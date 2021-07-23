Заключенный умер в тюрьме Житомира: Врач пытался скрыть причину смерти
В тюрьме Житомира умер заключенный. Врач пытался скрыть истинную причину смерти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, фельдшером городской медчасти филиала "Центра здравоохранения ГКИС Украины" в области в день трагического события констатирована смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.
В то же время, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.
Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно.
Так, после проверки были возбуждены три уголовных производства:нанесение тяжких телесных повреждений, ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками "Центра здравоохранения ГКИС Украины" и служебная халатность со стороны сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний.
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ага..халатность - они, менты и убили. Сокамерники скорее бы прирезали...