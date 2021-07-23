МОК извинился за ошибку с картой Украины без оккупированного Крыма, - Кулеба
Международный олимпийский комитет извинился за публикацию карты Украины на официальном сайте Олимпийских игр в Токио без оккупированного Россией Крыма.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК (Международного олимпийского комитета - ред.). Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", - отметил Кулеба.
Как сообщалось ранее, на официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации. 23 июля утром карту уже исправили.
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на этот раз на западе беларуси
ето шо то особенного...
некоторые японцы пытались с самого начала донести ету мысль до всех - етот пир во время чумы вроде и не вовремя...