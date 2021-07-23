Швеція з 26 липня відкриває в'їзд для громадян України
З 26 липня Швеція скасовує заборону на в'їзд для громадян України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Швеції.
"Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд. ... Ці поправки застосовуються з 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
У той же час, МЗС України зазначає, що залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявності сертифіката про вакцинацію, при в'їзді в країну іноземців, на яких не поширюється заборона на в'їзд.
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показати весь коментар23.07.2021 09:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Шевченко #445163
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Valery Greff
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