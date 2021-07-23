ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым (обновлено)
Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину.
"Суд решил отклонить ходатайство (о применении обеспечительных мер - ред)", - говорится в пресс-релизе суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Россия просила о применении обеспечительных мер в отношении иска - запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины снять блокаду с Северо-Крымского канала, по которому в оккупированный Крым ранее поставляли воду.
В суде отметили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях".
В данном ситуации, посчитал суд, неприменение Правила 39 (регламентирующее обеспечительные меры) не несёт "серьезного риска причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека".
Страсбургский суд зарегистрировал жалобу РФ, отмечается в пресс-релизе.
Напоминаем, ранее стало известно, что РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады оккупированного РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, яким чином зелена гнійна муха зе-зе веде міжнародні справи України - можливо все. В т.ч. і програш по цьому касапському позову - нехай навіть він недолугий по своїй сутті.
Чи у ваших черепках Г+Г навіки засохло?
Я інколи ******** залізти на канали, де часто бувають оці уроди, і де їм не дають належної відсічі в їхній брехні. То верзуть вони таке, що..., ну, от приблизно оце саме.
Сьогодні один урод з ВР договорився, що опозиція зловживає поправочним спамом до законів. Благо, по скайпу ще на той час був Олег Синютка - так він нагадав, як з 16-ти тисяч спаму 2,5тис до згаданого "антиколомойського" закону подали Дубінський і Василевська-Смаглюк. Ну, вродь би не було йому чим заперечити, Синютку випустили з ефіру... Так той урод одразу згадує "а 6 тисяч подав один з опозиції!". І не було кому йому вказати на брехню, що то був нардеп Поляков, який пройшов під "ЗЕ"-логотипом, і був членом їхньої фракції...
Ну, от такі от приклади їхньої брехні...
Що саме касапи подали "на забезпечення" - тут не розшифровано... І я навіть не уявляю, що б це могло бути...
Жалоба касается следующих основных групп нарушений:
- ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в г. Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»;
- практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;
- политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;
- политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;
- гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;
- лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;
- нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;
- крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек - всех пассажиров и членов экипажа;
- отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.
Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории.
Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней.
В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
"Дехто" вже почав йорзатись.
Но по сути да, если США впишутся, то результат может получиться интересный.
Правда вот они не являются союзниками Украины и потому очень вряд ли впишутся.
Думаю, что если Хеллфаер попадет в Су-35, то первым кто об этом узнает будет пилот Су-35 в аду
Та повторюсь ще раз: щоб зе+уроди не програли цей суд, як недолугі...
звонит и требует бумашку а за отказ вызывает полицию и подаёт в суд......