Китай відхилив план ВООЗ щодо другого етапу розслідування походження COVID-19
Китай не дотримуватиметься запропонованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) плану щодо другому етапу розслідування про походження COVID-19. Відповідну заяву зробив заступник голови Національного комітету з охорони здоров'я (NHC) Цзен Ісінь.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Минулого тижня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що відкидати версію, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії в Китаї, поки рано, і закликав Китай до відкритого співробітництва.
Він також повідомив, що ВООЗ планує перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими були зареєстровані перші випадки зараження COVID-19.
Цзен Ісінь, коментуючи плани ВООЗ присвятити другий етап розслідування версії про витік коронавірусу з китайської лабораторії, звинуватив організацію в "політичному позерстві".
За словами заступника голови NHC, дії ВООЗ демонструють "зарозумілість стосовно науки".
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