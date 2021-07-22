Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении миллионной взятки, - НАБУ

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачен заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщник-адвокат на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Установлено, что за указанные средства вышеуказанные лица "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия. Заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщник были задержаны после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тыс.гривен", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"Следствие продолжается, устанавливаются другие лица вероятно причастные к совершенному преступлению", - резюмировали в НАБУ.

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