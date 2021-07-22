РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11300 посетителей онлайн
Новости
8 299 31

Предложение польского политика "полюбить Россию с Крымом" не так поняли, - однопартийцы

Предложение польского политика

Высказывание экс-посла Польши в РФ Катажины Пелчиньской-Наленч было неправильно понято интервьюером.

Об этом "Укринформу" заявили в польской либеральной партии "Польша 2050", советницей главы которой является Пелчиньская-Наленч, сообщает Цензор.НЕТ.

"Высказывания Катажины Пелчиньской-Наленч было неправильно истолковано интервьюером. После вмешательства госпожи Пелчиньской-Наленч это высказывание получило правильное звучание, которое сразу было размещено автором интервью на интернет-странице PISM", - говорится в ответе партии.

Как отметили в политсиле, в других частях этого интервью очень четко вырисовывается взгляд деятеля партии на Россию и ее политику.

"Хотя это интервью не было связано с "Польшей 2050", взгляды Пелчиньской-Наленч и партии на вопрос аннексии Крыма однозначны: деятели "Польши 2050" осуждают ее, что многократно подчеркивалось в публичных выступлениях", - подчеркивает партия.

Читайте: В одной из оппозиционных партий Польши не исключают возможность "полюбить" Россию с оккупированным Крымом: Наверное, не будет другого выхода

На сайте PISM теперь размещена исправленная версия интервью с Пелчиньской-Наленч, где нет упоминания о том, что "возможно, придется полюбить ее (Россию) с Крымом".

Ранее часть интервью Пелчиньской-Наленч с директором PISM Славомиром Дембским, в котором упоминается о "российском Крыме", вызвала широкий резонанс в украинских СМИ и политических кругах страны. В частности, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал высказывание в предыдущей версии интервью "неприемлемым и циничным".

Автор: 

Крым (26425) Польша (8512) россия (96200) скандал (4479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Що - виявляється і у деяких поляків "слова з контексту виривають"?!
показать весь комментарий
22.07.2021 19:51 Ответить
+9
За то мы все поняли
показать весь комментарий
22.07.2021 19:48 Ответить
+8
Надпись на памятнике "Помиляються правителі - страждає народ".
Памятник в г. Хмельницкий - чья-то большая рука двигает по земному шару фигурку солдата, как пешку. Наверное, один из лучших памятников в память об афганской войне и страшных ошибках властьимущих.

Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 9457
показать весь комментарий
22.07.2021 20:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За то мы все поняли
показать весь комментарий
22.07.2021 19:48 Ответить
Що - виявляється і у деяких поляків "слова з контексту виривають"?!
показать весь комментарий
22.07.2021 19:51 Ответить
Она имела ввиду "нагнуть и полюбить".
показать весь комментарий
22.07.2021 19:55 Ответить
неестественным образом!
показать весь комментарий
22.07.2021 21:12 Ответить
Ну-ну...
показать весь комментарий
22.07.2021 19:56 Ответить
А ну давай мо разом вспомнимо хронологію розділу Чехословаччини.
07-09-38 Судетські німці починають заколот у Судетах.
13-09-38 Чехословаччина вводить в Судети армію і через 2 дні придушує заколот.
15-09-38 Чемберлен зустрічається під Мюнхеном з Гітлером і домовляється, що жителі Судет самі повинні визначитись із своїм статусом (на той час у Судетах було 90% населення німці).
17-09-38 Німецькі "зелені чоловічки" проникають у Судети і розпочинають терористичну війну проти чехословацької армії.
22-09-38 Чемберлен знову зустрічається із Гітлером, де останій, окрім Судет , вимагає ще й інші території Чехословаччини, де німці мають понад 50% населення. Окрім того, він вимагає для Угорщини і Польщі (!) також території Чехословаччини, де проживає значна частина угорців (Ужгород, Мукачове, Берегове) і поляків (Тешин).
30-09-38 О першій ночі Гітлер, Мусоліні, Чемберлен та Даладьє підписують мюнхенський сговір.
30-09-38 Польща захоплює Тешинську область.
30-09-38 Гітлер захоплює Судети і деякі інші райони Чехословаччини.
07-10-38 Словаччина отримує автономію.
08-10-38 Підкарпатська Русь отримує автономію.
02-11-38 Угорщина, дочекавшись юридичного оформлення Першим Віденським арбітражем приєднує Ужгород, Мукачове, Берегове і південні райони Словаччини.
(14-15)-03-39 Гітлер окуповує Чехію.
14-03-39 Словаччина оголошує незалежність
15-03-39 Підкарпатська Русь оголошує незалежність.
15-03-39 мадьяри атакують Підкарпатську Русь.
15-03-39 польські "зелені чоловічки" через Торуньський перевал атакують Підкарпатську Русь. Наміром Польщі було захоплення території з переважним українським населенням разом із Румунією (де переважає румунське населення) , але румуни вирішили не втручатися. через 2 дні поляки відходять у Галичину.

