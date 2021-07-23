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Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що Захід формує "пояс нестабільності" навколо Росії. В той же час він ні слова не сказав про поведінку Росії, яка дестабілізує світову систему безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету. ру.

"Навколо нас намагаються сформувати пояс нестабільності, примушуючи наших найближчих сусідів і братські нам народи робити вибір - або ти із Заходом, або ти з РФ. Хочуть освоювати різним чином - і військовим, і економічним - території навколо нашої країни і оточити нас санітарним кордоном, та ще отримувати якусь вигоду через те, що Захід буде суттєво впливати на розвиток сусідніх з нами країн", - запевняє Лавров.

При цьому Лавров додав, що Москва, попри дестабілізаційну поведінку західних партнерів, не хоче ні з ким сваритися.

Також читайте: Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн: "Маємо намір сприяти деескалації регіональних конфліктів"

У той же час він ні слова не сказав про поведінку Росії, яке дестабілізує світову систему безпеки.

Автор: 

безпека (945) Лавров Сергій (1611) росія (66104) США (23426) Євросоюз (13672)


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Топ коментарі
+34
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 5284
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23.07.2021 11:17 Відповісти
+28
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 779
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23.07.2021 11:17 Відповісти
+18
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 3445
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23.07.2021 11:09 Відповісти
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У цих злодіїв усі винні
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23.07.2021 11:05 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 779
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23.07.2021 11:17 Відповісти
раSSія це країна ТЕРОРИСТ!!
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23.07.2021 13:27 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1180
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23.07.2021 11:40 Відповісти
Чергове загострення параноїдальної шизофреніі !!))))
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23.07.2021 11:08 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 5284
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23.07.2021 11:17 Відповісти
+100500!!!
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23.07.2021 12:11 Відповісти
Ну да, время - к осени... Вже скоро й Iлiя сделает юрить в воду...
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23.07.2021 13:11 Відповісти
Да вы сами очаг нестабильности. А точнее, выгребная яма, которая воняет на весь мир.
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23.07.2021 11:08 Відповісти
Росія -це розплідник тероризма та терористів !!!)))
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23.07.2021 11:10 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 3445
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23.07.2021 11:09 Відповісти
Як усєгда вокруг врагі...
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23.07.2021 11:09 Відповісти
Споконвічна маячня про вороже оточення "матушки-России" !!!!)))
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23.07.2021 11:09 Відповісти
иными словами,повсеместно происходят дерзкие,циничные по сути и развязные по содержанию акты вопиющей русофобии..
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23.07.2021 11:09 Відповісти
иногда даже групповые..
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23.07.2021 11:10 Відповісти
С особым цинизмом)))
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23.07.2021 11:13 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 6256
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23.07.2021 11:21 Відповісти
В крайне извращенной форме!
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23.07.2021 11:22 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 8849
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23.07.2021 11:10 Відповісти
Иииигого.
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23.07.2021 11:10 Відповісти
кацапи ідеальні,
і не вони, а
світове зло - не пам'ятае їхніх "добрих справ"
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23.07.2021 11:11 Відповісти
Та хай сидять рівненько на бутилкі :
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 922
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23.07.2021 11:23 Відповісти
Опять лавруше овса колумбийского подсыпали?
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23.07.2021 11:13 Відповісти
так, цей кремлівский бес - дуже
любить колумбийський овес
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23.07.2021 11:17 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 8021
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23.07.2021 11:16 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 3759
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23.07.2021 11:16 Відповісти
интересно а кто у него братские народы?
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23.07.2021 11:16 Відповісти
Которые на пальмах банановых, хвостами зацепившись!
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23.07.2021 11:25 Відповісти
Русофобія - це коли боїшся так званих руССкіх. А якщо ти їх гидуєш, то як це називається?
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23.07.2021 11:18 Відповісти
кацапи ведуть себе дуже знахабніло і це ще ПП 2 не за працював . після запуску вони всій аквафреш на рейхстазі повісять !
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23.07.2021 11:20 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 2415
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23.07.2021 11:24 Відповісти
Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 6472
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23.07.2021 17:19 Відповісти
Ничего нового- вокруг Москворепии строятся Кольца Враждебности по книге МОСКВА 2042! Рекомендую всем прочитать!
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23.07.2021 11:21 Відповісти
Параноя недоимперии выливается в истерию и шизофрению.
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23.07.2021 11:21 Відповісти
Бред паранойика.
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23.07.2021 11:22 Відповісти
в россии составили список руссофобских стран, которые не уважают выгребную террористическую яму Россия - список получился знатным... в нем все страны из Атласа Мира за исключением стран с узурпирующими власть президентами-марионетками - Ким Чен Ына, Лукашенко, сирийскими ополченцами и Африканских племен
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23.07.2021 11:25 Відповісти
Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 6236
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23.07.2021 17:21 Відповісти
лучше бы создать пояс, на котором оркостан и повесить !
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23.07.2021 11:27 Відповісти
Давно сформирован! У коня-лаврухи ниже пояса! Подыматься, *****, наотрез отказался!
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23.07.2021 11:27 Відповісти
пукнуть в лифте и больше всех возмущаться
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23.07.2021 11:27 Відповісти
Вспоминаются сцены из ,,Визита к минотавру,, -минотавр хочет есть! ...а ему пытаюся помешать..
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23.07.2021 11:32 Відповісти
Вокруг выгребной ямы кто-то сформировал пояс вони)
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23.07.2021 11:36 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности наподобие "пояса верности" Машки-Промакашки-лошици необъезженной, - Лавров
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23.07.2021 11:39 Відповісти
"Пояс стабільності" для кремлядєй - це коли кацапській агресії ніхто не опирається.
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23.07.2021 11:40 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1031
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23.07.2021 11:41 Відповісти
Вокруг России пытаются сформировать пояс нестабильности, - Лавров - Цензор.НЕТ 8347
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23.07.2021 11:42 Відповісти
Это же типичные руснявые проекции. Именно они пояс создают и меют с этого выгоду, а обвиняют в этом же других.
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23.07.2021 11:53 Відповісти
Да, на рассее всё стабильно:

