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Новости Агрессия России против Украины
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Житель Марьинки ранен в результате обстрела оккупантами

Житель Марьинки ранен в результате обстрела оккупантами

Сегодня утром 52-летний мужчина попал под обстрел у себя во дворе. Его доставили в больницу с осколочными ранениями.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 06.45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Смотрите: Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27913) Нацполиция (16564) ранение (3400) Донецкая область (10009) Марьинка (713)


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А ка голосовали в 19 году жители Марьянки...?
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23.07.2021 16:26 Ответить
То ж, мабуть, свої, не так обідно.
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23.07.2021 16:49 Ответить
Російсько-фашистські загарбники тільки говорять що захищають рускаязичних мешканців ОРДЛО , а насправді тільки те й роблять , що вбивають та грабують їх постійно та регулярно заради наживи чи розваги . Навіть зашкварних ватніків та колорадів . Це викликає осуд та глибоке занепокоєння . Окупанти , **** .
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23.07.2021 17:24 Ответить
 
 