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Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко
Виготовлений у США препарат нині перебуває на третій стадії клінічних випробувань. Україна зарезервувала 300 тис. доз.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, МОЗ зарезервувало препарат, але гроші поки не вносить - чекає результатів клінічних випробувань.
Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.
Міністр не озвучив назву препарату, проте відомо, що про випробування таблеток від COVID-19 повідомляла компанія Pfizer.
Ймовірну ефективність цих таблеток за перших симптомів коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.
Топ коментарі
+6 Bogdan_
показати весь коментар23.07.2021 16:47 Відповісти Посилання
+4 Bandera Rosa
показати весь коментар23.07.2021 17:05 Відповісти Посилання
+3 Алла Новосад #194524
показати весь коментар23.07.2021 16:47 Відповісти Посилання
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Он так говорит, будто в Украине обычной вакцины завались(нормальной, которую признают хотя бы в соседних странах), все желающие привиты и можно теперь таблеток ещё экспериментальных купить, ну а почему бы и нет.
Достаточно одной таблэтки!
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