Житель Марьинки ранен в результате обстрела оккупантами

Сегодня утром 52-летний мужчина попал под обстрел у себя во дворе. Его доставили в больницу с осколочными ранениями.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 06.45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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