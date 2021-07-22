РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10062 посетителя онлайн
Новости
1 388 24

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения, позволяющего обновить локомотивный парк "Укрзализныци"

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения, позволяющего обновить локомотивный парк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская железная дорога".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что ратификация рамочного соглашения позволит обеспечить реализацию проекта по обновлению парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская железная дорога" путем закупки 130 грузовых электрических локомотивов (80 – двухсистемных, 50 – односистемных) для АО "Украинская железная дорога" со значительной локализацией производства в Украине.

Отмечается, что закупка грузовых электрических локомотивов будет осуществляться за счет государственного бюджета и государственных внешних заимствований.

Так, Франция предоставляет Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.

Согласно рамочному соглашению, официальная поддержка составляет не более 85% от общей суммы контрактов. Украинская компания, определенная правительством Украины, должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика. Общая сумма официальной поддержки составляет 750 млн 125 тыс. евро и финансирует реализацию проекта. В частности, 350 млн евро будет составлять казначейская ссуда правительства Французской Республики, а 400 млн 125 тыс. евро – банковские ссуды, гарантированные Bpifrance Assurance Export (действует от имени правительства Французской Республики).

Проект предусматривает приобретение во Франции французских товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов. За выполнение контрактов несет ответственность французский поставщик, при условии, что официальная поддержка, оказанная для приобретения украинских товаров и услуг, не превышает 50% от суммы экспортных контрактов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой на Луганщине: ОГА предоставят кредит на 70 млн евро

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Укрзализныця (2762) Франция (3544)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
завтра планируется подписание Зеленским закона о ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и пилорамой в Борисполе об обновлении лавочек на Центральном ЖД вокзале Киева
показать весь комментарий
22.07.2021 10:50 Ответить
+3
Мандель уже пишет книгу об этом!
показать весь комментарий
22.07.2021 10:53 Ответить
+2
Ну заключили соглашение и ладно . Хорошо или плохо - сейчас не в этом дело . Для каждого соглашения нужно закон принимать ? Законы разве для этого ?
показать весь комментарий
22.07.2021 11:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо????
показать весь комментарий
22.07.2021 10:43 Ответить
УЗ ещё предыдущий премьер в управление немцам отдал, насколько я помню...
показать весь комментарий
22.07.2021 10:45 Ответить
Немцы не дураки чтобы лезть в это болото.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:46 Ответить
Поляк полез, сейчас ему дело шьют)
показать весь комментарий
22.07.2021 11:48 Ответить
Это что, задача Президента, нечем больше заниматься?
показать весь комментарий
22.07.2021 10:47 Ответить
завтра планируется подписание Зеленским закона о ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и пилорамой в Борисполе об обновлении лавочек на Центральном ЖД вокзале Киева
показать весь комментарий
22.07.2021 10:50 Ответить
Мандель уже пишет книгу об этом!
показать весь комментарий
22.07.2021 10:53 Ответить
парашонка опередил, заключил договор с бердичевской пилорамой

Президент Петр Порошенко рассказал, как начались переговоры с General Electric.
"История началась с моего визита в США в июне 2017 года.

Контракт на поставку первых 30 локомотивов General Electric в Украину профинансирует государственный Укрэксимбанк
Осенью 2018 года будут поставлены 30 локомотивов, их производство стартует в США.

"Очень быстро был подготовлен контракт на сумму 1 млрд долларов.

"Репутация General Electric - очень высокая. Компания приходит в те страны, где толерантность к коррупции нулевая", - резюмировал Порошенко

Укрзализныця подписала 15-летний рамочный контракт с компанией General Electric

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян,
Общий объем поставок локомотивов к 2034 году достигнет 225.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:44 Ответить
ты зебил разницу между этим и законом о ратификации соглашения о приобретении понимаешь или для тебя как обычно " какая разница " ?
показать весь комментарий
22.07.2021 12:40 Ответить
ты прохоср ань умняк не включай, быринько отчиталась где бабки, где паравозы, а Зин?
показать весь комментарий
22.07.2021 12:50 Ответить
ты тупорылый ? нет не так . вопросительный знак был лишним . ты тупорылый . так вот тупорылый понимаешь ли ты своей одной извилиной что для того что бы акционерное общество " Укрзалізниця" купило электровозы . лавочки или унитазы не нужно принимать закон о покупке электровозов или закон о покупке унитазов

но если уж речь зашла о сделке то зафиксируй себе баран . паровоз и электровоз это принципиально разные вещи
показать весь комментарий
22.07.2021 14:53 Ответить
ну й розумный аж страшно
показать весь комментарий
22.07.2021 15:06 Ответить
это да . по любому умнее тебя . все таки классическое образование круче чем недельные курсы в Трускавце
показать весь комментарий
22.07.2021 15:11 Ответить
миллиарды на General Electric тупо украли, локомотивов нет
показать весь комментарий
22.07.2021 10:56 Ответить
General Electric на тот момент была банкротом или в предбанкротном состоянии - по биржевым буржуйским данным
показать весь комментарий
22.07.2021 11:48 Ответить
Без Бубочки даже локомотивы не обновляются...
показать весь комментарий
22.07.2021 10:58 Ответить
для АО "Украинская железная дорога" со значительной локализацией производства в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3278532
Про локализацию и производство ни слова?
показать весь комментарий
22.07.2021 11:09 Ответить
А как же тендер, который ещё идёт?
показать весь комментарий
22.07.2021 11:18 Ответить
Ну заключили соглашение и ладно . Хорошо или плохо - сейчас не в этом дело . Для каждого соглашения нужно закон принимать ? Законы разве для этого ?
показать весь комментарий
22.07.2021 11:19 Ответить
Надо требовать работать под видеокамерой 8 часов. С момента приезда из Грузии этот чмырёнышь пропал и нигде не появляется. Наверное наш Президент обдолбилось в гавно
показать весь комментарий
22.07.2021 11:28 Ответить
Очередной миллиард уплыл к иностранному производителю. А ведь могли бы в Днепре производить свои элетровозы! И большинство дорогостоящих комплектующих мы могли бы произвести сами! Вертолеты купили у Эйрбаса, катера опять у французов, неужели мы вообще ничего не будем делать сами? Ну с тепловозами Дж.Электрик я еще частично согласен, такие тепловозы с передачей переменного тока мало кто делает.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:51 Ответить
Прощальная гастроль Сабакова.
показать весь комментарий
22.07.2021 13:32 Ответить
Выпросили у хитроумных жабоедов деньги на покупку их товаров. С такими зелёными "бизнесменами" скоро вылетим в трубу
показать весь комментарий
26.07.2021 11:02 Ответить
 
 