"Газпром" готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року - Міллер

Російський газовий монополіст "Газпром" буде виходити в рішенні цього питання з економічної доцільності та технічного стану української ГТС.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - сказав він.

Голова "Газпрому" наголосив, що компанія готова продовжити транзит, виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи.

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