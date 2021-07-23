США ввели санкции против кубинских чиновников, подавлявших протесты

США ввели санкции в отношении виновных в подавлении протестов на Кубе, в частности против министра обороны и подразделения спецназа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Байден заявил: "Это только начало - США будут продолжать санкции против лиц, ответственных за подавление кубинского народа".

Министерство финансов США заявило, что Управление контроля за иностранными активами заморозило активы министра Альваро Лопеса Миер и Специальной национальной бригады (СНБ), подразделения министерства внутренних дел Кубы в связи с нарушениями прав человека, совершенными во время репрессий против протестов на острове на начале июля.

Санкции были введены в соответствии с актом Магнитского, который позволяет президенту США принимать меры против нарушений прав человека и коррупции.

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Байден заявил, что его администрация нацелена на Лопеса Миер и СНБ - подразделение спецназа по кличке "Черные береты", поскольку они "разгоняли" тысячи протестующих, которые вышли на улицы против коммунистического правительства.

"Поскольку мы считаем кубинский режим подотчетным, наша поддержка кубинского народа неизменна", - сказал Байден.

Президент США также осудил то, что он считает "массовыми задержаниями и фиктивными процессами", которые использовали для заключения кубинцев.

Куба заявила, что США должны больше сосредотачиваться на репрессиях и жестокости полиции на собственной земле.

"Я отвергаю необоснованные и клеветнические санкции правительства США" против кубинцев, - заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Санкции замораживают все активы и интересы Лопеса Миер и СНБ в США, а также запрещают любому гражданину США, резиденту или организации вступать с ними в финансовые связи.

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