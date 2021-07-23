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Новости Олимпиада-2020
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МОК извинился за ошибку с картой Украины без оккупированного Крыма, - Кулеба

МОК извинился за ошибку с картой Украины без оккупированного Крыма, - Кулеба

Международный олимпийский комитет извинился за публикацию карты Украины на официальном сайте Олимпийских игр в Токио без оккупированного Россией Крыма.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК (Международного олимпийского комитета - ред.). Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", - отметил Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма. МИД поручил посольству в Японии разобраться в ситуации, - Николенко

Как сообщалось ранее, на официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации. 23 июля утром карту уже исправили. 

Автор: 

Крым (26427) МИД (7001) Олимпиада (1136) Токио (63) карта (183) Кулеба Дмитрий (2880)


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Шо нам их извинения? Пусть пару золотых медалей отсыпят по-братски
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23.07.2021 11:28 Ответить
шо их золотые медали, когда в дни очередной олимпиады путин проводит военные учения...
на этот раз на западе беларуси
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23.07.2021 11:58 Ответить
а Бубка? Хоч свою провину визнав?
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23.07.2021 11:37 Ответить
Олимпиада, как изначально зрелище в первую очередь, при абслютно пустых трибунах?
ето шо то особенного...
некоторые японцы пытались с самого начала донести ету мысль до всех - етот пир во время чумы вроде и не вовремя...
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23.07.2021 11:40 Ответить
Это все равно,шо МОК без О - МК - московский комсомолец.
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23.07.2021 12:17 Ответить
Это была не ошибка а сознательное действие. Мир потихоньку, ещё робко но уже начинает потихоньку сдавать Украину. Санкции уже надоели всем.
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23.07.2021 12:44 Ответить
Ну так напомнили. что б не привыкали.
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23.07.2021 14:33 Ответить
Все эти карты без Крыма, не первый случай ,скорее похоже на оговорочку по Фрейду. Затем следуют извинения (трудно что ли?) ,но дело сделано и касабам подыграли.показательно.
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23.07.2021 12:46 Ответить
Каков министр - таков и приход. Слизнячок победно релировал, вместо того, чтобы публично наказать посла, у которого не нашлось времени предупредить конфуз. Флешмоб послов-дебилов
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26.07.2021 11:34 Ответить
 
 