Мешканця Мар'їнки поранено внаслідок обстрілу окупантів
Сьогодні вранці 52-річний чоловік потрапив під обстріл у себе у дворі. Його доставили до лікарні з осколковими пораненнями.
Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік зазнав сьогодні, 23 липня, о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).
Нині вони встановлюють всі обставини інциденту.
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Андрей Гусляков #318263
показати весь коментар23.07.2021 16:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ольга Мартынюк #458587
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Vitaliy Darmits
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