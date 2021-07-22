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Новини Коронавірус і карантин
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Китай відхилив план ВООЗ щодо другого етапу розслідування походження COVID-19

Китай відхилив план ВООЗ щодо другого етапу розслідування походження COVID-19

Китай не дотримуватиметься запропонованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) плану щодо другому етапу розслідування про походження COVID-19. Відповідну заяву зробив заступник голови Національного комітету з охорони здоров'я (NHC) Цзен Ісінь.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Минулого тижня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що відкидати версію, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії в Китаї, поки рано, і закликав Китай до відкритого співробітництва.

Він також повідомив, що ВООЗ планує перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими були зареєстровані перші випадки зараження COVID-19.

Цзен Ісінь, коментуючи плани ВООЗ присвятити другий етап розслідування версії про витік коронавірусу з китайської лабораторії, звинуватив організацію в "політичному позерстві".

За словами заступника голови NHC, дії ВООЗ демонструють "зарозумілість стосовно науки".

Також читайте: Виключати версію витоку COVID-19 з лабораторії в Китаї передчасно, - ВООЗ

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ВООЗ (770) карантин (18172) Китай (4703) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Причем сырого, при варке вирус бы убился.
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22.07.2021 09:03 Відповісти
+7
Є що приховувати. Такий висновок.
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22.07.2021 08:41 Відповісти
+7
Та буде як з Боінгом збитим рашкою.
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22.07.2021 08:42 Відповісти
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Є що приховувати. Такий висновок.
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22.07.2021 08:41 Відповісти
Бабуся с поселка Вухань скушала летючого кажана, так появился Ковид-19, што тут еще расследовать?
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22.07.2021 08:45 Відповісти
Причем сырого, при варке вирус бы убился.
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22.07.2021 09:03 Відповісти
Голодные люди...
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22.07.2021 10:14 Відповісти
Лаборатория 4 уровня принадлежащая фонду сороса и гейтса в вУхане случайно потеряла вирус
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22.07.2021 10:58 Відповісти
Та буде як з Боінгом збитим рашкою.
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22.07.2021 08:42 Відповісти
Ответ Байдену. Какая демократия? Кто сильный, тот и прав! Если два мировых монстра не захотят "чубитись" из-за "бедных" индейцев, все призывы оон или воз - маленький "пук" за большие деньги!
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22.07.2021 09:06 Відповісти
С Кетаем все ясно, но все его боятся. Самый простой способ убрать подозрения это пустить воз в лабу, дать поговорить с лаборантами,дать доступ к определенным больницам и врачам, где были первые больные. Ничего секретного для государства в этом нет, в ответ китай кидает какие-то абстрактные фразы.
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22.07.2021 09:07 Відповісти
Так один раз уже приезжали? А потом будет как с хакерскими атаками, все говорили про Рашку, а в итоге решили свалить на китайцев, по видимому в соответствии с новым политическим курсом Байдена😁😁😁
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22.07.2021 09:10 Відповісти
Китай відхилив план ВООЗ щодо другого етапу розслідування походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 3192
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22.07.2021 10:11 Відповісти
попробуй откажись от товаров КНР для санкций. Китай непобедим, даже без военной силы, им ничего не сделать, чтобы наказать.
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22.07.2021 11:00 Відповісти
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ГОТОВИТЬСЯ К БОЙКОТИРОВАНИЮ КИТАЯ !!!
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22.07.2021 13:45 Відповісти
 
 