Район возле Золотого превращается в "горячую точку", - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Ситуация с безопасностью на востоке Украины в последние месяцы продолжает ухудшаться и зона около участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в "горячую точку".

Об этом заявила Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после очередной встречи ТКГ 21 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений", - заявила Грау.

Она напомнила, что год назад участники ТКГ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня и "в течение нескольких месяцев в результате этой договоренности наблюдалась значительная стабилизация режима тишины вдоль линии соприкосновения". По ее словам, это является доказательством того, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Камеры наблюдения спецмиссии ОБСЕ в Золотом и на ДФС были ограничены в течение 2 часов из-за воздействия лазерного излучения

Комментируя заседания ТКГ, Грау сообщила, что участники Рабочей группы по безопасности "в очередной раз сосредоточили свое внимание на общих концептуальных темах", однако "повторение давно известных позиций не позволяет прийти к практическим решениям".