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Заключенный умер в тюрьме Житомира: Врач пытался скрыть причину смерти

Заключенный умер в тюрьме Житомира: Врач пытался скрыть причину смерти

В тюрьме Житомира умер заключенный. Врач пытался скрыть истинную причину смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, фельдшером городской медчасти филиала "Центра здравоохранения ГКИС Украины" в области в день трагического события констатирована смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.

В то же время, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.

Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно.

Так, после проверки были возбуждены три уголовных производства:нанесение тяжких телесных повреждений, ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками "Центра здравоохранения ГКИС Украины" и служебная халатность со стороны сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний.

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Автор: 

Житомир (688) тюрьма (826) Офис Генпрокурора (2500)


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служебная халатность со стороны сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний

ага..халатность - они, менты и убили. Сокамерники скорее бы прирезали...
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23.07.2021 15:52 Ответить
Надеюсь, фельдшеру на зоне отобьют почки.
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23.07.2021 15:58 Ответить
Если он и сядет, что не обязательно, то будет сидеть на спецзоне с такими же гадами-мусорами как сам.
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23.07.2021 16:42 Ответить
Это бывший валютчик-кидалова. Повязали на продаже фальшивых долларов. Он начал всех сдавать ,а там все менты.
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23.07.2021 18:03 Ответить
Схоже на безвладдя.
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23.07.2021 21:53 Ответить
 
 