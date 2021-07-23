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Новини Агресія Росії проти України
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Мешканця Мар'їнки поранено внаслідок обстрілу окупантів

Мешканця Мар'їнки поранено внаслідок обстрілу окупантів

Сьогодні вранці 52-річний чоловік потрапив під обстріл у себе у дворі. Його доставили до лікарні з осколковими пораненнями.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік зазнав сьогодні, 23 липня, о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Нині вони встановлюють всі обставини інциденту.

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Автор: 

обстріл (29262) Нацполіція (15282) поранення (2819) Донецька область (8825) Мар’їнка (622)


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А ка голосовали в 19 году жители Марьянки...?
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23.07.2021 16:26 Відповісти
То ж, мабуть, свої, не так обідно.
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23.07.2021 16:49 Відповісти
Російсько-фашистські загарбники тільки говорять що захищають рускаязичних мешканців ОРДЛО , а насправді тільки те й роблять , що вбивають та грабують їх постійно та регулярно заради наживи чи розваги . Навіть зашкварних ватніків та колорадів . Це викликає осуд та глибоке занепокоєння . Окупанти , **** .
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23.07.2021 17:24 Відповісти
 
 