Предложение польского политика "полюбить Россию с Крымом" не так поняли, - однопартийцы
Высказывание экс-посла Польши в РФ Катажины Пелчиньской-Наленч было неправильно понято интервьюером.
Об этом "Укринформу" заявили в польской либеральной партии "Польша 2050", советницей главы которой является Пелчиньская-Наленч, сообщает Цензор.НЕТ.
"Высказывания Катажины Пелчиньской-Наленч было неправильно истолковано интервьюером. После вмешательства госпожи Пелчиньской-Наленч это высказывание получило правильное звучание, которое сразу было размещено автором интервью на интернет-странице PISM", - говорится в ответе партии.
Как отметили в политсиле, в других частях этого интервью очень четко вырисовывается взгляд деятеля партии на Россию и ее политику.
"Хотя это интервью не было связано с "Польшей 2050", взгляды Пелчиньской-Наленч и партии на вопрос аннексии Крыма однозначны: деятели "Польши 2050" осуждают ее, что многократно подчеркивалось в публичных выступлениях", - подчеркивает партия.
На сайте PISM теперь размещена исправленная версия интервью с Пелчиньской-Наленч, где нет упоминания о том, что "возможно, придется полюбить ее (Россию) с Крымом".
Ранее часть интервью Пелчиньской-Наленч с директором PISM Славомиром Дембским, в котором упоминается о "российском Крыме", вызвала широкий резонанс в украинских СМИ и политических кругах страны. В частности, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал высказывание в предыдущей версии интервью "неприемлемым и циничным".
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30-09-38 Польща захоплює Тешинську область.
30-09-38 Гітлер захоплює Судети і деякі інші райони Чехословаччини.
07-10-38 Словаччина отримує автономію.
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(14-15)-03-39 Гітлер окуповує Чехію.
14-03-39 Словаччина оголошує незалежність
15-03-39 Підкарпатська Русь оголошує незалежність.
15-03-39 мадьяри атакують Підкарпатську Русь.
15-03-39 польські "зелені чоловічки" через Торуньський перевал атакують Підкарпатську Русь. Наміром Польщі було захоплення території з переважним українським населенням разом із Румунією (де переважає румунське населення) , але румуни вирішили не втручатися. через 2 дні поляки відходять у Галичину.
Так що на рахунок "забув" про польського президента не зовсім відповідає дійсності . До березня 1939 року між Гітлером і Польщею були досить теплі відносини. Стрімко вони почались погіршуватись через Данціг і "данцігський коридор", який поляки відмовились дати німцям.
Памятник в г. Хмельницкий - чья-то большая рука двигает по земному шару фигурку солдата, как пешку. Наверное, один из лучших памятников в память об афганской войне и страшных ошибках властьимущих.
В Польщі вони погоди не роблять, а в нас такий президентом зараз...