Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові

Президент Куби Мігель Діас-Канель засудив помилкові, на його думку, повідомлення про заворушення на острові.

Про це він сказав, виступаючи 17 липня на мітингу в столиці країни Гавані перед тисячами прихильників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Те, що світ бачить із Куби, є брехнею", – сказав Діас-Канель, засуджуючи поширення "неправдивих зображень" у соціальних мережах, які, за його словами, "заохочують і прославляють насильство та знищення власності".

Коментарі президента Куби пролунали через шість днів після початку демонстрацій проти комуністичного уряду.

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На Кубі під час та після масових акцій протесту відбулися затримання учасників. Всього було затримано понад 5 тисяч людей, серед них понад 120 активістів і незалежних журналістів.

Масові акції протесту на Кубі розпочалися 11 липня. За даними Reuters, на вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади у боротьбі з пандемією.

Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет.