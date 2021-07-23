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Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров

Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Запад формирует "пояс нестабильности" вокруг России.В то же время он ни слова не сказал о поведении России, которое дестабилизирует мировую систему безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газуту. ру.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — уверяет Лавров.

При этом Лавров добавил, что Москва, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться.

В то же время он ни слова не сказал о поведении России, которое дестабилизирует мировую систему безопасности.

Читайте также: Лавров уже решил, что Запад может не признать выборы в Госдуму: Захотят "спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные"

Автор: 

безопасность (1116) Лавров Сергей (2326) россия (96216) США (27166) Евросоюз (17274)


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Топ комментарии
+34
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 5284
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23.07.2021 11:17 Ответить
+28
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 779
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23.07.2021 11:17 Ответить
+18
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 3445
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23.07.2021 11:09 Ответить
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У цих злодіїв усі винні
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23.07.2021 11:05 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 779
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23.07.2021 11:17 Ответить
раSSія це країна ТЕРОРИСТ!!
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23.07.2021 13:27 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1180
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23.07.2021 11:40 Ответить
Чергове загострення параноїдальної шизофреніі !!))))
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23.07.2021 11:08 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 5284
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23.07.2021 11:17 Ответить
+100500!!!
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23.07.2021 12:11 Ответить
Ну да, время - к осени... Вже скоро й Iлiя сделает юрить в воду...
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23.07.2021 13:11 Ответить
Да вы сами очаг нестабильности. А точнее, выгребная яма, которая воняет на весь мир.
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23.07.2021 11:08 Ответить
Росія -це розплідник тероризма та терористів !!!)))
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23.07.2021 11:10 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 3445
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23.07.2021 11:09 Ответить
Як усєгда вокруг врагі...
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23.07.2021 11:09 Ответить
Споконвічна маячня про вороже оточення "матушки-России" !!!!)))
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23.07.2021 11:09 Ответить
иными словами,повсеместно происходят дерзкие,циничные по сути и развязные по содержанию акты вопиющей русофобии..
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23.07.2021 11:09 Ответить
иногда даже групповые..
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23.07.2021 11:10 Ответить
С особым цинизмом)))
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23.07.2021 11:13 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 6256
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23.07.2021 11:21 Ответить
В крайне извращенной форме!
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23.07.2021 11:22 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 8849
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23.07.2021 11:10 Ответить
Иииигого.
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23.07.2021 11:10 Ответить
кацапи ідеальні,
і не вони, а
світове зло - не пам'ятае їхніх "добрих справ"
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23.07.2021 11:11 Ответить
Та хай сидять рівненько на бутилкі :
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 922
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23.07.2021 11:23 Ответить
Опять лавруше овса колумбийского подсыпали?
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23.07.2021 11:13 Ответить
так, цей кремлівский бес - дуже
любить колумбийський овес
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23.07.2021 11:17 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 8021
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23.07.2021 11:16 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 3759
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23.07.2021 11:16 Ответить
интересно а кто у него братские народы?
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23.07.2021 11:16 Ответить
Которые на пальмах банановых, хвостами зацепившись!
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23.07.2021 11:25 Ответить
Русофобія - це коли боїшся так званих руССкіх. А якщо ти їх гидуєш, то як це називається?
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23.07.2021 11:18 Ответить
кацапи ведуть себе дуже знахабніло і це ще ПП 2 не за працював . після запуску вони всій аквафреш на рейхстазі повісять !
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23.07.2021 11:20 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 2415
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23.07.2021 11:24 Ответить
Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 6472
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23.07.2021 17:19 Ответить
Ничего нового- вокруг Москворепии строятся Кольца Враждебности по книге МОСКВА 2042! Рекомендую всем прочитать!
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23.07.2021 11:21 Ответить
Параноя недоимперии выливается в истерию и шизофрению.
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23.07.2021 11:21 Ответить
Бред паранойика.
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23.07.2021 11:22 Ответить
в россии составили список руссофобских стран, которые не уважают выгребную террористическую яму Россия - список получился знатным... в нем все страны из Атласа Мира за исключением стран с узурпирующими власть президентами-марионетками - Ким Чен Ына, Лукашенко, сирийскими ополченцами и Африканских племен
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23.07.2021 11:25 Ответить
Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 6236
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23.07.2021 17:21 Ответить
лучше бы создать пояс, на котором оркостан и повесить !
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23.07.2021 11:27 Ответить
Давно сформирован! У коня-лаврухи ниже пояса! Подыматься, *****, наотрез отказался!
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23.07.2021 11:27 Ответить
пукнуть в лифте и больше всех возмущаться
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23.07.2021 11:27 Ответить
Вспоминаются сцены из ,,Визита к минотавру,, -минотавр хочет есть! ...а ему пытаюся помешать..
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23.07.2021 11:32 Ответить
Вокруг выгребной ямы кто-то сформировал пояс вони)
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23.07.2021 11:36 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности наподобие "пояса верности" Машки-Промакашки-лошици необъезженной, - Лавров
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23.07.2021 11:39 Ответить
"Пояс стабільності" для кремлядєй - це коли кацапській агресії ніхто не опирається.
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23.07.2021 11:40 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1031
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23.07.2021 11:41 Ответить
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 8347
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23.07.2021 11:42 Ответить
Это же типичные руснявые проекции. Именно они пояс создают и меют с этого выгоду, а обвиняют в этом же других.
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23.07.2021 11:53 Ответить
Да, на рассее всё стабильно:

