Житель Марьинки ранен в результате обстрела оккупантами
Сегодня утром 52-летний мужчина попал под обстрел у себя во дворе. Его доставили в больницу с осколочными ранениями.
Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 06.45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Андрей Гусляков #318263
показать весь комментарий23.07.2021 16:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий23.07.2021 16:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Vitaliy Darmits
показать весь комментарий23.07.2021 17:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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