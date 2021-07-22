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"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер

Российский газовый монополист "Газпром" будет исходить в решении этого вопроса из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - сказал он.

Глава "Газпрома" подчеркнул, что компания готова продолжить транзит, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

Также читайте: Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили

Автор: 

Газпром (3185) Миллер Мэтью (338) россия (96200) Северный поток (1458) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+3
Нет никакой разницы, что там это рашкован говорит. Все равно набрешет. Тем более ранее сегодня и Песков и Лавров ржали, как пони, над тем, кто их реально заставит продолжать транзит.
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22.07.2021 22:53 Ответить
+2
у розмірі 0,0001 тисяч кубометрів на рік.
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22.07.2021 22:48 Ответить
+2
Не ври мне, пдрс! "Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер - Цензор.НЕТ 4453
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22.07.2021 22:51 Ответить
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у розмірі 0,0001 тисяч кубометрів на рік.
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22.07.2021 22:48 Ответить
Не ври мне, пдрс! "Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер - Цензор.НЕТ 4453
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22.07.2021 22:51 Ответить
"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер - Цензор.НЕТ 8162
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22.07.2021 22:51 Ответить
Ну в этом никто и не сомневается. Вопрос в объемах. Если уже как в этом году по 40 млрд кубов, так Нафтогаз уже убыточным стал
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22.07.2021 22:52 Ответить
Нет никакой разницы, что там это рашкован говорит. Все равно набрешет. Тем более ранее сегодня и Песков и Лавров ржали, как пони, над тем, кто их реально заставит продолжать транзит.
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22.07.2021 22:53 Ответить
В "момент Х", когда нужно будет сделать вид, что конечно, все будет так, как ФРГ предлагает, тот же лавров и песков, конечно, скажут типа "будет все взаимовыгодно, включая Украину", но много вековая практика показывает, что словам Кремля верить вообще нельзя, а ПОДПИСАННЫЕ договора с РФ "не стоят той бумаги, но которой написаны ".
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22.07.2021 23:17 Ответить
"ПОДПИСАННЫЕ договора с РФ "не стоят той бумаги, но которой написаны"
_Я бы сказал что договора с дьяволом стоят очень дорого подписавшим их глупцам.
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23.07.2021 00:00 Ответить
Мечта "Газпрома" - купить украинскую трубу и платить Украине только за аренду земли. Пример Беларуси на лицо
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22.07.2021 22:57 Ответить
***, я тут заплакаль
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22.07.2021 22:57 Ответить
"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер - Цензор.НЕТ 706
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22.07.2021 22:58 Ответить
Миллер явно не той ориентации Оно не поняло что его поимели и оно не догадывается
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22.07.2021 23:00 Ответить
подробнее, пжлста
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22.07.2021 23:19 Ответить
ок, контракт на 10 лет после 24 года и обьем 70 млрд кубов ..форс-мажоры всевозможные, а они возможны, тут много ума не нужно, чтобы спрогнозировать,за счет Расеи....
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22.07.2021 23:03 Ответить
Реально вже тошнить від бездіяльності та постійних зрад Зе кодла! Як можна було до такого дійти лише за два роки? Це не непрофесіоналізм, це - злий умисел!!!🤬
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22.07.2021 23:04 Ответить
"Це не непрофесіоналізм, це - злий умисел!!!"
_Только сейчас осенило?
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23.07.2021 00:01 Ответить
" Договор подписанный Россией, не стоит даже той бумаги на которой он написан" Канцлер Германии Отто фон Бисмарк.
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22.07.2021 23:17 Ответить
.....может после захвата Украины 2024 года? Ну так разделить не получится....труба то одна.
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23.07.2021 07:12 Ответить
Вообще-то экспортных магистральных труб четыре.
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23.07.2021 07:57 Ответить
Готовы если эта транспортировка будет сильно убыточной для Украины?
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23.07.2021 09:24 Ответить
 
 