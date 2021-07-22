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Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці

Пропозицію польського політика

Висловлювання експосла Польщі в РФ Катажини Пелчіньської-Наленч неправильно зрозуміли.

Про це "Укрінформу" заявили в польській ліберальній партії "Польща 2050", радницею голови якої є Пелчіньская-Наленч, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Висловлювання Катажини Пелчіньскої-Наленч було неправильно витлумачено інтерв'юером. Після втручання пані Пелчіньскої-Наленч цей вислів отримав правильне звучання, яке відразу було розміщено автором інтерв'ю на інтернет-сторінці PISM", - ідеться у відповіді партії.

Як зазначили в політсилі, в інших частинах цього інтерв'ю дуже чітко вимальовується погляд діяча партії на Росію та її політику.

"Хоча це інтерв'ю не було пов'язано з "Польщею 2050", погляди Пелчіньскої-Наленч і партії на питання анексії Криму однозначні: діячі "Польщі 2050" засуджують її, що багаторазово підкреслювалося в публічних виступах", - наголошує партія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу

На сайті PISM тепер розміщена виправлена версія інтерв'ю з Пелчіньською-Наленч, де немає згадки про те, що "можливо, доведеться полюбити її (Росію) з Кримом".

Раніше частину інтерв'ю Пелчіньської-Наленч із директором PISM Славоміром Дембським, у якому згадується про "російський Крим", викликало широкий резонанс в українських ЗМІ та політичних колах країни. Зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав висловлювання в попередній версії інтерв'ю "неприйнятним і цинічним".

Крим (14190) Польща (8629) росія (66080) скандал (629)


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Топ коментарі
+10
Що - виявляється і у деяких поляків "слова з контексту виривають"?!
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22.07.2021 19:51 Відповісти
+9
За то мы все поняли
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22.07.2021 19:48 Відповісти
+8
Надпись на памятнике "Помиляються правителі - страждає народ".
Памятник в г. Хмельницкий - чья-то большая рука двигает по земному шару фигурку солдата, как пешку. Наверное, один из лучших памятников в память об афганской войне и страшных ошибках властьимущих.

Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 9457
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22.07.2021 20:21 Відповісти
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За то мы все поняли
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22.07.2021 19:48 Відповісти
Що - виявляється і у деяких поляків "слова з контексту виривають"?!
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22.07.2021 19:51 Відповісти
Она имела ввиду "нагнуть и полюбить".
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22.07.2021 19:55 Відповісти
неестественным образом!
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22.07.2021 21:12 Відповісти
Ну-ну...
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22.07.2021 19:56 Відповісти
А ну давай мо разом вспомнимо хронологію розділу Чехословаччини.
07-09-38 Судетські німці починають заколот у Судетах.
13-09-38 Чехословаччина вводить в Судети армію і через 2 дні придушує заколот.
15-09-38 Чемберлен зустрічається під Мюнхеном з Гітлером і домовляється, що жителі Судет самі повинні визначитись із своїм статусом (на той час у Судетах було 90% населення німці).
17-09-38 Німецькі "зелені чоловічки" проникають у Судети і розпочинають терористичну війну проти чехословацької армії.
22-09-38 Чемберлен знову зустрічається із Гітлером, де останій, окрім Судет , вимагає ще й інші території Чехословаччини, де німці мають понад 50% населення. Окрім того, він вимагає для Угорщини і Польщі (!) також території Чехословаччини, де проживає значна частина угорців (Ужгород, Мукачове, Берегове) і поляків (Тешин).
30-09-38 О першій ночі Гітлер, Мусоліні, Чемберлен та Даладьє підписують мюнхенський сговір.
30-09-38 Польща захоплює Тешинську область.
30-09-38 Гітлер захоплює Судети і деякі інші райони Чехословаччини.
07-10-38 Словаччина отримує автономію.
08-10-38 Підкарпатська Русь отримує автономію.
02-11-38 Угорщина, дочекавшись юридичного оформлення Першим Віденським арбітражем приєднує Ужгород, Мукачове, Берегове і південні райони Словаччини.
(14-15)-03-39 Гітлер окуповує Чехію.
14-03-39 Словаччина оголошує незалежність
15-03-39 Підкарпатська Русь оголошує незалежність.
15-03-39 мадьяри атакують Підкарпатську Русь.
15-03-39 польські "зелені чоловічки" через Торуньський перевал атакують Підкарпатську Русь. Наміром Польщі було захоплення території з переважним українським населенням разом із Румунією (де переважає румунське населення) , але румуни вирішили не втручатися. через 2 дні поляки відходять у Галичину.

Так що на рахунок "забув" про польського президента не зовсім відповідає дійсності . До березня 1939 року між Гітлером і Польщею були досить теплі відносини. Стрімко вони почались погіршуватись через Данціг і "данцігський коридор", який поляки відмовились дати німцям.
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22.07.2021 21:56 Відповісти
Либералы отличились опять ? Кто там из заробитчан гнал на польский ПИС ? Дескать гомосексулаистов притесняют . Хоть бы поляки никогда за краснопузых из левицы не проголосвали .
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22.07.2021 19:58 Відповісти
Нехорошо конечно. Но "наш" Рабинович спокойно в Москву шастает, пятая колонна спокойно сидит в Раде, сам Зеленский не называет Рашку агрессором. Так чего мы хотим от этой пани.
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22.07.2021 19:59 Відповісти
Голова Катаржиньі на палке - лучшее извинение.
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22.07.2021 20:07 Відповісти
_Да нет, всё сказано и понято: понять и принять сторону противоположности Христа - антихриста. Мир всё так же как и две тысячи лет назад выбирает не Спасителя, а убийцу. Отпусти нам Варраву...
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22.07.2021 20:07 Відповісти
Киркоров и Баста свободно в Украину приезжают после незаконного посещения Крыма. Так какого хрена какой-то польке нельзя что-то там говорить? Тут полстраны любят россию с Крымом. Какие претензии к полякам?
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22.07.2021 20:08 Відповісти
***, не хочется с тобой соглашаться, но это действительно так.
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22.07.2021 20:16 Відповісти
Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 1898
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22.07.2021 20:10 Відповісти
Надпись на памятнике "Помиляються правителі - страждає народ".
Памятник в г. Хмельницкий - чья-то большая рука двигает по земному шару фигурку солдата, как пешку. Наверное, один из лучших памятников в память об афганской войне и страшных ошибках властьимущих.

Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 9457
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22.07.2021 20:21 Відповісти
_Правители чаще сознательные злонамеренные преступники, чем просто ошибающиеся. Власти над людьми жаждут отнюдь не иисусы, а пилаты и варравы... со всеми вытекающими.
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22.07.2021 20:28 Відповісти
да нет уж, поздно уже, и поляки нас предали, Украина окружена со всех сторон
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22.07.2021 20:12 Відповісти
Ну цьоця далеко від влади.
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22.07.2021 21:42 Відповісти
Секретарь московского суда дыроколом «подшила» к делу компакт-диск с доказательствами. По словам юристов, это не разовый случай, а обычная практика.

Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 56
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22.07.2021 20:14 Відповісти
круто, но если информации немного было и так, как запись на них идет от центра к краю - то вполне вероятно что ничего страшного....
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22.07.2021 20:34 Відповісти
Писано что распространённое явление - упорствующие в злонамеренности уроды.
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22.07.2021 20:41 Відповісти
Любить Россию с Крымом будем раком.
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22.07.2021 20:18 Відповісти
Так, а чого не сказали ШО імєнно нєправілно понялі? То єсть, понялі так то і так то, а нАдА пАнімать вот так то...
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22.07.2021 20:36 Відповісти
****** продажні бувають всюди і Польша не виключення.
В Польщі вони погоди не роблять, а в нас такий президентом зараз...
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22.07.2021 20:42 Відповісти
І хто тут долбо...б?
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22.07.2021 21:24 Відповісти
Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці - Цензор.НЕТ 8526
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22.07.2021 22:42 Відповісти
Світла пам'ять Богдану, славному нашому гетьману! Ї*ав тих пшеків вздовж і впоперек!Ото і вся їм шана!
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22.07.2021 23:14 Відповісти
Це той Богдан, що "навєкі з рузьким народом"? Іди краще сідай на пляшку, досить з тебе цього сморіду. Відпочинь.
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23.07.2021 06:51 Відповісти
Мий далі унітази пшекам, не відволікайся, а то пан нагне ще й дупу помити.
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23.07.2021 10:23 Відповісти
І так, це саме той Богдан, завдяки якому зараз український народ існує, а не ополячене бидло.
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23.07.2021 11:05 Відповісти
 
 