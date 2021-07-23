Украина собирается закупить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко
Произведенный в США препарат сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний. Украина зарезервировала 300 тыс. доз.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, Минздрав зарезервировал препарат, но деньги пока не вносит - ждет результаты клинических испытаний.
Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.
Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от COVID-19 сообщала компания Pfizer.
Вероятную эффективность этих таблеток при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. В компании рассчитывают, что экспериментальный препарат будет выпущен до конца 2021 года.
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Он так говорит, будто в Украине обычной вакцины завались(нормальной, которую признают хотя бы в соседних странах), все желающие привиты и можно теперь таблеток ещё экспериментальных купить, ну а почему бы и нет.
Достаточно одной таблэтки!
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