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Новости Агрессия России против Украины
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Район возле Золотого превращается в "горячую точку", - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Район возле Золотого превращается в

Ситуация с безопасностью на востоке Украины в последние месяцы продолжает ухудшаться и зона около участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в "горячую точку".

Об этом заявила Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после очередной встречи ТКГ 21 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений", - заявила Грау.

Она напомнила, что год назад участники ТКГ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня и "в течение нескольких месяцев в результате этой договоренности наблюдалась значительная стабилизация режима тишины вдоль линии соприкосновения". По ее словам, это является доказательством того, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю.

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Комментируя заседания ТКГ, Грау сообщила, что участники Рабочей группы по безопасности "в очередной раз сосредоточили свое внимание на общих концептуальных темах", однако "повторение давно известных позиций не позволяет прийти к практическим решениям".

Автор: 

ОБСЕ (4885) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766) Золотое (205) Грау Хайди (34)


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Топ комментарии
+18
Район біля Золотого перетворюється на "гарячу точку", - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 5515
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22.07.2021 17:03 Ответить
+15
да? а не тот ли это район из которого очень пафосно...в степь... вывели наших ???
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22.07.2021 16:59 Ответить
+13
недолго длился наркоманский мир
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22.07.2021 16:44 Ответить
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недолго длился наркоманский мир
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22.07.2021 16:44 Ответить
у него в голове уже третий год...а шо там по-правде ему по... цымбале чи по рояле...
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22.07.2021 17:00 Ответить
ЗЕ-не приезжал,подтвердить,что не лох?
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22.07.2021 16:45 Ответить
Горячая точка?! У зеленого миролюбца?!
Войска же отвел, в глаза смотрел, стрелять запретил.
Откуда?!
Не, не слышал...
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22.07.2021 16:46 Ответить
Пора уже размораживать конфликт. И гнать сепарню и терористов статевыми ганчирками!!!
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22.07.2021 16:50 Ответить
Зебилы, все помните это фото?
Район возле Золотого превращается в "горячую точку", - спецпредставитель ОБСЕ Грау - Цензор.НЕТ 4679
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22.07.2021 16:53 Ответить
да? а не тот ли это район из которого очень пафосно...в степь... вывели наших ???
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22.07.2021 16:59 Ответить
Район біля Золотого перетворюється на "гарячу точку", - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 5515
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22.07.2021 17:03 Ответить
просто не далеко відвели війська , треба ще км на 100 !
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22.07.2021 17:09 Ответить
Зеля - не лох вам какой-то, а очень и очень..
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22.07.2021 17:19 Ответить
1,5роки тому примусили ЗСУ відступити...

73/43%зебіли, ви зробили це разом!
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22.07.2021 17:20 Ответить
Большой привет и бдагодарность от сепаров ЗЕлюпе.
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22.07.2021 17:38 Ответить
Да, сепары отлично завели снайперские группы на отведенные позиции ЗСУ, которые там оплачены украинской кровью. Каждый метр. Во время "горячей фазы" при Порохе, с 16 по 19 год украинских смертей было мало т.к. каждый обстрел сепаров мог закончится нашим "ползучим" контрнаступлением. А сейчас во время "ЗЕ перемирия" наши гибнут каждый день, причем безнаказанно и без какой-либо реакции ЗЕ
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22.07.2021 23:52 Ответить
А членограй-то лохом оказался!!! Или еще есть сомнения. А? мудрый(73%) нарид???!
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23.07.2021 17:46 Ответить
 
 