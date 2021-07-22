Апеляційний суд зупинив депортацію білоруського активіста Боленкова з України

Суд задовольнив скаргу білоруського активіста Олексія Боленкова на рішення Служби безпеки України про видворення його з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр прав людини ZMINA.

"Шостий апеляційний суд задовольнив скаргу білоруського активіста Олексія Боленкова на рішення СБУ щодо депортації його з України", - йдеться в повідомленні.

Як нагадує Укрінформ, суд у справі білоруського активіста Боленкова оголосив перерву 20 липня і продовжив розгляд справи 21 липня. Під будівлею суду 20 липня зібралися на мітинг молодики з протилежними ідеологічними поглядами, які вимагали депортації Боленкова. Там відбулась сутичка під час якої сторони закидали один одного яйцями та розпилили газовий балончик.

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Поліція швидко навела порядок серед мітингувальників.

Опоненти, які також постійно присутні на мітингах, заявляють, що Боленков – один із засновників терористичного ліворадикального угруповання "Ревдія" і його треба депортувати.

Як повідомлялось, співробітники Національної поліції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського активіста Боленкова в Києві 21 квітня і попередили його про примусове видворення з території України. Адвокати оскаржили в суді рішення СБУ про депортацію, однак Шевченківський районний суд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги.

Олексій Боленков – білоруський та український активіст, народився у місті Жлобин у Білорусі. Він брав участь у протестах на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Сам активіст називає себе прибічником анархізму.

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