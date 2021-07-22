"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер

Российский газовый монополист "Газпром" будет исходить в решении этого вопроса из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - сказал он.

Глава "Газпрома" подчеркнул, что компания готова продолжить транзит, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

Также читайте: Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили