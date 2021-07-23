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ЮНЕСКО не стала объявлять Венецию объектом Всемирного наследия, "находящимся под угрозой"

ЮНЕСКО не стала объявлять Венецию объектом Всемирного наследия,

В ЮНЕСКО приняли решение не включать Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой" исчезновения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщают в четверг европейские СМИ.

Комитет Всемирного наследия в четверг в ходе заседания, которое проходит в китайском городе Фучжоу, указал, что соответствующее решение принято благодаря введенному Италией запрету круизным лайнерам заходить в центр Венецианской лагуны. Предполагается, что этот шаг положительно скажется на сохранности лагуны.

Члены комитета добавили, что итальянские власти до декабря должны представить доклад по мерам, предпринимаемым для защиты экосистемы и исторического наследия города.

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Министр культуры Италии Дарио Франческини в свою очередь, комментируя решение ЮНЕСКО, заявил, что удалось "достигнуть первого важного результата".

"Мировое внимание к Венеции должно оставаться на высоком уровне, и обязанность каждого - это работать для защиты лагуны", - сказал он.

В июне в ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой". Отмечалось, что предложение о внесении Венеции было связано с последствиями массового туризма и с прибытием больших круизных лайнеров в мало приспособленную для них лагуну.

В свою очередь, итальянские власти регулярно предупреждают, что город может сильно пострадать от последствий глобального потепления и повышения уровня воды в море.

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Автор: 

Венеция (35) угрозы (853) ЮНЕСКО (213)


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Топ комментарии
+4
Так Петру Сифілітику розумні люди ще тоді казали, що будувать місто у тих місцях - дурість! Однак дурний кацап уперся! ТИ ж ще не знаєш про усі його "художества"! Як канал з Дону на Волгу копали Як планували "крупновузлову" зборку кораблів для майбутньої Азовської флотилії! Набачився, як це голландці роблять - дав команду витесувать деталі трохи не під Архангельськом , потім гнать їх на плотах і через "волоки" аж під Азов і там збирать Тільки не врахував придурок, що в Голландії майстри грамотні- уміють креслення читать і користуваться мірним циркулем і лінійкою, а його кацапня все "вершками" "саженями" та п"ядями міряє! А ці міри "прив"язані" до частин людського тіла (а воно "індивідуальне") тому ці міри - приблизні! Почали збирать, а воно "не сходиться" - бо кожен майстер міряв по своєму пальцю і по розмаху рук "Історію города Глупова" читав? Там Петро І виставлений у вигляді градоначальника Угрюм-Бурчєєва!
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23.07.2021 04:52 Ответить
+2
не уверен, шо на етом сайте кого интересует, шо там и когда на ****** затопило,
главное шо бы волна повыше и почаще.
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23.07.2021 01:19 Ответить
+1
Яр, ну тож байка - чуть меньше "серьёза"
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23.07.2021 10:47 Ответить
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не уверен, шо на етом сайте кого интересует, шо там и когда на ****** затопило,
главное шо бы волна повыше и почаще.
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23.07.2021 01:19 Ответить
Так Петру Сифілітику розумні люди ще тоді казали, що будувать місто у тих місцях - дурість! Однак дурний кацап уперся! ТИ ж ще не знаєш про усі його "художества"! Як канал з Дону на Волгу копали Як планували "крупновузлову" зборку кораблів для майбутньої Азовської флотилії! Набачився, як це голландці роблять - дав команду витесувать деталі трохи не під Архангельськом , потім гнать їх на плотах і через "волоки" аж під Азов і там збирать Тільки не врахував придурок, що в Голландії майстри грамотні- уміють креслення читать і користуваться мірним циркулем і лінійкою, а його кацапня все "вершками" "саженями" та п"ядями міряє! А ці міри "прив"язані" до частин людського тіла (а воно "індивідуальне") тому ці міри - приблизні! Почали збирать, а воно "не сходиться" - бо кожен майстер міряв по своєму пальцю і по розмаху рук "Історію города Глупова" читав? Там Петро І виставлений у вигляді градоначальника Угрюм-Бурчєєва!
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23.07.2021 04:52 Ответить
почему железнодорожная колея на кацапляндии не такая как в Европе а шире?
когда то слышал такую байку в которую склонен верить...
мудрые голландские и немецкие инженеры перед тем как строить первую "железку",
учитывая придурковатость императора, все таки решили его спросить
"ваше величество, колею будем делать как в Европе или шире?"
петруха с похмела буркнул - "а на зуй шире?"
от они на петровский зуй шире и сделали...))
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23.07.2021 10:13 Ответить
Ну по-перше, залізниці почали будувать не при Петрі І, а при Миколі І, По-друге, на той момент не було усталеного стандарту ширини колії - Європа опиралася на стандарт "наполеонівського шосе", а в Росії консультантом був американець з південних штатів - Джордж Вашингтон Вістлер, який і запропонував прийняту на його батьківшині ширину колії,
І ніяких "фантастичних теорій" не потрібно
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23.07.2021 10:41 Ответить
Яр, ну тож байка - чуть меньше "серьёза"
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23.07.2021 10:47 Ответить
Ну ти ж мене вже давно знаєш! Я ж "в"їдливий до сліз"! (Можеш посміяться - мене в черговий раз охрестили "жидярою" Потомка гайдамаки!!! Дурне теля "номерне" для цього навіть перейшло на українську мову! Правда що в коментарі російською, що в коментарі українською - помилки граматичні Так я його спитався: "На якій помийниці вас на "Лахту" набирають?")
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23.07.2021 10:58 Ответить
Яр, а какая проблема в "номерных"? Прямая регистрация на сайте закрыта, а при авторизации через Ютуб или Фейсбук Цензор добавляет эти цифры-буквы.
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23.07.2021 11:13 Ответить
Я тобі особисто "пред"яву" висував? Чого це ти "дибки встав", наче тебе по яйцях кропивою стьобнули? Чи "Давид Кіллер" - це твій інший нік?
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23.07.2021 11:18 Ответить
Дык спросил просто, вдруг я чего-то не знаю. И вообще я ровный, и не хочешь рассказывать не надо
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23.07.2021 11:26 Ответить
В ЮНЕСКО засели понятно кто - "еврофункционеры" с горящими как у волков глазами.
Итальянское чудо им муляет глаза своей красотой - не надо мешать разрушению
гойских памятников архитектуры.
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23.07.2021 07:12 Ответить
 
 