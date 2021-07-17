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Президент Кубы Диас-Канель назвал ложью сообщения о протестах на острове

Президент Кубы Диас-Канель назвал ложью сообщения о протестах на острове

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил ложные, по его мнению, сообщения о беспорядках на острове.

Об этом он сказал, выступая 17 июля на митинге в столице страны Гаване перед тысячами сторонников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"То, что мир видит с Кубы, - ложь", - сказал Диас-Канель, осуждая распространение "ложных изображений" в социальных сетях, которые, по его словам, "поощряют и прославляют насилие и уничтожение собственности".

Комментарии президента Кубы прозвучали через шесть дней после начала демонстраций против коммунистического правительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Долой диктатуру", "Мы не боимся": На Кубе прошли массовые антиправительственные акции. ФОТОрепортаж

На Кубе во время и после массовых акций протеста прошли задержания участников. Всего было задержано более 5000 человек, среди них более 120 активистов и независимых журналистов.

Напомним, массовые акции протеста на Кубе начались 11 июля. По данным Reuters, на улице Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий власти в борьбе с пандемией.

Демонстранты призвали обеспечить население вакцинами и положить конец ежедневным отключением электричества и дефицита продовольствия и лекарств. Вскоре после начала протестов в стране власть стала блокировать интернет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19

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карантин (16729) Куба (118) протест (5862) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
В Сев. Корее живут специально выведенные породы биороботов. Даже если их будут в рвы массово живьем сбрасывать и хлоркой засыпать, протестов никаких не будет.
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18.07.2021 00:43
+13
Куба, отдай наш хлеб
Куба, возьми свой сахар
Куба, Хрущева давно уже нет
Куба, иди ты... на путина.
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18.07.2021 00:02
+11
"В Багдаде всё спокойно" !!! Послухаєшь цього Діас-Канель і відразу згадується СРСР !!!)))
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17.07.2021 23:54
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Комуняка против уничтожения собственности!
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17.07.2021 23:51 Ответить
Так она у них и так давно,лет 10... Предпринимательство тоже. Только это типа совкого НЭПа.
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18.07.2021 01:18 Ответить
"В Багдаде всё спокойно" !!! Послухаєшь цього Діас-Канель і відразу згадується СРСР !!!)))
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17.07.2021 23:54 Ответить
"вступать с ними в финансовые связи"... пусть Диас с плешивым сурикатом в половые вступит а тот ему нацгвардейцами поможет
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23.07.2021 08:31 Ответить
Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові - Цензор.НЕТ 2551
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17.07.2021 23:54 Ответить
Куба, отдай наш хлеб
Куба, возьми свой сахар
Куба, Хрущева давно уже нет
Куба, иди ты... на путина.
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18.07.2021 00:02 Ответить
Куба, отдай наш хлеб

И забери свой сахар
Науйх нам нужен небритый Фидель?
Куба, пошла ты науйх.
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18.07.2021 09:10 Ответить
Куба!
Дайошь Майдан!
тільки не вішай всіх комуняків!
(їх забагато є для цього)
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18.07.2021 10:21 Ответить
лукашенко подтвердит - не протестуют. В этой большевистской когорте пока осталось только 2 девственика по протестам - х*йло и ким ын. Делайте ставки, панове, где раньше полыхнет: в корее или нарасие!
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18.07.2021 00:02 Ответить
В Сев. Корее живут специально выведенные породы биороботов. Даже если их будут в рвы массово живьем сбрасывать и хлоркой засыпать, протестов никаких не будет.
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18.07.2021 00:43 Ответить
Ставка принята.
Справедливости ради замечу, что и нарасие со времен вурдалака ленина, с помощью маузера, а, затем, лагерей, пытались вырастить таких же биороботов(с.корея пользовалась совдеповским рецептом, а не наоборот), но, видимо, врожденная жеппорукость расиянских выращивателей не позволила получить продукт требуемого качества...
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18.07.2021 01:21 Ответить
У сев.корейцев нет столько территории и ресурсов как у орды .И они не заточены на расширение своего гуЛага ну за исключением может захвата Юга и на этом все . Поэтому их самих теоретически если не вмешается орда можно ликвидировать военным путем как Ирак в 2003 году и они быстро раззомбируются и разбегутся по Азии .С рашкой все намного плачевнее , там тоталитаризм входит в свою новую стадию -экспорт ,.русского мира,, и совецких ценностей путем расширения агрессии против соседей и просто стран которые они выбрали в качестве целей для расширения границ своей тюрьмы народов . Поэтому там режим намного опаснее и он намного более стабильный , если х.йло склеит ласты его заменит кто то из его отпрысков или другое х.йло из его окружения .А вот если склеит ласты вся династия Ким (пару человек всего ) то там вся вертикаль власти основанная на культе их личности быстро рухнет и территория скорее всего отойдет Сеулу НО возможны варианты -оккупация Китаем или оккупация рашкой с полным аншлюссом в обоих случаях
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18.07.2021 12:50 Ответить
Пару тезисов, на мой взгляд, спорны:
"И они не заточены на расширение своего гуЛага ну за исключением может захвата Юга и на этом все"

Всеми своими ракетами, которые испытывают, они пытаются добить до Японии, вот уж не знаю, что не поделили, но постреливают и при этом на Японию злобно воет их пропаганда.

