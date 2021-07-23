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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина собирается закупить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко

Украина собирается закупить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко

Произведенный в США препарат сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний. Украина зарезервировала 300 тыс. доз.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Минздрав зарезервировал препарат, но деньги пока не вносит - ждет результаты клинических испытаний.

Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от COVID-19 сообщала компания Pfizer.

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Вероятную эффективность этих таблеток при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. В компании рассчитывают, что экспериментальный препарат будет выпущен до конца 2021 года.

Автор: 

лекарства (1227) Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
Украина собирается купить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8235
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23.07.2021 16:47 Ответить
+4
Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1234
Достаточно одной таблэтки!
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23.07.2021 17:05 Ответить
+3
Якраз Зєля відминів необхідність робить закупівлі, пов'язані із COVID, через Prozorro, можна прибарахлитись не тільки для онуків, але і для пра-правнуків...
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23.07.2021 16:47 Ответить
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Якраз Зєля відминів необхідність робить закупівлі, пов'язані із COVID, через Prozorro, можна прибарахлитись не тільки для онуків, але і для пра-правнуків...
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23.07.2021 16:47 Ответить
Украина собирается купить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8235
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23.07.2021 16:47 Ответить
Украина собирается купить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9900
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23.07.2021 16:48 Ответить
Уже можете начинать принимать!
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23.07.2021 16:51 Ответить
Інколи треба приймати не закони, а ліки.
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23.07.2021 16:50 Ответить
Інкому.
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23.07.2021 16:58 Ответить
После отставки Степанова все разом успокоились. Сдается мне это была кровная месть за Супрун.
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23.07.2021 16:51 Ответить
Возможности коррупции на закупке лекарств в нашей стране бесконечны
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23.07.2021 16:52 Ответить
а как обстоят дела с уже апробированными и неподъемно-дорогими лекарствами для других больных...тяжело больных?
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23.07.2021 16:52 Ответить
Во если отбросить бэкграунд на котором это все происходит, то новость в вакууме звучала бы и неплохо. Но...
Он так говорит, будто в Украине обычной вакцины завались(нормальной, которую признают хотя бы в соседних странах), все желающие привиты и можно теперь таблеток ещё экспериментальных купить, ну а почему бы и нет.
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23.07.2021 16:55 Ответить
Учитывая, что нормальных таблеток от этой срани вроде как ещё нет в природе, то и в вакууме новость звучит так себе..
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23.07.2021 22:40 Ответить
Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1234
Достаточно одной таблэтки!
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23.07.2021 17:05 Ответить
А Україна в заявах цього виродка це хто? А чи потрібна українцям чергова отрава? Цього шкодливого гицеля потрібно піймати і нафарширувати тими таблетками і обдовбати ще й т.з. вакциною.
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23.07.2021 17:24 Ответить
Саму шикарну пілюлю винайшли французи це - гільйотина,
Доказана 100% дієвість для владних голів
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23.07.2021 17:30 Ответить
Ляшко, судя по фото, уже закинулся
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23.07.2021 18:46 Ответить
От компании Пфайзер?
Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1852
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23.07.2021 22:39 Ответить
 
 