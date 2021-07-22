Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении миллионной взятки, - НАБУ
Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачен заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщник-адвокат на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Установлено, что за указанные средства вышеуказанные лица "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия. Заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщник были задержаны после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тыс.гривен", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
"Следствие продолжается, устанавливаются другие лица вероятно причастные к совершенному преступлению", - резюмировали в НАБУ.
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тем легче вам станет жить. Одни просто напомнили другим, что их тоже нужно угощать.
Бабло как всегда "потеряется" где-то при транспортировке, а пойманному придётся, чтоб отмазаться, заносить везде из своих. Это просто "урок", и всё.
Хто-то шо-то слышал с тех пор?..
https://censor.net/ru/resonance/3269659/komu_vezli_700_tys_kesha_s_tamojni_i_kogo_za_eto_ne_posadyat
Та ні... В заступниках там - одні кернесівці, і один з зажоп...
Втім, потрібно дочекатися https://censor.net/ru/user/355273 - може він скаже, хто це був...
«Енергоатом» в 2018р збільшив чистий прибуток на 21,2% до 4,63 млрд грн.
У 2020 році ДП «НАЕК «Енергоатом» зазнала чистих збитків на суму 4,8 млрд грн.
Мне не дают покоя задержанные и доставленные в Киев вертолетами луценкой сборщики "доходов и сборов"! Ну, и , конечно, Юра Енакиевский...
Я о том, что проблема гораздо глубже, в жителях этого проклятого богом городка - быдлохарькова, и приличных людей в городской власти = достойного человека уровня жизни, уровня коммуналки, уровня общественного транспорта, уровня морали(просрект того же жукова, например) быдло никогда не выберет.
Форексный лохотронщик регионального уровня.
Кроме того, у нового главы облсовета будет еще три заместителя: Валерия Мураева, Татьяна Биловол (обе - из "Блока Кернеса - Успешный Харьков") и Андрей Малыш ("Оппозиционная платформа - За жизнь").
Не спинить вас!...
Вечно живой гепа построил эту тему так, что опилки от распила сыпались максимум в карман максимум одного должностного лица на КП, а остальное в общак. Очень "эффективный хозяйственник".
Депутаты Харьковского облсовета создадут антикоррупционную программу.
Депутаты создали комиссию, которая за два месяца должна провести оценку коррупционных рисков в Харьковском облсовете.
Принятие облсоветами антикоррупционных программ предусмотрено ст. 19 закона "О предотвращении коррупции". Такая программа должна содержать принципы общей ведомственной политики по предотвращению и противодействию коррупции...