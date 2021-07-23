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Новини Коронавірус і карантин
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У США вважають відмову Китаю розслідувати походження COVID-19 безвідповідальною і небезпечною

У США вважають відмову Китаю розслідувати походження COVID-19 безвідповідальною і небезпечною

Відмову Пекіна від плану Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї, у Вашингтоні розцінюють як небезпечний і безвідповідальний вчинок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в четвер представник Білого дому Дженніфер Псакі.

"Їхня позиція безвідповідальна і відверто небезпечна... Зараз не час ухилятися", - заявила Псакі.

Раніше в четвер заступник глави Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом. Він зазначив, що Пекін рішуче виступає проти політизації дослідження походження вірусу.

У травні поточного року президент США Джо Байден наказав американським спецслужбам у найближчі три місяці доповісти про те, чи вперше вірус COVID-19 з'явився в Китаї від тваринного або в результаті лабораторного витоку.

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Група експертів ВООЗ раніше відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування зроблено висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".

Велика Британія і США критично поставилися до цього, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4703) розслідування (2279) США (23417) Псакі Джен (148) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну, ещё бы! Кто ж сам против себя будет вести расследование?
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23.07.2021 07:11 Відповісти
Это неправильная позиция ВОЗ, а не Китая. Проверить нужно ВСЕ! лаборатории мира....
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23.07.2021 07:15 Відповісти
смешная риторика, китай в открытую посілает нах. воз
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23.07.2021 07:23 Відповісти
США теперь все будут посылать. Потому, что обделались и не один раз.
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23.07.2021 07:26 Відповісти
За каждым Картером будет свой Рейган.
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23.07.2021 08:17 Відповісти
Но Трамп по прежнему необразованный дурак, который поднимал эту тему еще год назад. Не то что добрый Доктор Фаучи.
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23.07.2021 07:37 Відповісти
А китайцы такие: "И чё? И чё вы нам сделаете? Вы с россией не можете разобраться, а тут еще мы. Кишка у вас тонка".
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23.07.2021 07:54 Відповісти
Китай знает, что виноват...
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23.07.2021 08:09 Відповісти
да не виновата летучая мышь
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23.07.2021 08:56 Відповісти
 
 