Ув'язнений помер у в'язниці Житомира: Лікар намагався приховати причину смерті

У в'язниці Житомира помер ув'язнений. Лікар намагався приховати справжню причину смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, фельдшером міської медчастини філії "Центру охорони здоров’я ДКВС України" в області у день трагічної події констатовано смерть ув’язненого з попереднім діагнозом – гостра серцева недостатність.

Водночас, відповідно до висновку судово-медичного експерта, причиною смерті ув’язненого в установі виконання покарань стала тупа травма грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок.

Наразі матеріали кримінальних проваджень об’єднані в одне.

Так, після перевірки було порушено три кримінальні провадження: нанесення тяжких тілесних ушкоджень, неналежне виконання обов'язків медпрацівниками "Центру охорони здоров'я ДКВС України" і службова недбалість з боку співробітників Житомирського установи виконання покарань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох кримських татар, засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір", відправили в ШІЗО за нічний намаз