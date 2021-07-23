Швеция с 26 июля открывает въезд для граждан Украины
С 26 июля Швеция отменяет запрет на въезд для граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Швеции.
"Правительство 22 июля постановило, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд. ... Эти поправки применяются с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
В то же время, МИД Украины отмечает, что остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации, при въезде в страну иностранцев, на которых не распространяется запрет на въезд.
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показать весь комментарий23.07.2021 09:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Шевченко #445163
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Valery Greff
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