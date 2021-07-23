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Новости Коронавирус и карантин
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В США считают отказ Китая расследовать происхождение COVID-19 безответственным и опасным

В США считают отказ Китая расследовать происхождение COVID-19 безответственным и опасным

Отказ Пекина от плана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае, в Вашингтоне расценивают как опасный и безответственный поступок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в четверг представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться", - заявила Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.

Ранее в четверг заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом. Он отметил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

В мае текущего года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, впервые ли вирус COVID-19 появился в Китае от животного или в результате лабораторной утечки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай отклонил план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения COVID-19

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

карантин (16729) Китай (3045) расследование (3049) США (27156) Псаки Джен (168) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну, ещё бы! Кто ж сам против себя будет вести расследование?
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23.07.2021 07:11 Ответить
Это неправильная позиция ВОЗ, а не Китая. Проверить нужно ВСЕ! лаборатории мира....
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23.07.2021 07:15 Ответить
смешная риторика, китай в открытую посілает нах. воз
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23.07.2021 07:23 Ответить
США теперь все будут посылать. Потому, что обделались и не один раз.
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23.07.2021 07:26 Ответить
За каждым Картером будет свой Рейган.
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23.07.2021 08:17 Ответить
Но Трамп по прежнему необразованный дурак, который поднимал эту тему еще год назад. Не то что добрый Доктор Фаучи.
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23.07.2021 07:37 Ответить
А китайцы такие: "И чё? И чё вы нам сделаете? Вы с россией не можете разобраться, а тут еще мы. Кишка у вас тонка".
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23.07.2021 07:54 Ответить
Китай знает, что виноват...
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23.07.2021 08:09 Ответить
да не виновата летучая мышь
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23.07.2021 08:56 Ответить
 
 