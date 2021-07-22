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Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении миллионной взятки, - НАБУ

Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении миллионной взятки, - НАБУ

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачен заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщник-адвокат на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Установлено, что за указанные средства вышеуказанные лица "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия. Заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщник были задержаны после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тыс.гривен", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"Следствие продолжается, устанавливаются другие лица вероятно причастные к совершенному преступлению", - резюмировали в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновник Киевского облсовета украл 2 млн грн адресной помощи инвалидам и участникам боевых действий: ему грозит до 8 лет тюрьмы

Автор: 

НАБУ (4233) облсовет (538) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
Ну и? Два месяца назад"задержали" таможенника с 20 миллионами.
Хто-то шо-то слышал с тех пор?..
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22.07.2021 21:46 Ответить
+13
Дело Кернеса живет, и побеждает
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22.07.2021 21:46 Ответить
+10
Треба за сраку брати самого голову. Не може бути, щоб заступник так без дозволу голови це робив. Звісно шо адерсатом цих грошей був голова, а заступник це просто виконавець.
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22.07.2021 21:54 Ответить
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нужно дограть еще 450к, а то дробь какая то получется неровная.
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22.07.2021 21:42 Ответить
Треба за сраку брати самого голову. Не може бути, щоб заступник так без дозволу голови це робив. Звісно шо адерсатом цих грошей був голова, а заступник це просто виконавець.
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22.07.2021 21:54 Ответить
звичвйно, друже. я все розумію, я і ти. більшу частину заносять людям зверху, навідь до міністра перепадає. колись давно, мені пропонували стати зам.начальника МРЕВу, треба було лише занести одразу 100 тис євро, і потім кожного місяця 20 відсотків від лівого прибутку.
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22.07.2021 21:58 Ответить
Капец! Сколько стариков не знают, как прожить на 2тыс. в месяц. А там крутятся такие суммы. Пенсионерам читать такие новости опасно для жизни.
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22.07.2021 21:59 Ответить
Чем раньше прекратите думать, что в Украине кто-от кого-то "берет за жопу",
тем легче вам станет жить. Одни просто напомнили другим, что их тоже нужно угощать.
Бабло как всегда "потеряется" где-то при транспортировке, а пойманному придётся, чтоб отмазаться, заносить везде из своих. Это просто "урок", и всё.
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22.07.2021 22:07 Ответить
или 40.000$ по курсу 25.10 или 50 штук, во время обьіска, закотились под шкаф)
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22.07.2021 21:55 Ответить
Кажуть Німеччина виділела біля 200 млн. долярів на хабарі українським чиновникам. Так що тепер є чим давати і що брати. А так вже туалетним папіром Обухов приймали.
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22.07.2021 21:44 Ответить
Ну и? Два месяца назад"задержали" таможенника с 20 миллионами.
Хто-то шо-то слышал с тех пор?..
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22.07.2021 21:46 Ответить
Отож один цирк,а як обіцяв руки рубати як обіцяв....)))
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22.07.2021 21:49 Ответить
Та рубака ще та)
https://censor.net/ru/resonance/3269659/komu_vezli_700_tys_kesha_s_tamojni_i_kogo_za_eto_ne_posadyat
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22.07.2021 21:56 Ответить
блн, склероз... здається, я https://censor.net/ru/user/355273 з кимось сплутав... Соррі...
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22.07.2021 22:06 Ответить
ти вважаєш, що цей заступник голови облради - з партії Європейська Солідарність?
Та ні... В заступниках там - одні кернесівці, і один з зажоп...
Втім, потрібно дочекатися https://censor.net/ru/user/355273 - може він скаже, хто це був...
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22.07.2021 22:03 Ответить
Звичайно знаю хто зараз при владі.І саме Зе обіцяв руки рубати я все чекаю кому першому.
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22.07.2021 22:11 Ответить
Все що ти хотів знати про відрубані руки:
«Енергоатом» в 2018р збільшив чистий прибуток на 21,2% до 4,63 млрд грн.
У 2020 році ДП «НАЕК «Енергоатом» зазнала чистих збитків на суму 4,8 млрд грн.
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22.07.2021 22:24 Ответить
Якби ж тільки він один...
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22.07.2021 23:33 Ответить
За інформацією УП - взяли якраз ЗаЖопинця.
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22.07.2021 23:28 Ответить
Если таможенник одесский, то надо посмотреть в лимане...
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22.07.2021 21:49 Ответить
думаю он продолжает бороться с коррупцией на таможне.
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22.07.2021 22:03 Ответить
Это смотря куда делись и чьи собственно это были деньги...
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22.07.2021 22:04 Ответить
В очередь, сукины дети! (с)
Мне не дают покоя задержанные и доставленные в Киев вертолетами луценкой сборщики "доходов и сборов"! Ну, и , конечно, Юра Енакиевский...
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23.07.2021 01:27 Ответить
Дело Кернеса живет, и побеждает
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22.07.2021 21:46 Ответить
Гепа бы одобрил.
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22.07.2021 22:01 Ответить
Гепа - собирательный образ харьковского быдла. Так что, быдло одобряет. То самое быдло, взрощенное уголовником кучмой под сериалы про Изавру и поддерживаемое в тонусе поделками квартала95...
Я о том, что проблема гораздо глубже, в жителях этого проклятого богом городка - быдлохарькова, и приличных людей в городской власти = достойного человека уровня жизни, уровня коммуналки, уровня общественного транспорта, уровня морали(просрект того же жукова, например) быдло никогда не выберет.
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23.07.2021 01:42 Ответить
Изаура транслировалась по ТВ еще при совке - 1988-1989 гг.
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23.07.2021 08:26 Ответить
Заранее взращивали быдло...
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23.07.2021 09:23 Ответить
а потом эти коммунальщики, прикрываясь це-европейскими ценами, будуть драть нас как липку....
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22.07.2021 21:48 Ответить
так зеленский же снизил коммуналку вдвое. Ты шо забыл?
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22.07.2021 22:02 Ответить
_Судьи требуют относиться к этому с пониманием. И вымогают у ограбленного народа уважения...
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22.07.2021 21:49 Ответить
Ой как на посту---ой как сурово! Карает посмевших рука заскорузлая седого следака! Всё в бюджет, всё громаде! Не повадно другим теперь будет. *И как он мог? вскричали остальные в обл-исполкоме! Да не было такого издревле---и на тебе. Уже жгут на пепел бошки посыпать укошеный бурьян. Во как!
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22.07.2021 21:49 Ответить
Упс, а какого цвета у нас глава ХОДА???
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22.07.2021 21:54 Ответить
Можно гарантировать шо не зеленого - тех органы в упор не замечают.
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22.07.2021 22:16 Ответить
задержан заместителя главы облсовета Андрей Малыш, депутат облсовета от «ОПЗЖ»
Заступника голови Харківської облради затримано під час одержання мільйонного хабара, - НАБУ - Цензор.НЕТ 828
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22.07.2021 22:04 Ответить
2005-2012 годы - директор, ООО «Альпари», г. Харьков.

