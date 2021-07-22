Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці
Висловлювання експосла Польщі в РФ Катажини Пелчіньської-Наленч неправильно зрозуміли.
Про це "Укрінформу" заявили в польській ліберальній партії "Польща 2050", радницею голови якої є Пелчіньская-Наленч, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Висловлювання Катажини Пелчіньскої-Наленч було неправильно витлумачено інтерв'юером. Після втручання пані Пелчіньскої-Наленч цей вислів отримав правильне звучання, яке відразу було розміщено автором інтерв'ю на інтернет-сторінці PISM", - ідеться у відповіді партії.
Як зазначили в політсилі, в інших частинах цього інтерв'ю дуже чітко вимальовується погляд діяча партії на Росію та її політику.
"Хоча це інтерв'ю не було пов'язано з "Польщею 2050", погляди Пелчіньскої-Наленч і партії на питання анексії Криму однозначні: діячі "Польщі 2050" засуджують її, що багаторазово підкреслювалося в публічних виступах", - наголошує партія.
На сайті PISM тепер розміщена виправлена версія інтерв'ю з Пелчіньською-Наленч, де немає згадки про те, що "можливо, доведеться полюбити її (Росію) з Кримом".
Раніше частину інтерв'ю Пелчіньської-Наленч із директором PISM Славоміром Дембським, у якому згадується про "російський Крим", викликало широкий резонанс в українських ЗМІ та політичних колах країни. Зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав висловлювання в попередній версії інтерв'ю "неприйнятним і цинічним".
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07-09-38 Судетські німці починають заколот у Судетах.
13-09-38 Чехословаччина вводить в Судети армію і через 2 дні придушує заколот.
15-09-38 Чемберлен зустрічається під Мюнхеном з Гітлером і домовляється, що жителі Судет самі повинні визначитись із своїм статусом (на той час у Судетах було 90% населення німці).
17-09-38 Німецькі "зелені чоловічки" проникають у Судети і розпочинають терористичну війну проти чехословацької армії.
22-09-38 Чемберлен знову зустрічається із Гітлером, де останій, окрім Судет , вимагає ще й інші території Чехословаччини, де німці мають понад 50% населення. Окрім того, він вимагає для Угорщини і Польщі (!) також території Чехословаччини, де проживає значна частина угорців (Ужгород, Мукачове, Берегове) і поляків (Тешин).
30-09-38 О першій ночі Гітлер, Мусоліні, Чемберлен та Даладьє підписують мюнхенський сговір.
30-09-38 Польща захоплює Тешинську область.
30-09-38 Гітлер захоплює Судети і деякі інші райони Чехословаччини.
07-10-38 Словаччина отримує автономію.
08-10-38 Підкарпатська Русь отримує автономію.
02-11-38 Угорщина, дочекавшись юридичного оформлення Першим Віденським арбітражем приєднує Ужгород, Мукачове, Берегове і південні райони Словаччини.
(14-15)-03-39 Гітлер окуповує Чехію.
14-03-39 Словаччина оголошує незалежність
15-03-39 Підкарпатська Русь оголошує незалежність.
15-03-39 мадьяри атакують Підкарпатську Русь.
15-03-39 польські "зелені чоловічки" через Торуньський перевал атакують Підкарпатську Русь. Наміром Польщі було захоплення території з переважним українським населенням разом із Румунією (де переважає румунське населення) , але румуни вирішили не втручатися. через 2 дні поляки відходять у Галичину.
Так що на рахунок "забув" про польського президента не зовсім відповідає дійсності . До березня 1939 року між Гітлером і Польщею були досить теплі відносини. Стрімко вони почались погіршуватись через Данціг і "данцігський коридор", який поляки відмовились дати німцям.
Памятник в г. Хмельницкий - чья-то большая рука двигает по земному шару фигурку солдата, как пешку. Наверное, один из лучших памятников в память об афганской войне и страшных ошибках властьимущих.
В Польщі вони погоди не роблять, а в нас такий президентом зараз...