий апеляційний суд задовольнив скаргу білоруського активіста Олексія Боленкова на рішення СБУ щодо депортації його з України", - йдеться в повідомленні.

Як нагадує Укрінформ, суд у справі білоруського активіста Боленкова оголосив перерву 20 липня і продовжив розгляд справи 21 липня. Під будівлею суду 20 липня зібралися на мітинг молодики з протилежними ідеологічними поглядами, які вимагали депортації Боленкова. Там відбулась сутичка під час якої сторони закидали один одного яйцями та розпилили газовий балончик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція швидко навела порядок серед мітингувальників.

Опоненти, які також постійно присутні на мітингах, заявляють, що Боленков – один із засновників терористичного ліворадикального угруповання "Ревдія" і його треба депортувати.

Як повідомлялось, співробітники Національної поліції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського активіста Боленкова в Києві 21 квітня і попередили його про примусове видворення з території України. Адвокати оскаржили в суді рішення СБУ про депортацію, однак Шевченківський районний суд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги.

Олексій Боленков – білоруський та український активіст, народився у місті Жлобин у Білорусі. Він брав участь у протестах на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Сам активіст називає себе прибічником анархізму.

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Автор: 

Білорусь (7969) депортація (731) суд (11740) анархіст (4)


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Топ коментарі
+8
СБУ працює на інтереси усіх окрім України.
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22.07.2021 01:43 Відповісти
+3
Як і Національна поліція - виродки
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22.07.2021 06:07 Відповісти
+3
Вообще-то со всякими там беженцами давно пора наводить порядок. Украина уже как помойная яма, всякий сброд сюда стекается. Выдворять нужно немедленно если так называемый беженец начинает вмешиваться в политические дела Украины.
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22.07.2021 07:14 Відповісти
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СБУ працює на інтереси усіх окрім України.
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22.07.2021 01:43 Відповісти
Як і Національна поліція - виродки
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22.07.2021 06:07 Відповісти
Ими руководят назначенные клоуном - иудой , мегажлобом зебенским - холуи гебнявые
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22.07.2021 08:12 Відповісти
Вот тут я даже сомневаюсь, как по мне землю сливают и подставляют - мое мнение, а так они от этого лучше не станут и не стали
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22.07.2021 21:09 Відповісти
Его срочно в администрацию президента, как креативного, инновационного политтехнолога. Такие на вес золота!
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22.07.2021 02:08 Відповісти
Ось цікаве про "активіста": https://site.ua/tim.zlatkin/37100-ne-vsi-bilorusi-odnakovo-korisni/
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22.07.2021 06:59 Відповісти
"Боленков водночас зазначав, що брав участь в акціях "Революційної дії", однак припинив співпрацю з ними після нападу на ветерана АТО Дмитра Вербича 2018 року, дотичність Боленкова до якого заперечив сам Вербич. "
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22.07.2021 07:13 Відповісти
Вообще-то со всякими там беженцами давно пора наводить порядок. Украина уже как помойная яма, всякий сброд сюда стекается. Выдворять нужно немедленно если так называемый беженец начинает вмешиваться в политические дела Украины.
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22.07.2021 07:14 Відповісти
Бот подолячный , выдворяй те. Найема , Соболева и сракошвилли , Новинского , а то у вас двойные стандарты, кто работае на клоунарий , тех не трогать?
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22.07.2021 08:18 Відповісти
Таки, да. Новинский украинский корвет на металлолом сдал, хоть бы кто от зеленых клоунов что то вякнул.
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22.07.2021 09:19 Відповісти
 
 