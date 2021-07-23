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Новини Боротьба з коронавірусом
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Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко

Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко

Виготовлений у США препарат нині перебуває на третій стадії клінічних випробувань. Україна зарезервувала 300 тис. доз.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, МОЗ зарезервувало препарат, але гроші поки не вносить - чекає результатів клінічних випробувань.

Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.

Міністр не озвучив назву препарату, проте відомо, що про випробування таблеток від COVID-19 повідомляла компанія Pfizer.

Також читайте: Більш тривалий проміжок між двома дозами вакцини Pfizer дає кращий імунітет від COVID-19, - дослідження

Ймовірну ефективність цих таблеток за перших симптомів коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.

Автор: 

ліки (1334) МОЗ (5401) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Украина собирается купить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8235
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23.07.2021 16:47 Відповісти
+4
Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1234
Достаточно одной таблэтки!
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23.07.2021 17:05 Відповісти
+3
Якраз Зєля відминів необхідність робить закупівлі, пов'язані із COVID, через Prozorro, можна прибарахлитись не тільки для онуків, але і для пра-правнуків...
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23.07.2021 16:47 Відповісти
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Якраз Зєля відминів необхідність робить закупівлі, пов'язані із COVID, через Prozorro, можна прибарахлитись не тільки для онуків, але і для пра-правнуків...
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23.07.2021 16:47 Відповісти
Украина собирается купить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8235
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23.07.2021 16:47 Відповісти
Украина собирается купить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9900
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23.07.2021 16:48 Відповісти
Уже можете начинать принимать!
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23.07.2021 16:51 Відповісти
Інколи треба приймати не закони, а ліки.
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23.07.2021 16:50 Відповісти
Інкому.
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23.07.2021 16:58 Відповісти
После отставки Степанова все разом успокоились. Сдается мне это была кровная месть за Супрун.
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23.07.2021 16:51 Відповісти
Возможности коррупции на закупке лекарств в нашей стране бесконечны
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23.07.2021 16:52 Відповісти
а как обстоят дела с уже апробированными и неподъемно-дорогими лекарствами для других больных...тяжело больных?
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23.07.2021 16:52 Відповісти
Во если отбросить бэкграунд на котором это все происходит, то новость в вакууме звучала бы и неплохо. Но...
Он так говорит, будто в Украине обычной вакцины завались(нормальной, которую признают хотя бы в соседних странах), все желающие привиты и можно теперь таблеток ещё экспериментальных купить, ну а почему бы и нет.
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23.07.2021 16:55 Відповісти
Учитывая, что нормальных таблеток от этой срани вроде как ещё нет в природе, то и в вакууме новость звучит так себе..
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23.07.2021 22:40 Відповісти
Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1234
Достаточно одной таблэтки!
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23.07.2021 17:05 Відповісти
А Україна в заявах цього виродка це хто? А чи потрібна українцям чергова отрава? Цього шкодливого гицеля потрібно піймати і нафарширувати тими таблетками і обдовбати ще й т.з. вакциною.
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23.07.2021 17:24 Відповісти
Саму шикарну пілюлю винайшли французи це - гільйотина,
Доказана 100% дієвість для владних голів
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23.07.2021 17:30 Відповісти
Ляшко, судя по фото, уже закинулся
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23.07.2021 18:46 Відповісти
От компании Пфайзер?
Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1852
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23.07.2021 22:39 Відповісти
 
 