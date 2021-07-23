США ввели санкции против кубинских чиновников, подавлявших протесты
США ввели санкции в отношении виновных в подавлении протестов на Кубе, в частности против министра обороны и подразделения спецназа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.
Байден заявил: "Это только начало - США будут продолжать санкции против лиц, ответственных за подавление кубинского народа".
Министерство финансов США заявило, что Управление контроля за иностранными активами заморозило активы министра Альваро Лопеса Миер и Специальной национальной бригады (СНБ), подразделения министерства внутренних дел Кубы в связи с нарушениями прав человека, совершенными во время репрессий против протестов на острове на начале июля.
Санкции были введены в соответствии с актом Магнитского, который позволяет президенту США принимать меры против нарушений прав человека и коррупции.
Байден заявил, что его администрация нацелена на Лопеса Миер и СНБ - подразделение спецназа по кличке "Черные береты", поскольку они "разгоняли" тысячи протестующих, которые вышли на улицы против коммунистического правительства.
"Поскольку мы считаем кубинский режим подотчетным, наша поддержка кубинского народа неизменна", - сказал Байден.
Президент США также осудил то, что он считает "массовыми задержаниями и фиктивными процессами", которые использовали для заключения кубинцев.
Куба заявила, что США должны больше сосредотачиваться на репрессиях и жестокости полиции на собственной земле.
"Я отвергаю необоснованные и клеветнические санкции правительства США" против кубинцев, - заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
Санкции замораживают все активы и интересы Лопеса Миер и СНБ в США, а также запрещают любому гражданину США, резиденту или организации вступать с ними в финансовые связи.
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Рабсия не имеет отношения к Руси даже территориально.
А зачем? - В Украине украинский язык знают все. Тут по другому нужно поставить вопрос, а зачем вообще русская версия на сайте, для кого это пишут?
(опускаем африканских царьков - там людоедство деликатес).
людоеды говорят на разных языках....
в Майами, а внук, который живет в Америке, постит в инстаграм фотки своей
красивой жизни с яхтами и телками