https://ria.ru/20210721/liturgiya-1742216590.html В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев в среду провел первую литургию в организованной в олимпийской деревне в Токио часовне, на кото...

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 5936
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23.07.2021 11:57 Відповісти
https://shapito.d3.ru/party-hard-2177461/ https://shapito.d3.ru/party-hard-2177461/ Party hard

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 8440

* * *
Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 4876
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23.07.2021 11:59 Відповісти
https://www.fontanka.ru/2021/07/15/70027193/ https://shapito.d3.ru/v-kronshtadt-pribyli-moshchi-admirala-fedora-ushakova-2175615/?sorting=rating В Кронштадт прибыли мощи адмирала Федора Ушакова

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 6443

В Петербург из Санаксарского мужского монастыря привезли мощи адмирала Федора Ушакова. Их разместили в Кронштадтском морском соборе.

Как сообщили «Фонтанке» 15 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, останки флотоводца будут находиться в городе-порте по 25 июля.

По словам главкома ВМФ Николая Евменова, завтра, 16 июля, мощи святого перевезут на Петровскую пристань Кронштадта. Их отправят на катере вдоль военных кораблей, прибывших для участия в главном военно-морском параде.

Ушаков 200 лет лежал спокойно в могиле, пока не пришли путинские язычники-некрофилы и не выкопали его.
Раздербанили его останки на мощи и устроили шабаш!

* * *

Вроде 21-й век на дворе, а люди до сих пор на серьёзных щах с мертвячиной хороводы водят. Жесть.* * *
а сам факт веры в мудрого старика, который сидит наверху и смотрит за вами вас не удивляет?
Они не к трупам ходят прикладываться, а чуда хотят...типа постоял рядом и все проблемы решились. Только непонятно, когда Ушаков стал святым чудотворцем.
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23.07.2021 12:02 Відповісти
Ушакову ще пощастило, головами Корнілова та Нахімова червоноармійці у футбола грали.
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23.07.2021 12:09 Відповісти
не знал.
Непредсказуема народная любовь на рассее! Сегодня расстреляли, а завтра памятники ставят.
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23.07.2021 12:34 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27003979.html А в Крыму сейчас макароны...
И прогулки по графику. Красота.Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 429
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23.07.2021 12:09 Відповісти
Так вони не проти графіка, щурики просять скорегувати графік а не відмінити.
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23.07.2021 12:11 Відповісти
Купаться им, видите ли, хочется! Гулять в парке! И кто-то им еще сказал про какое-то право
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23.07.2021 12:31 Відповісти
це удавка, тупа лошадь
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23.07.2021 12:06 Відповісти
Интересно когда уже путлер со своим окружением захлебнется в дерьме своего бреда и вранья ?
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23.07.2021 12:25 Відповісти
Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 973
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23.07.2021 12:28 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/urkaine-chekhiya-sud/31372122.html https://shapito.d3.ru/ne-zli-cheshskii-sud-2177405/?sorting=rating Не зли чешский суд

Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров - Цензор.НЕТ 5930
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23.07.2021 12:48 Відповісти
Естественный процесс и желание мира.. Если "пациент" психически болен,неадекватен, маньяк- садист- убийца, вопиющий о своем мессианстве,особом пути, у которого границы ни где не заканчиваются.., да еще и с арсеналом" то поневоле Мир хочет отгородиться от него "санитарным кордоном", колючей проволокой и желательно стеной. ( а уж соседи, этого больного на голову.., как хотят отгородиться, так это вообще другая история). Одна беда у маньяка оказалось много денег, в "медперсонал"( мир) оказался жаден и коррумпирован.
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23.07.2021 12:29 Відповісти
А Россия из дружественных ей стран сформировала "пояс верности" и надела его на... сами знаете куда.
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23.07.2021 12:36 Відповісти
САМЕ ПУТЛЕРОАСЬКА РОСІЯ СПРИЧИНИЛА ТОЙ ПОЯС СВОЄЮ АГРЕСИВНІСТЮ.
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23.07.2021 12:39 Відповісти
Это возмутительно, какой-то бункерный шизик своей политикой создал пояс нестабильности. И кто же это все сделал)))))?
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23.07.2021 12:40 Відповісти
Пошли вы в тайгу со своими заявлениями! Где РФ - там всегда сапог окупанта и смерть!
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23.07.2021 12:59 Відповісти
Вообще не представляю как можно вокруг нестабильной расейки создать пояс нестабильности????
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23.07.2021 13:05 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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23.07.2021 13:22 Відповісти
Когда-то, после 2014г канцлер Меркель очень влучно, как представляется, определила пребывание путина, типа в другом мире, чему подтверждение и эти "Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор - либо ты с Западом, либо ты с РФ..." слова Лаврова, который, несомненно, пребывает именно там, где и путин, и вся "королевская рать". Что интересно, так это то, что те же 180град, необходимые для более-менее адекватного восприятия сказанного этой братией, или зеркало, которое, точно, поможет. Читай типа, РФ отгораживается от мира и вообще от здравомыслия, это она (РФ) окружила себя квазиобразованиями в результате СВОИХ агрессивных действий с многочисленными жертвами и пострадавшими - переселенцами, это она склоняет окружающие страны принять В СЕБЯ тот самый ненавистный теперь ВСЕМ, за редким исключением, РУССКИЙ МИР (заглавные буквы здесь нужно воспринимать с теми же пресловутыми 180град), это РФ "нашкодит по крупному" и сама же бежит в суд (ЕСПЧ) жаловаться на свою жертву, это она, шантажирует весь мир своей военной угрозой, в том числе и ядерной ПЕРВОГО удара!!! И здесь напрашивается мысль о том, не пора ли на уровне ООН ввести меры обязательной ответственности за ШАНТАЖ посредством ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯО, которые следовали бы автоматически при КОНСТАТАЦИИ ЭТОГО ФАКТА? В общем, в РФ-механизме произошли, похоже, необратимые изменения с затрагиванием целостного адекватного восприятия мира, которые не могут быть устранены путем подписания договоров (это по Биссмарку уже давно не работает), а перезавантаженням (не нажатием огромной кнопки на 4руки), которое может сделать никак не меньшая чем МИРОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (накшталт ООН). Прошу прощения за фантазии, могущие идти вразрез с мнением представителей цивилизованного мира (но НИКАК не с мнением представителя того самого руцкего мира, представителем которого является НЕуважаемый НЕгосподин лавров.
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23.07.2021 13:39 Відповісти
 
 