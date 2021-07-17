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Новини Коронавірус і карантин
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Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові

Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові

Президент Куби Мігель Діас-Канель засудив помилкові, на його думку, повідомлення про заворушення на острові.

Про це він сказав, виступаючи 17 липня на мітингу в столиці країни Гавані перед тисячами прихильників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Те, що світ бачить із Куби, є брехнею", – сказав Діас-Канель, засуджуючи поширення "неправдивих зображень" у соціальних мережах, які, за його словами, "заохочують і прославляють насильство та знищення власності".

Коментарі президента Куби пролунали через шість днів після початку демонстрацій проти комуністичного уряду.

Також читайте: "Геть диктатуру", "Ми не боїмося": На Кубі відбулися масові антиурядові акції. ФОТОрепортаж

На Кубі під час та після масових акцій протесту відбулися затримання учасників. Всього було затримано понад 5 тисяч людей, серед них понад 120 активістів і незалежних журналістів.

Масові акції протесту на Кубі розпочалися 11 липня. За даними Reuters, на вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади у боротьбі з пандемією.

Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет.

карантин (18172) Куба (76) протест (2402) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
В Сев. Корее живут специально выведенные породы биороботов. Даже если их будут в рвы массово живьем сбрасывать и хлоркой засыпать, протестов никаких не будет.
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18.07.2021 00:43
+13
Куба, отдай наш хлеб
Куба, возьми свой сахар
Куба, Хрущева давно уже нет
Куба, иди ты... на путина.
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18.07.2021 00:02
+11
"В Багдаде всё спокойно" !!! Послухаєшь цього Діас-Канель і відразу згадується СРСР !!!)))
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17.07.2021 23:54
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Комуняка против уничтожения собственности!
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17.07.2021 23:51 Відповісти
Так она у них и так давно,лет 10... Предпринимательство тоже. Только это типа совкого НЭПа.
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18.07.2021 01:18 Відповісти
"В Багдаде всё спокойно" !!! Послухаєшь цього Діас-Канель і відразу згадується СРСР !!!)))
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17.07.2021 23:54 Відповісти
"вступать с ними в финансовые связи"... пусть Диас с плешивым сурикатом в половые вступит а тот ему нацгвардейцами поможет
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23.07.2021 08:31 Відповісти
Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові - Цензор.НЕТ 2551
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17.07.2021 23:54 Відповісти
Куба, отдай наш хлеб
Куба, возьми свой сахар
Куба, Хрущева давно уже нет
Куба, иди ты... на путина.
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18.07.2021 00:02 Відповісти
Куба, отдай наш хлеб

И забери свой сахар
Науйх нам нужен небритый Фидель?
Куба, пошла ты науйх.
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18.07.2021 09:10 Відповісти
Куба!
Дайошь Майдан!
тільки не вішай всіх комуняків!
(їх забагато є для цього)
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18.07.2021 10:21 Відповісти
лукашенко подтвердит - не протестуют. В этой большевистской когорте пока осталось только 2 девственика по протестам - х*йло и ким ын. Делайте ставки, панове, где раньше полыхнет: в корее или нарасие!
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18.07.2021 00:02 Відповісти
В Сев. Корее живут специально выведенные породы биороботов. Даже если их будут в рвы массово живьем сбрасывать и хлоркой засыпать, протестов никаких не будет.
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18.07.2021 00:43 Відповісти
Ставка принята.
Справедливости ради замечу, что и нарасие со времен вурдалака ленина, с помощью маузера, а, затем, лагерей, пытались вырастить таких же биороботов(с.корея пользовалась совдеповским рецептом, а не наоборот), но, видимо, врожденная жеппорукость расиянских выращивателей не позволила получить продукт требуемого качества...
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18.07.2021 01:21 Відповісти
У сев.корейцев нет столько территории и ресурсов как у орды .И они не заточены на расширение своего гуЛага ну за исключением может захвата Юга и на этом все . Поэтому их самих теоретически если не вмешается орда можно ликвидировать военным путем как Ирак в 2003 году и они быстро раззомбируются и разбегутся по Азии .С рашкой все намного плачевнее , там тоталитаризм входит в свою новую стадию -экспорт ,.русского мира,, и совецких ценностей путем расширения агрессии против соседей и просто стран которые они выбрали в качестве целей для расширения границ своей тюрьмы народов . Поэтому там режим намного опаснее и он намного более стабильный , если х.йло склеит ласты его заменит кто то из его отпрысков или другое х.йло из его окружения .А вот если склеит ласты вся династия Ким (пару человек всего ) то там вся вертикаль власти основанная на культе их личности быстро рухнет и территория скорее всего отойдет Сеулу НО возможны варианты -оккупация Китаем или оккупация рашкой с полным аншлюссом в обоих случаях
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18.07.2021 12:50 Відповісти
Пару тезисов, на мой взгляд, спорны:
"И они не заточены на расширение своего гуЛага ну за исключением может захвата Юга и на этом все"

Всеми своими ракетами, которые испытывают, они пытаются добить до Японии, вот уж не знаю, что не поделили, но постреливают и при этом на Японию злобно воет их пропаганда.