https://ria.ru/20210721/liturgiya-1742216590.html В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев в среду провел первую литургию в организованной в олимпийской деревне в Токио часовне, на кото...

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 5936
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23.07.2021 11:57 Ответить
https://shapito.d3.ru/party-hard-2177461/ https://shapito.d3.ru/party-hard-2177461/ Party hard

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 8440

* * *
Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 4876
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23.07.2021 11:59 Ответить
https://www.fontanka.ru/2021/07/15/70027193/ https://shapito.d3.ru/v-kronshtadt-pribyli-moshchi-admirala-fedora-ushakova-2175615/?sorting=rating В Кронштадт прибыли мощи адмирала Федора Ушакова

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 6443

В Петербург из Санаксарского мужского монастыря привезли мощи адмирала Федора Ушакова. Их разместили в Кронштадтском морском соборе.

Как сообщили «Фонтанке» 15 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, останки флотоводца будут находиться в городе-порте по 25 июля.

По словам главкома ВМФ Николая Евменова, завтра, 16 июля, мощи святого перевезут на Петровскую пристань Кронштадта. Их отправят на катере вдоль военных кораблей, прибывших для участия в главном военно-морском параде.

Ушаков 200 лет лежал спокойно в могиле, пока не пришли путинские язычники-некрофилы и не выкопали его.
Раздербанили его останки на мощи и устроили шабаш!

* * *

Вроде 21-й век на дворе, а люди до сих пор на серьёзных щах с мертвячиной хороводы водят. Жесть.* * *
а сам факт веры в мудрого старика, который сидит наверху и смотрит за вами вас не удивляет?
Они не к трупам ходят прикладываться, а чуда хотят...типа постоял рядом и все проблемы решились. Только непонятно, когда Ушаков стал святым чудотворцем.
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23.07.2021 12:02 Ответить
Ушакову ще пощастило, головами Корнілова та Нахімова червоноармійці у футбола грали.
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23.07.2021 12:09 Ответить
не знал.
Непредсказуема народная любовь на рассее! Сегодня расстреляли, а завтра памятники ставят.
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23.07.2021 12:34 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27003979.html А в Крыму сейчас макароны...
И прогулки по графику. Красота.Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 429
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23.07.2021 12:09 Ответить
Так вони не проти графіка, щурики просять скорегувати графік а не відмінити.
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23.07.2021 12:11 Ответить
Купаться им, видите ли, хочется! Гулять в парке! И кто-то им еще сказал про какое-то право
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23.07.2021 12:31 Ответить
це удавка, тупа лошадь
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23.07.2021 12:06 Ответить
Интересно когда уже путлер со своим окружением захлебнется в дерьме своего бреда и вранья ?
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23.07.2021 12:25 Ответить
Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 973
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23.07.2021 12:28 Ответить
https://www.currenttime.tv/a/urkaine-chekhiya-sud/31372122.html https://shapito.d3.ru/ne-zli-cheshskii-sud-2177405/?sorting=rating Не зли чешский суд

