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Швеция с 26 июля открывает въезд для граждан Украины

Швеция с 26 июля открывает въезд для граждан Украины

С 26 июля Швеция отменяет запрет на въезд для граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Швеции.

"Правительство 22 июля постановило, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд. ... Эти поправки применяются с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В то же время, МИД Украины отмечает, что остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации, при въезде в страну иностранцев, на которых не распространяется запрет на въезд.

Читайте: Латвия и Эстония открыли въезд для туристов из Украины

Автор: 

туризм (1543) Швеция (1014)


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А чи не зарано? Досвід Ізраїлю їм в поміч.
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23.07.2021 09:55 Ответить
Зря відкрили, треба закривати
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23.07.2021 10:01 Ответить
Jaja! Svenska tjejer!

Швеция с 26 июля открывает въезд для граждан Украины - Цензор.НЕТ 8311
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23.07.2021 10:07 Ответить
надо ехать - ето будет намного интереснее и познавательнее чем полоскать задницу в Анталии, хотя все зависит от цели путешествия...
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23.07.2021 10:44 Ответить
 
 