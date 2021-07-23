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Швеція з 26 липня відкриває в'їзд для громадян України

Швеція з 26 липня відкриває в'їзд для громадян України

З 26 липня Швеція скасовує заборону на в'їзд для громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Швеції.

"Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд. ... Ці поправки застосовуються з 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У той же час, МЗС України зазначає, що залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявності сертифіката про вакцинацію, при в'їзді в країну іноземців, на яких не поширюється заборона на в'їзд.

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Автор: 

туризм (1564) Швеція (969)


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А чи не зарано? Досвід Ізраїлю їм в поміч.
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23.07.2021 09:55 Відповісти
Зря відкрили, треба закривати
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23.07.2021 10:01 Відповісти
Jaja! Svenska tjejer!

Швеция с 26 июля открывает въезд для граждан Украины - Цензор.НЕТ 8311
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23.07.2021 10:07 Відповісти
надо ехать - ето будет намного интереснее и познавательнее чем полоскать задницу в Анталии, хотя все зависит от цели путешествия...
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23.07.2021 10:44 Відповісти
 
 