Так що на рахунок "забув" про польського президента не зовсім відповідає дійсності . До березня 1939 року між Гітлером і Польщею були досить теплі відносини. Стрімко вони почались погіршуватись через Данціг і "данцігський коридор", який поляки відмовились дати німцям.
показать весь комментарий
22.07.2021 21:56 Ответить
Либералы отличились опять ? Кто там из заробитчан гнал на польский ПИС ? Дескать гомосексулаистов притесняют . Хоть бы поляки никогда за краснопузых из левицы не проголосвали .
показать весь комментарий
22.07.2021 19:58 Ответить
Нехорошо конечно. Но "наш" Рабинович спокойно в Москву шастает, пятая колонна спокойно сидит в Раде, сам Зеленский не называет Рашку агрессором. Так чего мы хотим от этой пани.
показать весь комментарий
22.07.2021 19:59 Ответить
Голова Катаржиньі на палке - лучшее извинение.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:07 Ответить
_Да нет, всё сказано и понято: понять и принять сторону противоположности Христа - антихриста. Мир всё так же как и две тысячи лет назад выбирает не Спасителя, а убийцу. Отпусти нам Варраву...
показать весь комментарий
22.07.2021 20:07 Ответить
Киркоров и Баста свободно в Украину приезжают после незаконного посещения Крыма. Так какого хрена какой-то польке нельзя что-то там говорить? Тут полстраны любят россию с Крымом. Какие претензии к полякам?
показать весь комментарий
22.07.2021 20:08 Ответить
***, не хочется с тобой соглашаться, но это действительно так.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:16 Ответить
Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 1898
показать весь комментарий
22.07.2021 20:10 Ответить
Надпись на памятнике "Помиляються правителі - страждає народ".
Памятник в г. Хмельницкий - чья-то большая рука двигает по земному шару фигурку солдата, как пешку. Наверное, один из лучших памятников в память об афганской войне и страшных ошибках властьимущих.

Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 9457
показать весь комментарий
22.07.2021 20:21 Ответить
_Правители чаще сознательные злонамеренные преступники, чем просто ошибающиеся. Власти над людьми жаждут отнюдь не иисусы, а пилаты и варравы... со всеми вытекающими.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:28 Ответить
да нет уж, поздно уже, и поляки нас предали, Украина окружена со всех сторон
показать весь комментарий
22.07.2021 20:12 Ответить
Ну цьоця далеко від влади.
показать весь комментарий
22.07.2021 21:42 Ответить
Секретарь московского суда дыроколом «подшила» к делу компакт-диск с доказательствами. По словам юристов, это не разовый случай, а обычная практика.

Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 56
показать весь комментарий
22.07.2021 20:14 Ответить
круто, но если информации немного было и так, как запись на них идет от центра к краю - то вполне вероятно что ничего страшного....
показать весь комментарий
22.07.2021 20:34 Ответить
Писано что распространённое явление - упорствующие в злонамеренности уроды.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:41 Ответить
Любить Россию с Крымом будем раком.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:18 Ответить
Так, а чого не сказали ШО імєнно нєправілно понялі? То єсть, понялі так то і так то, а нАдА пАнімать вот так то...
показать весь комментарий
22.07.2021 20:36 Ответить
****** продажні бувають всюди і Польша не виключення.
В Польщі вони погоди не роблять, а в нас такий президентом зараз...
показать весь комментарий
22.07.2021 20:42 Ответить
І хто тут долбо...б?
показать весь комментарий
22.07.2021 21:24 Ответить
Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 8526
показать весь комментарий
22.07.2021 22:42 Ответить
Світла пам'ять Богдану, славному нашому гетьману! Ї*ав тих пшеків вздовж і впоперек!Ото і вся їм шана!
показать весь комментарий
22.07.2021 23:14 Ответить
Це той Богдан, що "навєкі з рузьким народом"? Іди краще сідай на пляшку, досить з тебе цього сморіду. Відпочинь.
показать весь комментарий
23.07.2021 06:51 Ответить
Мий далі унітази пшекам, не відволікайся, а то пан нагне ще й дупу помити.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:23 Ответить
І так, це саме той Богдан, завдяки якому зараз український народ існує, а не ополячене бидло.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:05 Ответить
 
 