У США вважають відмову Китаю розслідувати походження COVID-19 безвідповідальною і небезпечною

Відмову Пекіна від плану Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї, у Вашингтоні розцінюють як небезпечний і безвідповідальний вчинок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в четвер представник Білого дому Дженніфер Псакі.

"Їхня позиція безвідповідальна і відверто небезпечна... Зараз не час ухилятися", - заявила Псакі.

Раніше в четвер заступник глави Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом. Він зазначив, що Пекін рішуче виступає проти політизації дослідження походження вірусу.

У травні поточного року президент США Джо Байден наказав американським спецслужбам у найближчі три місяці доповісти про те, чи вперше вірус COVID-19 з'явився в Китаї від тваринного або в результаті лабораторного витоку.

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Група експертів ВООЗ раніше відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування зроблено висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".

Велика Британія і США критично поставилися до цього, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.