"Поэтому там режим намного опаснее и он намного более стабильный"

Кто знает, что общего у кизячков с чукчами или ингушами, кроме рабсиянского паспорта? А ценность последнего, как и всей никчемной жизни рабсиянина, все быстрее стараниями гулаговского "политбюро" стремиться к нулю в глазах не имеющего никаких перспектив в жизни непородистого рабсиянца, что, естественно, подогревает на бессмысленый и беспощадный. Как говаривал толи вова ульянов, толи его повешенный брат: "Стена, да гнилая, ткни - и развалится." Мое поколение заставляли это дерьмо в школе учить, наряду с целиной, малой землей и возрождением(надоело уже кавычки ставить ), но я умудрился ничего из данного дерьма даже в руках не держать и даже не быть "комсомольцем", так что гнилая стена-то.
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18.07.2021 17:58 Ответить
А просто -- в прошлом году, США перекрыли туристичиский въезд на Кубу... -- даже для немцев. *)
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18.07.2021 00:04 Ответить
ты хотел сказать "для совков с немецкими паспортами"?
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18.07.2021 12:25 Ответить
Пуцик-брехло і х**ло,Мігель Діас-Канель-підбрехло і під***ло!
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18.07.2021 00:07 Ответить
Правильно, это всё ложь о протестах на Кубе... И ещё ложь о том, что сейчас лето, что сейчас июль, что сейчас жарко на Кубе, итд...
Всё ложь, только слова диктаторов правда. Только им нужно верить, ага...
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18.07.2021 00:09 Ответить
В бордель Гаваны входит Че Гевара - освобождает всех млядей ,
И каждой выдает футболку - с красивым собственным лицом..(с)
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18.07.2021 00:16 Ответить
Ерне́сто «Че» Гева́ра, повне ім'я: Ерне́сто Гева́ра - латиноамериканський революціонер та партизан-підпільник. Один з головних лідерів Кубинської революції 1959 року. На Кубі був другою людиною для Фіделя Кастро після його брата Рауля.
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18.07.2021 01:21 Ответить
он с латинской Америки !! знаешь такую страну !!! маладец - садись ДВА , и по истории и по географии и по политэкономике....
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18.07.2021 01:50 Ответить
рожден в 1928г., в Розарио, Аргентина.По родителям наполовину Баск, наполовину Ирландец.
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18.07.2021 01:59 Ответить
спасибо, но я так глубоко не копал его родословную..
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18.07.2021 02:01 Ответить
Это я к тому, шо обычно под латиноамериканцами подразумевают людей с частью собственно американской ("индейской")крови. А Че Гевара тут никак и никаким боком.
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18.07.2021 02:05 Ответить
Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові - Цензор.НЕТ 2939ЛАХТІ запи..ділось.
у вікі:
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18.07.2021 10:17 Ответить
от с латинской кровью же! Баск! (испанец)
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18.07.2021 12:27 Ответить
Комуніст = брехун і убивця...
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18.07.2021 06:31 Ответить
"Какие ваши доказательства?"
Да?
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18.07.2021 08:02 Ответить
Комуняки везде одинаковие.
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18.07.2021 08:04 Ответить
еще одна отрыжка совка(
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18.07.2021 09:06 Ответить
так и там весь Мир знает что " все прекрасно", аж некуда на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа Диктатурах спрятавшихся по лозунгом " социализма местного разлива", верных служек СРСРа и нынешней РФерии Путинила.
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18.07.2021 09:23 Ответить
очередной бульбафюрер..... или кто он там....
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18.07.2021 09:47 Ответить
першопричина масового протесту
1.Економічна ситуація
В умовах практично паралізованого туризму - одного з двигунів кубинської економіки - коронавірус вплинув на економічне та соціальне життя острова. Зросла інфляція, почали частіше відключати електрику, брак харчів, медикаментів та основних продуктів став ще більшим.
На початку року уряд запропонував новий пакет економічних реформ, які, привели до деякого підвищення заробітної плати, але і до швидкого зростання цін. За оцінкою економістів, ціни можуть зрости від 500% до 900% в рік у наступні кілька місяців.
2.НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ(ПОДІБНО РОЗПОЧАВСЯ МАЙДАН ПРОТИ КУЧМИ.)
Уряд з минулого року сприяв створенню валютних магазинів, почали продавати деякі харчі й предмети першої необхідності, але іноземної валюти на руках у населення дуже мало.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57811987
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18.07.2021 10:14 Ответить
Пандемія також призвела до довгих черг, в яких кубинцям доводиться стояти, щоб купити звичайні товари, такі як масло, мило або курку.
В аптеках і лікарнях стало не вистачати основних ліків, а в багатьох провінціях почали продавати гарбузовий хліб через брак пшеничного борошна.
Минулого місяця уряд вирішив тимчасово припинити прийом в банках країни готівкових вкладів в доларах, основній валюті, яку деякі кубинці отримують як грошові перекази з-за кордону.
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Кубинський уряд пояснює нинішню економічну ситуацію тим, що Вашингтон наклав ембарго.
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18.07.2021 10:22 Ответить
Масові акції протесту на Кубі розпочалися 11 липня. За даними Reuters, на вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади у боротьбі з пандемією.
Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет. \
інформація у редакції неосвіченої школоти..
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18.07.2021 10:24 Ответить
 
 