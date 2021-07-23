Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Запад формирует "пояс нестабильности" вокруг России.В то же время он ни слова не сказал о поведении России, которое дестабилизирует мировую систему безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газуту. ру.
"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — уверяет Лавров.
При этом Лавров добавил, что Москва, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться.
В то же время он ни слова не сказал о поведении России, которое дестабилизирует мировую систему безопасности.
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В Петербург из Санаксарского мужского монастыря привезли мощи адмирала Федора Ушакова. Их разместили в Кронштадтском морском соборе.
Как сообщили «Фонтанке» 15 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, останки флотоводца будут находиться в городе-порте по 25 июля.
По словам главкома ВМФ Николая Евменова, завтра, 16 июля, мощи святого перевезут на Петровскую пристань Кронштадта. Их отправят на катере вдоль военных кораблей, прибывших для участия в главном военно-морском параде.
Ушаков 200 лет лежал спокойно в могиле, пока не пришли путинские язычники-некрофилы и не выкопали его.
Раздербанили его останки на мощи и устроили шабаш!
* * *
Вроде 21-й век на дворе, а люди до сих пор на серьёзных щах с мертвячиной хороводы водят. Жесть.* * *
а сам факт веры в мудрого старика, который сидит наверху и смотрит за вами вас не удивляет?
Они не к трупам ходят прикладываться, а чуда хотят...типа постоял рядом и все проблемы решились. Только непонятно, когда Ушаков стал святым чудотворцем.
Непредсказуема народная любовь на рассее! Сегодня расстреляли, а завтра памятники ставят.
И прогулки по графику. Красота.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!