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 5930
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23.07.2021 12:48 Ответить
Естественный процесс и желание мира.. Если "пациент" психически болен,неадекватен, маньяк- садист- убийца, вопиющий о своем мессианстве,особом пути, у которого границы ни где не заканчиваются.., да еще и с арсеналом" то поневоле Мир хочет отгородиться от него "санитарным кордоном", колючей проволокой и желательно стеной. ( а уж соседи, этого больного на голову.., как хотят отгородиться, так это вообще другая история). Одна беда у маньяка оказалось много денег, в "медперсонал"( мир) оказался жаден и коррумпирован.
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23.07.2021 12:29 Ответить
А Россия из дружественных ей стран сформировала "пояс верности" и надела его на... сами знаете куда.
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23.07.2021 12:36 Ответить
САМЕ ПУТЛЕРОАСЬКА РОСІЯ СПРИЧИНИЛА ТОЙ ПОЯС СВОЄЮ АГРЕСИВНІСТЮ.
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23.07.2021 12:39 Ответить
Это возмутительно, какой-то бункерный шизик своей политикой создал пояс нестабильности. И кто же это все сделал)))))?
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23.07.2021 12:40 Ответить
Пошли вы в тайгу со своими заявлениями! Где РФ - там всегда сапог окупанта и смерть!
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23.07.2021 12:59 Ответить
Вообще не представляю как можно вокруг нестабильной расейки создать пояс нестабильности????
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23.07.2021 13:05 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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23.07.2021 13:22 Ответить
Когда-то, после 2014г канцлер Меркель очень влучно, как представляется, определила пребывание путина, типа в другом мире, чему подтверждение и эти "Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор - либо ты с Западом, либо ты с РФ..." слова Лаврова, который, несомненно, пребывает именно там, где и путин, и вся "королевская рать". Что интересно, так это то, что те же 180град, необходимые для более-менее адекватного восприятия сказанного этой братией, или зеркало, которое, точно, поможет. Читай типа, РФ отгораживается от мира и вообще от здравомыслия, это она (РФ) окружила себя квазиобразованиями в результате СВОИХ агрессивных действий с многочисленными жертвами и пострадавшими - переселенцами, это она склоняет окружающие страны принять В СЕБЯ тот самый ненавистный теперь ВСЕМ, за редким исключением, РУССКИЙ МИР (заглавные буквы здесь нужно воспринимать с теми же пресловутыми 180град), это РФ "нашкодит по крупному" и сама же бежит в суд (ЕСПЧ) жаловаться на свою жертву, это она, шантажирует весь мир своей военной угрозой, в том числе и ядерной ПЕРВОГО удара!!! И здесь напрашивается мысль о том, не пора ли на уровне ООН ввести меры обязательной ответственности за ШАНТАЖ посредством ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯО, которые следовали бы автоматически при КОНСТАТАЦИИ ЭТОГО ФАКТА? В общем, в РФ-механизме произошли, похоже, необратимые изменения с затрагиванием целостного адекватного восприятия мира, которые не могут быть устранены путем подписания договоров (это по Биссмарку уже давно не работает), а перезавантаженням (не нажатием огромной кнопки на 4руки), которое может сделать никак не меньшая чем МИРОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (накшталт ООН). Прошу прощения за фантазии, могущие идти вразрез с мнением представителей цивилизованного мира (но НИКАК не с мнением представителя того самого руцкего мира, представителем которого является НЕуважаемый НЕгосподин лавров.
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23.07.2021 13:39 Ответить
 
 