Район біля Золотого перетворюється на "гарячу точку", - спецпредставник ОБСЄ Грау

Ситуація з безпекою на сході України в останні місяці продовжує погіршуватися і зона біля ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється на "гарячу точку".

Про це заявила Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау після чергової зустрічі ТКГ 21 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється на гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важкого озброєння", - заявила Грау.

Вона нагадала, що рік тому учасники ТКГ домовилися про заходи щодо посилення режиму припинення вогню і "протягом декількох місяців в результаті цієї домовленості спостерігалася значна стабілізація режиму тиші уздовж лінії зіткнення". За її словами, це є доказом того, що всеосяжного припинення вогню можливо досягнуто за умови, що сторони виявлять необхідну політичну волю.

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Коментуючи засідання ТКГ, Грау повідомила, що учасники Робочої групи з безпеки "вкотре зосередили свою увагу на загальних концептуальних темах", однак "повторення давно відомих позицій не дозволяє ухвалити практичні рішення".