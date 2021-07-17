Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові
Президент Куби Мігель Діас-Канель засудив помилкові, на його думку, повідомлення про заворушення на острові.
Про це він сказав, виступаючи 17 липня на мітингу в столиці країни Гавані перед тисячами прихильників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Те, що світ бачить із Куби, є брехнею", – сказав Діас-Канель, засуджуючи поширення "неправдивих зображень" у соціальних мережах, які, за його словами, "заохочують і прославляють насильство та знищення власності".
Коментарі президента Куби пролунали через шість днів після початку демонстрацій проти комуністичного уряду.
На Кубі під час та після масових акцій протесту відбулися затримання учасників. Всього було затримано понад 5 тисяч людей, серед них понад 120 активістів і незалежних журналістів.
Масові акції протесту на Кубі розпочалися 11 липня. За даними Reuters, на вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади у боротьбі з пандемією.
Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет.
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Куба, возьми свой сахар
Куба, Хрущева давно уже нет
Куба, иди ты... на путина.
И забери свой сахар
Науйх нам нужен небритый Фидель?
Куба, пошла ты науйх.
Дайошь Майдан!
тільки не вішай всіх комуняків!
(їх забагато є для цього)
Справедливости ради замечу, что и нарасие со времен вурдалака ленина, с помощью маузера, а, затем, лагерей, пытались вырастить таких же биороботов(с.корея пользовалась совдеповским рецептом, а не наоборот), но, видимо, врожденная жеппорукость расиянских выращивателей не позволила получить продукт требуемого качества...
"И они не заточены на расширение своего гуЛага ну за исключением может захвата Юга и на этом все"
Всеми своими ракетами, которые испытывают, они пытаются добить до Японии, вот уж не знаю, что не поделили, но постреливают и при этом на Японию злобно воет их пропаганда.
"Поэтому там режим намного опаснее и он намного более стабильный"
Кто знает, что общего у кизячков с чукчами или ингушами, кроме рабсиянского паспорта? А ценность последнего, как и всей никчемной жизни рабсиянина, все быстрее стараниями гулаговского "политбюро" стремиться к нулю в глазах не имеющего никаких перспектив в жизни непородистого рабсиянца, что, естественно, подогревает на бессмысленый и беспощадный. Как говаривал толи вова ульянов, толи его повешенный брат: "Стена, да гнилая, ткни - и развалится." Мое поколение заставляли это дерьмо в школе учить, наряду с целиной, малой землей и возрождением(надоело уже кавычки ставить ), но я умудрился ничего из данного дерьма даже в руках не держать и даже не быть "комсомольцем", так что гнилая стена-то.
Всё ложь, только слова диктаторов правда. Только им нужно верить, ага...
И каждой выдает футболку - с красивым собственным лицом..(с)
у вікі:
Да?
1.Економічна ситуація
В умовах практично паралізованого туризму - одного з двигунів кубинської економіки - коронавірус вплинув на економічне та соціальне життя острова. Зросла інфляція, почали частіше відключати електрику, брак харчів, медикаментів та основних продуктів став ще більшим.
На початку року уряд запропонував новий пакет економічних реформ, які, привели до деякого підвищення заробітної плати, але і до швидкого зростання цін. За оцінкою економістів, ціни можуть зрости від 500% до 900% в рік у наступні кілька місяців.
2.НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ(ПОДІБНО РОЗПОЧАВСЯ МАЙДАН ПРОТИ КУЧМИ.)
Уряд з минулого року сприяв створенню валютних магазинів, почали продавати деякі харчі й предмети першої необхідності, але іноземної валюти на руках у населення дуже мало.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57811987
В аптеках і лікарнях стало не вистачати основних ліків, а в багатьох провінціях почали продавати гарбузовий хліб через брак пшеничного борошна.
Минулого місяця уряд вирішив тимчасово припинити прийом в банках країни готівкових вкладів в доларах, основній валюті, яку деякі кубинці отримують як грошові перекази з-за кордону.
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Кубинський уряд пояснює нинішню економічну ситуацію тим, що Вашингтон наклав ембарго.
Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет. \
інформація у редакції неосвіченої школоти..