Форексный лохотронщик регионального уровня.
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22.07.2021 22:20 Ответить
Первым заместителем Харьковского облсовета Артура Товмасяна стал депутат от фракции Блока Кернеса - Успешный Харьков Альберт Кононенко.
Кроме того, у нового главы облсовета будет еще три заместителя: Валерия Мураева, Татьяна Биловол (обе - из "Блока Кернеса - Успешный Харьков") и Андрей Малыш ("Оппозиционная платформа - За жизнь").
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22.07.2021 22:24 Ответить
Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас!...
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22.07.2021 22:18 Ответить
Дурят нас! Присмотритесь к фото....разве такие гривны бывают? Где портрет булавоносца? Деньги не настоящие! А дело помёрлого мэээра с честью несут наследнички. Это он придумал схему ,создал кучу "коммунальных предприятий" ,подобрал в главари "специалистов" и разделил город на части ,где все покорно несли ,но и себя не забывали.....Если кто обязанности забывал ,такого отлучали и более того... А теперь новые времена и происходит передел ...Люди толпятся ,спешат понравиться.
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22.07.2021 22:18 Ответить
Якщо директор комунального підприємства так запросто віддає більше 1 млн,за те, щоб залишитися на посаді, то тяжко уявити, на яку суму він обдирає міський бюджет!!!
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22.07.2021 22:18 Ответить
Ну как вы сами понимате x2 как минимум и это за 1 год. Но тут есть тонкость, решалу взяли, а значит его сдали, возможно не сам директор КП, а кто-то из сотрудников КП, которые в большинстве своем работают за весьма скромные и легальные зарплаты.
Вечно живой гепа построил эту тему так, что опилки от распила сыпались максимум в карман максимум одного должностного лица на КП, а остальное в общак. Очень "эффективный хозяйственник".
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22.07.2021 22:28 Ответить
Такая система существует во всех городских и обладминистрациях
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23.07.2021 08:34 Ответить
Никогда так не было и вот опять....
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22.07.2021 22:24 Ответить
просто у них зарплаты маленькие
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22.07.2021 22:30 Ответить
10 июня, 2021
Депутаты Харьковского облсовета создадут антикоррупционную программу.

Депутаты создали комиссию, которая за два месяца должна провести оценку коррупционных рисков в Харьковском облсовете.

Принятие облсоветами антикоррупционных программ предусмотрено ст. 19 закона "О предотвращении коррупции". Такая программа должна содержать принципы общей ведомственной политики по предотвращению и противодействию коррупции...
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22.07.2021 22:35 Ответить
Холодное лето 53-го : " Разоблачен, выведен из состава. Арестован. Все." Жаркое лето 2021-го : " Разоблачен... установлено... полтора ляма...следствие продолжается..." Это не все. Расчехлен на лавэ... Отпущен судом... Временно убыл на виллу в Испанию... Восстановлен в должности... Получил компенсацию из бюджета... Теперь все !
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22.07.2021 22:38 Ответить
А Черниговская полиция похоже сливает и предупреждает преступников
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22.07.2021 22:38 Ответить
Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении миллионной взятки, - НАБУ, а гепа здохло... =(
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22.07.2021 23:04 Ответить
Так ось на що йдуть наші комунальні платежі!
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23.07.2021 05:35 Ответить
Що не посадовець - то хабарник. Ну що це таке? Он в Інїарку теж таке було, то активні громадяни створили мобільні бригади по отстрілу хабарників і порядок було наведено. Ось так.
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23.07.2021 08:25 Ответить
 
 