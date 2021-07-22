Предложение польского политика "полюбить Россию с Крымом" не так поняли, - однопартийцы

Высказывание экс-посла Польши в РФ Катажины Пелчиньской-Наленч было неправильно понято интервьюером.

Об этом "Укринформу" заявили в польской либеральной партии "Польша 2050", советницей главы которой является Пелчиньская-Наленч, сообщает Цензор.НЕТ.

"Высказывания Катажины Пелчиньской-Наленч было неправильно истолковано интервьюером. После вмешательства госпожи Пелчиньской-Наленч это высказывание получило правильное звучание, которое сразу было размещено автором интервью на интернет-странице PISM", - говорится в ответе партии.

Как отметили в политсиле, в других частях этого интервью очень четко вырисовывается взгляд деятеля партии на Россию и ее политику.

"Хотя это интервью не было связано с "Польшей 2050", взгляды Пелчиньской-Наленч и партии на вопрос аннексии Крыма однозначны: деятели "Польши 2050" осуждают ее, что многократно подчеркивалось в публичных выступлениях", - подчеркивает партия.

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На сайте PISM теперь размещена исправленная версия интервью с Пелчиньской-Наленч, где нет упоминания о том, что "возможно, придется полюбить ее (Россию) с Крымом".

Ранее часть интервью Пелчиньской-Наленч с директором PISM Славомиром Дембским, в котором упоминается о "российском Крыме", вызвала широкий резонанс в украинских СМИ и политических кругах страны. В частности, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал высказывание в предыдущей версии интервью "неприемлемым и циничным".