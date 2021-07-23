Навколо Росії намагаються сформувати пояс нестабільності, - Лавров
Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що Захід формує "пояс нестабільності" навколо Росії. В той же час він ні слова не сказав про поведінку Росії, яка дестабілізує світову систему безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету. ру.
"Навколо нас намагаються сформувати пояс нестабільності, примушуючи наших найближчих сусідів і братські нам народи робити вибір - або ти із Заходом, або ти з РФ. Хочуть освоювати різним чином - і військовим, і економічним - території навколо нашої країни і оточити нас санітарним кордоном, та ще отримувати якусь вигоду через те, що Захід буде суттєво впливати на розвиток сусідніх з нами країн", - запевняє Лавров.
При цьому Лавров додав, що Москва, попри дестабілізаційну поведінку західних партнерів, не хоче ні з ким сваритися.
У той же час він ні слова не сказав про поведінку Росії, яке дестабілізує світову систему безпеки.
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В Петербург из Санаксарского мужского монастыря привезли мощи адмирала Федора Ушакова. Их разместили в Кронштадтском морском соборе.
Как сообщили «Фонтанке» 15 июля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, останки флотоводца будут находиться в городе-порте по 25 июля.
По словам главкома ВМФ Николая Евменова, завтра, 16 июля, мощи святого перевезут на Петровскую пристань Кронштадта. Их отправят на катере вдоль военных кораблей, прибывших для участия в главном военно-морском параде.
Ушаков 200 лет лежал спокойно в могиле, пока не пришли путинские язычники-некрофилы и не выкопали его.
Раздербанили его останки на мощи и устроили шабаш!
* * *
Вроде 21-й век на дворе, а люди до сих пор на серьёзных щах с мертвячиной хороводы водят. Жесть.* * *
а сам факт веры в мудрого старика, который сидит наверху и смотрит за вами вас не удивляет?
Они не к трупам ходят прикладываться, а чуда хотят...типа постоял рядом и все проблемы решились. Только непонятно, когда Ушаков стал святым чудотворцем.
Непредсказуема народная любовь на рассее! Сегодня расстреляли, а завтра памятники ставят.
И прогулки по графику. Красота.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!