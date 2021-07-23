Мешканця Мар'їнки поранено внаслідок обстрілу окупантів

Сьогодні вранці 52-річний чоловік потрапив під обстріл у себе у дворі. Його доставили до лікарні з осколковими пораненнями.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік зазнав сьогодні, 23 липня, о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Нині вони встановлюють всі обставини інциденту.

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