Президент Кубы Диас-Канель назвал ложью сообщения о протестах на острове
Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил ложные, по его мнению, сообщения о беспорядках на острове.
Об этом он сказал, выступая 17 июля на митинге в столице страны Гаване перед тысячами сторонников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"То, что мир видит с Кубы, - ложь", - сказал Диас-Канель, осуждая распространение "ложных изображений" в социальных сетях, которые, по его словам, "поощряют и прославляют насилие и уничтожение собственности".
Комментарии президента Кубы прозвучали через шесть дней после начала демонстраций против коммунистического правительства.
На Кубе во время и после массовых акций протеста прошли задержания участников. Всего было задержано более 5000 человек, среди них более 120 активистов и независимых журналистов.
Напомним, массовые акции протеста на Кубе начались 11 июля. По данным Reuters, на улице Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий власти в борьбе с пандемией.
Демонстранты призвали обеспечить население вакцинами и положить конец ежедневным отключением электричества и дефицита продовольствия и лекарств. Вскоре после начала протестов в стране власть стала блокировать интернет.
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Куба, возьми свой сахар
Куба, Хрущева давно уже нет
Куба, иди ты... на путина.
И забери свой сахар
Науйх нам нужен небритый Фидель?
Куба, пошла ты науйх.
Дайошь Майдан!
тільки не вішай всіх комуняків!
(їх забагато є для цього)
Справедливости ради замечу, что и нарасие со времен вурдалака ленина, с помощью маузера, а, затем, лагерей, пытались вырастить таких же биороботов(с.корея пользовалась совдеповским рецептом, а не наоборот), но, видимо, врожденная жеппорукость расиянских выращивателей не позволила получить продукт требуемого качества...
"И они не заточены на расширение своего гуЛага ну за исключением может захвата Юга и на этом все"
Всеми своими ракетами, которые испытывают, они пытаются добить до Японии, вот уж не знаю, что не поделили, но постреливают и при этом на Японию злобно воет их пропаганда.
"Поэтому там режим намного опаснее и он намного более стабильный"
Кто знает, что общего у кизячков с чукчами или ингушами, кроме рабсиянского паспорта? А ценность последнего, как и всей никчемной жизни рабсиянина, все быстрее стараниями гулаговского "политбюро" стремиться к нулю в глазах не имеющего никаких перспектив в жизни непородистого рабсиянца, что, естественно, подогревает на бессмысленый и беспощадный. Как говаривал толи вова ульянов, толи его повешенный брат: "Стена, да гнилая, ткни - и развалится." Мое поколение заставляли это дерьмо в школе учить, наряду с целиной, малой землей и возрождением(надоело уже кавычки ставить ), но я умудрился ничего из данного дерьма даже в руках не держать и даже не быть "комсомольцем", так что гнилая стена-то.
Всё ложь, только слова диктаторов правда. Только им нужно верить, ага...
И каждой выдает футболку - с красивым собственным лицом..(с)
у вікі:
Да?
1.Економічна ситуація
В умовах практично паралізованого туризму - одного з двигунів кубинської економіки - коронавірус вплинув на економічне та соціальне життя острова. Зросла інфляція, почали частіше відключати електрику, брак харчів, медикаментів та основних продуктів став ще більшим.
На початку року уряд запропонував новий пакет економічних реформ, які, привели до деякого підвищення заробітної плати, але і до швидкого зростання цін. За оцінкою економістів, ціни можуть зрости від 500% до 900% в рік у наступні кілька місяців.
2.НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ(ПОДІБНО РОЗПОЧАВСЯ МАЙДАН ПРОТИ КУЧМИ.)
Уряд з минулого року сприяв створенню валютних магазинів, почали продавати деякі харчі й предмети першої необхідності, але іноземної валюти на руках у населення дуже мало.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57811987
В аптеках і лікарнях стало не вистачати основних ліків, а в багатьох провінціях почали продавати гарбузовий хліб через брак пшеничного борошна.
Минулого місяця уряд вирішив тимчасово припинити прийом в банках країни готівкових вкладів в доларах, основній валюті, яку деякі кубинці отримують як грошові перекази з-за кордону.
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Кубинський уряд пояснює нинішню економічну ситуацію тим, що Вашингтон наклав ембарго.
Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет. \
інформація у редакції неосвіченої школоти..