Заключенный умер в тюрьме Житомира: Врач пытался скрыть причину смерти

В тюрьме Житомира умер заключенный. Врач пытался скрыть истинную причину смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, фельдшером городской медчасти филиала "Центра здравоохранения ГКИС Украины" в области в день трагического события констатирована смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.

В то же время, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.

Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно.

Так, после проверки были возбуждены три уголовных производства:нанесение тяжких телесных повреждений, ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками "Центра здравоохранения ГКИС Украины" и служебная халатность со стороны сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двоих крымских татар, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир", отправили в ШИЗО за ночной намаз