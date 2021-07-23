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Ув'язнений помер у в'язниці Житомира: Лікар намагався приховати причину смерті

Ув'язнений помер у в'язниці Житомира: Лікар намагався приховати причину смерті

У в'язниці Житомира помер ув'язнений. Лікар намагався приховати справжню причину смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, фельдшером міської медчастини філії "Центру охорони здоров’я ДКВС України" в області у день трагічної події констатовано смерть ув’язненого з попереднім діагнозом – гостра серцева недостатність.

Водночас, відповідно до висновку судово-медичного експерта, причиною смерті ув’язненого в установі виконання покарань стала тупа травма грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок.

Наразі матеріали кримінальних проваджень об’єднані в одне.

Так, після перевірки було порушено три кримінальні провадження: нанесення тяжких тілесних ушкоджень, неналежне виконання обов'язків медпрацівниками "Центру охорони здоров'я ДКВС України" і службова недбалість з боку співробітників Житомирського установи виконання покарань.

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Автор: 

Житомир (582) в’язниця (443) Офіс Генпрокурора (3282)


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служебная халатность со стороны сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний

ага..халатность - они, менты и убили. Сокамерники скорее бы прирезали...
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23.07.2021 15:52 Відповісти
Надеюсь, фельдшеру на зоне отобьют почки.
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23.07.2021 15:58 Відповісти
Если он и сядет, что не обязательно, то будет сидеть на спецзоне с такими же гадами-мусорами как сам.
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23.07.2021 16:42 Відповісти
Это бывший валютчик-кидалова. Повязали на продаже фальшивых долларов. Он начал всех сдавать ,а там все менты.
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23.07.2021 18:03 Відповісти
Схоже на безвладдя.
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23.07.2021 21:53 Відповісти
 
 