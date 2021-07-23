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США призвали РФ освободить Есипенко и других политзаключенных

США призвали РФ освободить Есипенко и других политзаключенных

США призвали Россию прекратить репрессии в отношении крымчан и освободить политических заключенных. В частности, США обеспокоены делом журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на миссию США в ОБСЕ.

Так, США напомнили, что поступают сообщения о том, что в оккупированном Крыму население подвергается преследованиям и запугиванию посредством произвольных арестов, незаконных обысков домов и предприятий, сфабрикованных обвинений в экстремизме и принуждения к признанию под пытками и другими жестокими злоупотреблениями.

"Мы по-прежнему обеспокоены делом журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко, которому предъявлены обвинения, которые могут повлечь за собой до 18 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в связи с его журналистской деятельностью", - говорится в заявлении.

Его и других политзаключенных требуют освободить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выражаем решительный протест против незаконного судебного процесса над журналистом Есипенко в оккупированном Крыму, - МИД

Автор: 

арест (10465) Крым (26427) россия (96216) США (27166) Есипенко Владислав (41)


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