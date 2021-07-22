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Район біля Золотого перетворюється на "гарячу точку", - спецпредставник ОБСЄ Грау

Район біля Золотого перетворюється на

Ситуація з безпекою на сході України в останні місяці продовжує погіршуватися і зона біля ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється на "гарячу точку".

Про це заявила Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау після чергової зустрічі ТКГ 21 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється на гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важкого озброєння", - заявила Грау.

Вона нагадала, що рік тому учасники ТКГ домовилися про заходи щодо посилення режиму припинення вогню і "протягом декількох місяців в результаті цієї домовленості спостерігалася значна стабілізація режиму тиші уздовж лінії зіткнення". За її словами, це є доказом того, що всеосяжного припинення вогню можливо досягнуто за умови, що сторони виявлять необхідну політичну волю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з безпекою на Донбасі продовжує погіршуватися, - Грау

Коментуючи засідання ТКГ, Грау повідомила, що учасники Робочої групи з безпеки "вкотре зосередили свою увагу на загальних концептуальних темах", однак "повторення давно відомих позицій не дозволяє ухвалити практичні рішення".

Автор: 

ОБСЄ (3512) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725) Золоте (206) Грау Хайді (34)


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Топ коментарі
+18
Район біля Золотого перетворюється на "гарячу точку", - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 5515
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22.07.2021 17:03 Відповісти
+15
да? а не тот ли это район из которого очень пафосно...в степь... вывели наших ???
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22.07.2021 16:59 Відповісти
+13
недолго длился наркоманский мир
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22.07.2021 16:44 Відповісти
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недолго длился наркоманский мир
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22.07.2021 16:44 Відповісти
у него в голове уже третий год...а шо там по-правде ему по... цымбале чи по рояле...
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22.07.2021 17:00 Відповісти
ЗЕ-не приезжал,подтвердить,что не лох?
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22.07.2021 16:45 Відповісти
Горячая точка?! У зеленого миролюбца?!
Войска же отвел, в глаза смотрел, стрелять запретил.
Откуда?!
Не, не слышал...
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22.07.2021 16:46 Відповісти
Пора уже размораживать конфликт. И гнать сепарню и терористов статевыми ганчирками!!!
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22.07.2021 16:50 Відповісти
Зебилы, все помните это фото?
Район возле Золотого превращается в "горячую точку", - спецпредставитель ОБСЕ Грау - Цензор.НЕТ 4679
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22.07.2021 16:53 Відповісти
да? а не тот ли это район из которого очень пафосно...в степь... вывели наших ???
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22.07.2021 16:59 Відповісти
Район біля Золотого перетворюється на "гарячу точку", - спецпредставник ОБСЄ Грау - Цензор.НЕТ 5515
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22.07.2021 17:03 Відповісти
просто не далеко відвели війська , треба ще км на 100 !
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22.07.2021 17:09 Відповісти
Зеля - не лох вам какой-то, а очень и очень..
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22.07.2021 17:19 Відповісти
1,5роки тому примусили ЗСУ відступити...

73/43%зебіли, ви зробили це разом!
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22.07.2021 17:20 Відповісти
Большой привет и бдагодарность от сепаров ЗЕлюпе.
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22.07.2021 17:38 Відповісти
Да, сепары отлично завели снайперские группы на отведенные позиции ЗСУ, которые там оплачены украинской кровью. Каждый метр. Во время "горячей фазы" при Порохе, с 16 по 19 год украинских смертей было мало т.к. каждый обстрел сепаров мог закончится нашим "ползучим" контрнаступлением. А сейчас во время "ЗЕ перемирия" наши гибнут каждый день, причем безнаказанно и без какой-либо реакции ЗЕ
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22.07.2021 23:52 Відповісти
А членограй-то лохом оказался!!! Или еще есть сомнения. А? мудрый(73%) нарид???!
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23.07.2021 17:46 Відповісти
 
 