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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация с безопасностью на Донбассе продолжает ухудшаться, - Грау

Ситуация с безопасностью на Донбассе продолжает ухудшаться, - Грау

Экс-специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Хайди Грау заявила о продолжающемся ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений", - отметила Грау.

По ее словам, всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что "стороны проявят необходимую политическую волю, однако текущие консультации участников ТКГ не позволяют прийти к практическим решениям".

В то же время, Грау добавила, "участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и сумели обсудить "процессуальную очистку" в отношении уже освобожденных".

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что Грау покидает пост спецпредставителя по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, последние 2 недели растет число нарушений режима прекращения огня, - Грау

Автор: 

Донбасс (26957) Грау Хайди (34)


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как может ухудшаться ситуация с безопасностью?
тут все просто - либо опасно находиться там либо нет. ох уж эти говоруны!
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22.07.2021 10:53 Ответить
какаяразница
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22.07.2021 10:54 Ответить
Не лякайте "велічайшего" і його холуїв. У їх макітрах "зелена тиша" продовжується.
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22.07.2021 10:58 Ответить
Новые союзники паРаши.
Признаны паРашей террористами.
Ситуація з безпекою на Донбасі продовжує погіршуватися, - Грау - Цензор.НЕТ 8947
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22.07.2021 11:12 Ответить
 
 