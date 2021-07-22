Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці

Висловлювання експосла Польщі в РФ Катажини Пелчіньської-Наленч неправильно зрозуміли.

Про це "Укрінформу" заявили в польській ліберальній партії "Польща 2050", радницею голови якої є Пелчіньская-Наленч, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Висловлювання Катажини Пелчіньскої-Наленч було неправильно витлумачено інтерв'юером. Після втручання пані Пелчіньскої-Наленч цей вислів отримав правильне звучання, яке відразу було розміщено автором інтерв'ю на інтернет-сторінці PISM", - ідеться у відповіді партії.

Як зазначили в політсилі, в інших частинах цього інтерв'ю дуже чітко вимальовується погляд діяча партії на Росію та її політику.

"Хоча це інтерв'ю не було пов'язано з "Польщею 2050", погляди Пелчіньскої-Наленч і партії на питання анексії Криму однозначні: діячі "Польщі 2050" засуджують її, що багаторазово підкреслювалося в публічних виступах", - наголошує партія.

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На сайті PISM тепер розміщена виправлена версія інтерв'ю з Пелчіньською-Наленч, де немає згадки про те, що "можливо, доведеться полюбити її (Росію) з Кримом".

Раніше частину інтерв'ю Пелчіньської-Наленч із директором PISM Славоміром Дембським, у якому згадується про "російський Крим", викликало широкий резонанс в українських ЗМІ та політичних колах країни. Зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав висловлювання в попередній версії інтерв'ю "неприйнятним і цинічним".