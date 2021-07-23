Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко

Виготовлений у США препарат нині перебуває на третій стадії клінічних випробувань. Україна зарезервувала 300 тис. доз.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, МОЗ зарезервувало препарат, але гроші поки не вносить - чекає результатів клінічних випробувань.

Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.

Міністр не озвучив назву препарату, проте відомо, що про випробування таблеток від COVID-19 повідомляла компанія Pfizer.

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Ймовірну ефективність цих таблеток за перших симптомів коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.