Апеляційний суд зупинив депортацію білоруського активіста Боленкова з України
Суд задовольнив скаргу білоруського активіста Олексія Боленкова на рішення Служби безпеки України про видворення його з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр прав людини ZMINA.
"Шостий апеляційний суд задовольнив скаргу білоруського активіста Олексія Боленкова на рішення СБУ щодо депортації його з України", - йдеться в повідомленні.
Як нагадує Укрінформ, суд у справі білоруського активіста Боленкова оголосив перерву 20 липня і продовжив розгляд справи 21 липня. Під будівлею суду 20 липня зібралися на мітинг молодики з протилежними ідеологічними поглядами, які вимагали депортації Боленкова. Там відбулась сутичка під час якої сторони закидали один одного яйцями та розпилили газовий балончик.
Поліція швидко навела порядок серед мітингувальників.
Опоненти, які також постійно присутні на мітингах, заявляють, що Боленков – один із засновників терористичного ліворадикального угруповання "Ревдія" і його треба депортувати.
Як повідомлялось, співробітники Національної поліції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського активіста Боленкова в Києві 21 квітня і попередили його про примусове видворення з території України. Адвокати оскаржили в суді рішення СБУ про депортацію, однак Шевченківський районний суд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги.
Олексій Боленков – білоруський та український активіст, народився у місті Жлобин у Білорусі. Він брав участь у протестах на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Сам активіст називає себе прибічником анархізму.
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