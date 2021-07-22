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Новости Коронавирус и карантин
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Китай отклонил план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения COVID-19

Китай отклонил план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения COVID-19

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении COVID-19. Соответствующее заявление сделал замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству.

Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.

Цзэн Исинь, комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из китайской лаборатории, обвинил организацию в "политическом позерстве".

По словам замглавы NHC, действия ВОЗ демонстрируют "высокомерие по отношению к науке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Китай (3045) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Причем сырого, при варке вирус бы убился.
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22.07.2021 09:03 Ответить
+7
Є що приховувати. Такий висновок.
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22.07.2021 08:41 Ответить
+7
Та буде як з Боінгом збитим рашкою.
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22.07.2021 08:42 Ответить
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Є що приховувати. Такий висновок.
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22.07.2021 08:41 Ответить
Бабуся с поселка Вухань скушала летючого кажана, так появился Ковид-19, што тут еще расследовать?
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22.07.2021 08:45 Ответить
Причем сырого, при варке вирус бы убился.
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22.07.2021 09:03 Ответить
Голодные люди...
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22.07.2021 10:14 Ответить
Лаборатория 4 уровня принадлежащая фонду сороса и гейтса в вУхане случайно потеряла вирус
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22.07.2021 10:58 Ответить
Та буде як з Боінгом збитим рашкою.
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22.07.2021 08:42 Ответить
Ответ Байдену. Какая демократия? Кто сильный, тот и прав! Если два мировых монстра не захотят "чубитись" из-за "бедных" индейцев, все призывы оон или воз - маленький "пук" за большие деньги!
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22.07.2021 09:06 Ответить
С Кетаем все ясно, но все его боятся. Самый простой способ убрать подозрения это пустить воз в лабу, дать поговорить с лаборантами,дать доступ к определенным больницам и врачам, где были первые больные. Ничего секретного для государства в этом нет, в ответ китай кидает какие-то абстрактные фразы.
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22.07.2021 09:07 Ответить
Так один раз уже приезжали? А потом будет как с хакерскими атаками, все говорили про Рашку, а в итоге решили свалить на китайцев, по видимому в соответствии с новым политическим курсом Байдена😁😁😁
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22.07.2021 09:10 Ответить
Китай відхилив план ВООЗ щодо другого етапу розслідування походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 3192
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22.07.2021 10:11 Ответить
попробуй откажись от товаров КНР для санкций. Китай непобедим, даже без военной силы, им ничего не сделать, чтобы наказать.
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22.07.2021 11:00 Ответить
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ГОТОВИТЬСЯ К БОЙКОТИРОВАНИЮ КИТАЯ !!!
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22.07.2021 13:45 Ответить
 
 