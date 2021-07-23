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США ввели санкции против кубинских чиновников, подавлявших протесты

США ввели санкции против кубинских чиновников, подавлявших протесты

США ввели санкции в отношении виновных в подавлении протестов на Кубе, в частности против министра обороны и подразделения спецназа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Байден заявил: "Это только начало - США будут продолжать санкции против лиц, ответственных за подавление кубинского народа".

Министерство финансов США заявило, что Управление контроля за иностранными активами заморозило активы министра Альваро Лопеса Миер и Специальной национальной бригады (СНБ), подразделения министерства внутренних дел Кубы в связи с нарушениями прав человека, совершенными во время репрессий против протестов на острове на начале июля.

Санкции были введены в соответствии с актом Магнитского, который позволяет президенту США принимать меры против нарушений прав человека и коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Долой диктатуру", "Мы не боимся": На Кубе прошли массовые антиправительственные акции. ФОТОрепортаж

Байден заявил, что его администрация нацелена на Лопеса Миер и СНБ - подразделение спецназа по кличке "Черные береты", поскольку они "разгоняли" тысячи протестующих, которые вышли на улицы против коммунистического правительства.

"Поскольку мы считаем кубинский режим подотчетным, наша поддержка кубинского народа неизменна", - сказал Байден.

Президент США также осудил то, что он считает "массовыми задержаниями и фиктивными процессами", которые использовали для заключения кубинцев.

Куба заявила, что США должны больше сосредотачиваться на репрессиях и жестокости полиции на собственной земле.

"Я отвергаю необоснованные и клеветнические санкции правительства США" против кубинцев, - заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Санкции замораживают все активы и интересы Лопеса Миер и СНБ в США, а также запрещают любому гражданину США, резиденту или организации вступать с ними в финансовые связи.

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Автор: 

Куба (118) санкции (11475)


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Топ комментарии
+7
Против Кубы или Беларуси санкции вводятся мгновенно. При этом Путин наворотил беды в мире в сто раз больше, чем все остальные диктаторы вместе взятые. А ему в ответ устраивают саммиты, дают строить потоки и выражают глубокую обеспокоенность. Так мерзко это всё.
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23.07.2021 03:42 Ответить
+3
Не русского, а российского.
Рабсия не имеет отношения к Руси даже территориально.
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23.07.2021 03:12 Ответить
+2
чем куба отличается от кацапии, китая или сев.кореи,
(опускаем африканских царьков - там людоедство деликатес).
людоеды говорят на разных языках....
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23.07.2021 03:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Наймите журналисту репетитора русского. Ну или корректора.
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23.07.2021 02:06 Ответить
меньше яда, шановный, в адрес редакторов )
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23.07.2021 02:41 Ответить
О-оо, исправили. Ладно.
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23.07.2021 02:43 Ответить
Не русского, а российского.
Рабсия не имеет отношения к Руси даже территориально.
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23.07.2021 03:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 "Наймите журналисту репетитора русского. Ну или корректора"

А зачем? - В Украине украинский язык знают все. Тут по другому нужно поставить вопрос, а зачем вообще русская версия на сайте, для кого это пишут?
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23.07.2021 07:20 Ответить
С одной стороны согласен, но нас читают не только в Украине.
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23.07.2021 10:56 Ответить
Хоть раз эти санкции что-то дали?
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23.07.2021 03:11 Ответить
чем куба отличается от кацапии, китая или сев.кореи,
(опускаем африканских царьков - там людоедство деликатес).
людоеды говорят на разных языках....
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23.07.2021 03:32 Ответить
Против Кубы или Беларуси санкции вводятся мгновенно. При этом Путин наворотил беды в мире в сто раз больше, чем все остальные диктаторы вместе взятые. А ему в ответ устраивают саммиты, дают строить потоки и выражают глубокую обеспокоенность. Так мерзко это всё.
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23.07.2021 03:42 Ответить
ето было под дых...
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23.07.2021 03:48 Ответить
Никто против Кубы или Беларуси санкции не вводил: санкции вводятся против конкретных чиновников, написано же. Рашистских чиновников забанено больше всех.
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23.07.2021 12:30 Ответить
Жалкие потуги... Пока войска не введете, не будет толку. Но вам же проще в Афганистан вбухать триллион, чем у себя под боком с проблемой разобраться...
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23.07.2021 06:14 Ответить
Потуги мерещатся какие-то.. Проблема тут не у США, а у кубинцев - вот они пусть и разбираются сами.
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23.07.2021 12:32 Ответить
Две дочери Кастро и родная сестра Фиделя живут
в Майами, а внук, который живет в Америке, постит в инстаграм фотки своей
красивой жизни с яхтами и телками
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23.07.2021 07:07 Ответить
сейчас расия - на Кубу отправит ракеты.... бег по кругу продолжается.....
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23.07.2021 10:59 Ответить
сейчас уже не отправит - не разрешат.
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23.07.2021 12:33 Ответить
 
 