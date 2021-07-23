Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Запад формирует "пояс нестабильности" вокруг России.В то же время он ни слова не сказал о поведении России, которое дестабилизирует мировую систему безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газуту. ру.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — уверяет Лавров.

При этом Лавров добавил, что Москва, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться.

В то же время он ни слова не сказал о поведении России, которое дестабилизирует мировую систему безопасности.

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