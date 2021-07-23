Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що Захід формує "пояс нестабільності" навколо Росії. В той же час він ні слова не сказав про поведінку Росії, яка дестабілізує світову систему безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету. ру.

"Навколо нас намагаються сформувати пояс нестабільності, примушуючи наших найближчих сусідів і братські нам народи робити вибір - або ти із Заходом, або ти з РФ. Хочуть освоювати різним чином - і військовим, і економічним - території навколо нашої країни і оточити нас санітарним кордоном, та ще отримувати якусь вигоду через те, що Захід буде суттєво впливати на розвиток сусідніх з нами країн", - запевняє Лавров.

При цьому Лавров додав, що Москва, попри дестабілізаційну поведінку західних партнерів, не хоче ні з ким сваритися.

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У той же час він ні слова не сказав про поведінку Росії, яке дестабілізує світову систему безпеки.