Украина собирается закупить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко

Произведенный в США препарат сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний. Украина зарезервировала 300 тыс. доз.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Минздрав зарезервировал препарат, но деньги пока не вносит - ждет результаты клинических испытаний.

Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от COVID-19 сообщала компания Pfizer.

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Вероятную эффективность этих таблеток при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. В компании рассчитывают, что экспериментальный препарат будет выпущен до конца 2021 года.