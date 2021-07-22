УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11309 відвідувачів онлайн
Новини
5 336 19

"Газпром" готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року - Міллер

Російський газовий монополіст "Газпром" буде виходити в рішенні цього питання з економічної доцільності та технічного стану української ГТС.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - сказав він.

Голова "Газпрому" наголосив, що компанія готова продовжити транзит, виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про плани Німеччини продовжити на 10 років транзит газу через Україну: Одружили мене не спитавши

Газпром (3395) Міллер Метью (157) росія (66080) Північний потік (2473) транзит газу (1014)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Нет никакой разницы, что там это рашкован говорит. Все равно набрешет. Тем более ранее сегодня и Песков и Лавров ржали, как пони, над тем, кто их реально заставит продолжать транзит.
показати весь коментар
22.07.2021 22:53 Відповісти
+2
у розмірі 0,0001 тисяч кубометрів на рік.
показати весь коментар
22.07.2021 22:48 Відповісти
+2
Не ври мне, пдрс! "Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер - Цензор.НЕТ 4453
показати весь коментар
22.07.2021 22:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у розмірі 0,0001 тисяч кубометрів на рік.
показати весь коментар
22.07.2021 22:48 Відповісти
Не ври мне, пдрс! "Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер - Цензор.НЕТ 4453
показати весь коментар
22.07.2021 22:51 Відповісти
"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер - Цензор.НЕТ 8162
показати весь коментар
22.07.2021 22:51 Відповісти
Ну в этом никто и не сомневается. Вопрос в объемах. Если уже как в этом году по 40 млрд кубов, так Нафтогаз уже убыточным стал
показати весь коментар
22.07.2021 22:52 Відповісти
Нет никакой разницы, что там это рашкован говорит. Все равно набрешет. Тем более ранее сегодня и Песков и Лавров ржали, как пони, над тем, кто их реально заставит продолжать транзит.
показати весь коментар
22.07.2021 22:53 Відповісти
В "момент Х", когда нужно будет сделать вид, что конечно, все будет так, как ФРГ предлагает, тот же лавров и песков, конечно, скажут типа "будет все взаимовыгодно, включая Украину", но много вековая практика показывает, что словам Кремля верить вообще нельзя, а ПОДПИСАННЫЕ договора с РФ "не стоят той бумаги, но которой написаны ".
показати весь коментар
22.07.2021 23:17 Відповісти
"ПОДПИСАННЫЕ договора с РФ "не стоят той бумаги, но которой написаны"
_Я бы сказал что договора с дьяволом стоят очень дорого подписавшим их глупцам.
показати весь коментар
23.07.2021 00:00 Відповісти
Мечта "Газпрома" - купить украинскую трубу и платить Украине только за аренду земли. Пример Беларуси на лицо
показати весь коментар
22.07.2021 22:57 Відповісти
***, я тут заплакаль
показати весь коментар
22.07.2021 22:57 Відповісти
"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, - Миллер - Цензор.НЕТ 706
показати весь коментар
22.07.2021 22:58 Відповісти
Миллер явно не той ориентации Оно не поняло что его поимели и оно не догадывается
показати весь коментар
22.07.2021 23:00 Відповісти
подробнее, пжлста
показати весь коментар
22.07.2021 23:19 Відповісти
ок, контракт на 10 лет после 24 года и обьем 70 млрд кубов ..форс-мажоры всевозможные, а они возможны, тут много ума не нужно, чтобы спрогнозировать,за счет Расеи....
показати весь коментар
22.07.2021 23:03 Відповісти
Реально вже тошнить від бездіяльності та постійних зрад Зе кодла! Як можна було до такого дійти лише за два роки? Це не непрофесіоналізм, це - злий умисел!!!🤬
показати весь коментар
22.07.2021 23:04 Відповісти
"Це не непрофесіоналізм, це - злий умисел!!!"
_Только сейчас осенило?
показати весь коментар
23.07.2021 00:01 Відповісти
" Договор подписанный Россией, не стоит даже той бумаги на которой он написан" Канцлер Германии Отто фон Бисмарк.
показати весь коментар
22.07.2021 23:17 Відповісти
.....может после захвата Украины 2024 года? Ну так разделить не получится....труба то одна.
показати весь коментар
23.07.2021 07:12 Відповісти
Вообще-то экспортных магистральных труб четыре.
показати весь коментар
23.07.2021 07:57 Відповісти
Готовы если эта транспортировка будет сильно убыточной для Украины?
показати весь коментар
23.07.2021 09:24 Відповісти
 
 