"Поэтому там режим намного опаснее и он намного более стабильный"

Кто знает, что общего у кизячков с чукчами или ингушами, кроме рабсиянского паспорта? А ценность последнего, как и всей никчемной жизни рабсиянина, все быстрее стараниями гулаговского "политбюро" стремиться к нулю в глазах не имеющего никаких перспектив в жизни непородистого рабсиянца, что, естественно, подогревает на бессмысленый и беспощадный. Как говаривал толи вова ульянов, толи его повешенный брат: "Стена, да гнилая, ткни - и развалится." Мое поколение заставляли это дерьмо в школе учить, наряду с целиной, малой землей и возрождением(надоело уже кавычки ставить ), но я умудрился ничего из данного дерьма даже в руках не держать и даже не быть "комсомольцем", так что гнилая стена-то.
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18.07.2021 17:58 Відповісти
А просто -- в прошлом году, США перекрыли туристичиский въезд на Кубу... -- даже для немцев. *)
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18.07.2021 00:04 Відповісти
ты хотел сказать "для совков с немецкими паспортами"?
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18.07.2021 12:25 Відповісти
Пуцик-брехло і х**ло,Мігель Діас-Канель-підбрехло і під***ло!
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18.07.2021 00:07 Відповісти
Правильно, это всё ложь о протестах на Кубе... И ещё ложь о том, что сейчас лето, что сейчас июль, что сейчас жарко на Кубе, итд...
Всё ложь, только слова диктаторов правда. Только им нужно верить, ага...
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18.07.2021 00:09 Відповісти
В бордель Гаваны входит Че Гевара - освобождает всех млядей ,
И каждой выдает футболку - с красивым собственным лицом..(с)
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18.07.2021 00:16 Відповісти
Ерне́сто «Че» Гева́ра, повне ім'я: Ерне́сто Гева́ра - латиноамериканський революціонер та партизан-підпільник. Один з головних лідерів Кубинської революції 1959 року. На Кубі був другою людиною для Фіделя Кастро після його брата Рауля.
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18.07.2021 01:21 Відповісти
он с латинской Америки !! знаешь такую страну !!! маладец - садись ДВА , и по истории и по географии и по политэкономике....
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18.07.2021 01:50 Відповісти
рожден в 1928г., в Розарио, Аргентина.По родителям наполовину Баск, наполовину Ирландец.
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18.07.2021 01:59 Відповісти
спасибо, но я так глубоко не копал его родословную..
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18.07.2021 02:01 Відповісти
Это я к тому, шо обычно под латиноамериканцами подразумевают людей с частью собственно американской ("индейской")крови. А Че Гевара тут никак и никаким боком.
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18.07.2021 02:05 Відповісти
Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові - Цензор.НЕТ 2939ЛАХТІ запи..ділось.
у вікі:
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18.07.2021 10:17 Відповісти
от с латинской кровью же! Баск! (испанец)
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18.07.2021 12:27 Відповісти
Комуніст = брехун і убивця...
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18.07.2021 06:31 Відповісти
"Какие ваши доказательства?"
Да?
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18.07.2021 08:02 Відповісти
Комуняки везде одинаковие.
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18.07.2021 08:04 Відповісти
еще одна отрыжка совка(
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18.07.2021 09:06 Відповісти
так и там весь Мир знает что " все прекрасно", аж некуда на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа Диктатурах спрятавшихся по лозунгом " социализма местного разлива", верных служек СРСРа и нынешней РФерии Путинила.
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18.07.2021 09:23 Відповісти
очередной бульбафюрер..... или кто он там....
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18.07.2021 09:47 Відповісти
першопричина масового протесту
1.Економічна ситуація
В умовах практично паралізованого туризму - одного з двигунів кубинської економіки - коронавірус вплинув на економічне та соціальне життя острова. Зросла інфляція, почали частіше відключати електрику, брак харчів, медикаментів та основних продуктів став ще більшим.
На початку року уряд запропонував новий пакет економічних реформ, які, привели до деякого підвищення заробітної плати, але і до швидкого зростання цін. За оцінкою економістів, ціни можуть зрости від 500% до 900% в рік у наступні кілька місяців.
2.НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ(ПОДІБНО РОЗПОЧАВСЯ МАЙДАН ПРОТИ КУЧМИ.)
Уряд з минулого року сприяв створенню валютних магазинів, почали продавати деякі харчі й предмети першої необхідності, але іноземної валюти на руках у населення дуже мало.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57811987
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18.07.2021 10:14 Відповісти
Пандемія також призвела до довгих черг, в яких кубинцям доводиться стояти, щоб купити звичайні товари, такі як масло, мило або курку.
В аптеках і лікарнях стало не вистачати основних ліків, а в багатьох провінціях почали продавати гарбузовий хліб через брак пшеничного борошна.
Минулого місяця уряд вирішив тимчасово припинити прийом в банках країни готівкових вкладів в доларах, основній валюті, яку деякі кубинці отримують як грошові перекази з-за кордону.
---------------------------------------------
Кубинський уряд пояснює нинішню економічну ситуацію тим, що Вашингтон наклав ембарго.
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18.07.2021 10:22 Відповісти
Масові акції протесту на Кубі розпочалися 11 липня. За даними Reuters, на вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади у боротьбі з пандемією.
Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет. \
інформація у редакції неосвіченої школоти..
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18.07.2021 10:24 Відповісти
 
 