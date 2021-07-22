Заступника голови Харківської облради затримано під час одержання мільйонного хабара, - НАБУ

Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрито заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на одержанні неправомірної вигоди в розмірі 1 млн 50 тис. гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Встановлено, що за зазначені кошти вищевказані особи "обіцяли" залишити на посаді директора комунального підприємства. Заступник голови Харківської облради і його спільник були затримані після одержання останньої частини обумовлених коштів, а саме 350 тис.гривень", - ідеться в повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

"Слідство триває, встановлюються інші особи, ймовірно, причетні до скоєного злочину", - резюмували в НАБУ.

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