Президент Кубы Диас-Канель назвал ложью сообщения о протестах на острове

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил ложные, по его мнению, сообщения о беспорядках на острове.

Об этом он сказал, выступая 17 июля на митинге в столице страны Гаване перед тысячами сторонников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"То, что мир видит с Кубы, - ложь", - сказал Диас-Канель, осуждая распространение "ложных изображений" в социальных сетях, которые, по его словам, "поощряют и прославляют насилие и уничтожение собственности".

Комментарии президента Кубы прозвучали через шесть дней после начала демонстраций против коммунистического правительства.

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На Кубе во время и после массовых акций протеста прошли задержания участников. Всего было задержано более 5000 человек, среди них более 120 активистов и независимых журналистов.

Напомним, массовые акции протеста на Кубе начались 11 июля. По данным Reuters, на улице Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий власти в борьбе с пандемией.

Демонстранты призвали обеспечить население вакцинами и положить конец ежедневным отключением электричества и дефицита продовольствия и лекарств. Вскоре после начала протестов в стране власть стала блокировать интернет.

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