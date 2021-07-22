Зеленский подписал закон о ратификации соглашения, позволяющего обновить локомотивный парк "Укрзализныци"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская железная дорога".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что ратификация рамочного соглашения позволит обеспечить реализацию проекта по обновлению парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская железная дорога" путем закупки 130 грузовых электрических локомотивов (80 – двухсистемных, 50 – односистемных) для АО "Украинская железная дорога" со значительной локализацией производства в Украине.

Отмечается, что закупка грузовых электрических локомотивов будет осуществляться за счет государственного бюджета и государственных внешних заимствований.

Так, Франция предоставляет Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.

Согласно рамочному соглашению, официальная поддержка составляет не более 85% от общей суммы контрактов. Украинская компания, определенная правительством Украины, должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика. Общая сумма официальной поддержки составляет 750 млн 125 тыс. евро и финансирует реализацию проекта. В частности, 350 млн евро будет составлять казначейская ссуда правительства Французской Республики, а 400 млн 125 тыс. евро – банковские ссуды, гарантированные Bpifrance Assurance Export (действует от имени правительства Французской Республики).

Проект предусматривает приобретение во Франции французских товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов. За выполнение контрактов несет ответственность французский поставщик, при условии, что официальная поддержка, оказанная для приобретения украинских товаров и услуг, не превышает 50% от суммы экспортных контрактов.

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