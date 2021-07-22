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Новини Агресія Росії проти України
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Ситуація з безпекою на Донбасі продовжує погіршуватися, - Грау

Ситуація з безпекою на Донбасі продовжує погіршуватися, - Грау

Ексспеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі посол Хайді Грау заявила про триваюче погіршення ситуації з безпекою на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доводиться констатувати, що ситуація з безпекою останніми місяцями продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил та засобів поблизу населеного пункту Золотого перетворюється в гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь", - зазначила Грау.

За її словами, всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що "сторони проявлять необхідну політичну волю, однак поточні консультації учасників ТКГ не дають змоги прийти до практичних рішень".

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Водночас, Грау додала, "учасники гуманітарної робочої групи обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб та зуміли обговорити "процесуальне очищення" щодо вже звільнених".

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили, що Грау залишає посаду спецпредставника по Україні.

Автор: 

Донбас (22357) Грау Хайді (34)


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как может ухудшаться ситуация с безопасностью?
тут все просто - либо опасно находиться там либо нет. ох уж эти говоруны!
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22.07.2021 10:53 Відповісти
какаяразница
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22.07.2021 10:54 Відповісти
Не лякайте "велічайшего" і його холуїв. У їх макітрах "зелена тиша" продовжується.
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22.07.2021 10:58 Відповісти
Новые союзники паРаши.
Признаны паРашей террористами.
Ситуація з безпекою на Донбасі продовжує погіршуватися, - Грау - Цензор.НЕТ 8947
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22.07.2021 11:12 Відповісти
 
 