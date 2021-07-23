Евросоюз в ОБСЕ: Действия исключительно России являются серьезной угрозой для европейского порядка безопасности

Попытками представить себя как "посредника" в конфликте на востоке Украины и легитимизировать так называемые "народные республики" Россия просто хочет отвлечь внимание от ее продолжающейся агрессии против Украины.

Об этом заявила миссия Европейского Союза в ОБСЕ во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Минские договоренности однозначно утверждают, что ТКГ состоит из Украины и РФ, а посредником является ОБСЕ. Поэтому ЕС сожалеет и решительно отвергает искаженный нарратив, который продвигает Россия, представляя себя посредником "внутри украинского конфликта" и пытаясь легитимизировать так называемые "народные республики" на востоке Украины. Россия просто пытается отвлечь внимание от своих продолжающихся актов агрессии и подрыва ею суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем незаконной аннексии Крымского полуострова", — заявили в ЕС.

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Также было отмечено, что "такие действия являются серьезной угрозой для европейского порядка безопасности, и за это отвечает исключительно Россия".

В ЕС выразили обеспокоенность относительно увеличения количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, которые привели к потерям среди украинских военнослужащих и повреждениям жилых домов. "Мы снова повторяем наш призыв к сторонам - соблюдать режим прекращения огня - и высоко оцениваем сдержанность Украины в ее ответе на провокации", — отмечается в сделанном во время заседания заявлении.

Европейский Союз также в очередной раз призвал Россию использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования на востоке Украины с целью полного выполнения Минских договоренностей.

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитку конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава в районах, контролируемых вооруженными формированиями, которые поддерживает Россия. Продолжительность санкций ЕС против России привязана к полному выполнению Минских договоренностей", — заявили в ЕС.