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ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым (обновлено)

ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым (обновлено)

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину.

"Суд решил отклонить ходатайство (о применении обеспечительных мер - ред)", - говорится в пресс-релизе суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Россия просила о применении обеспечительных мер в отношении иска - запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины снять блокаду с Северо-Крымского канала, по которому в оккупированный Крым ранее поставляли воду.

В суде отметили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях".

В данном ситуации, посчитал суд, неприменение Правила 39 (регламентирующее обеспечительные меры) не несёт "серьезного риска причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека".

Страсбургский суд зарегистрировал жалобу РФ, отмечается в пресс-релизе.

Также читайте: Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих

Напоминаем, ранее стало известно, что РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады оккупированного РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.

Автор: 

россия (96231) Европейский суд по правам человека (812)


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Топ комментарии
+34
ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи до позову Росії проти України - Цензор.НЕТ 4408
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23.07.2021 18:45 Ответить
+27
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 3662
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23.07.2021 21:13 Ответить
+26
Це ще нічого не означає. Нічого ні поганого, але нічого й хорошого.

Так, яким чином зелена гнійна муха зе-зе веде міжнародні справи України - можливо все. В т.ч. і програш по цьому касапському позову - нехай навіть він недолугий по своїй сутті.
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23.07.2021 18:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це ще нічого не означає. Нічого ні поганого, але нічого й хорошого.

Так, яким чином зелена гнійна муха зе-зе веде міжнародні справи України - можливо все. В т.ч. і програш по цьому касапському позову - нехай навіть він недолугий по своїй сутті.
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23.07.2021 18:37 Ответить
ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи до позову Росії проти України - Цензор.НЕТ 4408
показать весь комментарий
23.07.2021 18:45 Ответить
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 3662
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23.07.2021 21:13 Ответить
З математичної точки зору ***** тепер "повний ноль"
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24.07.2021 14:23 Ответить
Якби Петя і його оточення менше с@али в свій час Байдена, то напевно сьогодні відношення до України з боку США та Європи було б краще.
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23.07.2021 22:22 Ответить
як ви, такі брехуни, ще маєте змогу по цій землі шастати (а не попровалювались в пекло) - я не уявляю...
Чи у ваших черепках Г+Г навіки засохло?
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23.07.2021 22:32 Ответить
ти ідіот?
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23.07.2021 22:48 Ответить
брехливі ідіоти... вони.
Я інколи ******** залізти на канали, де часто бувають оці уроди, і де їм не дають належної відсічі в їхній брехні. То верзуть вони таке, що..., ну, от приблизно оце саме.
Сьогодні один урод з ВР договорився, що опозиція зловживає поправочним спамом до законів. Благо, по скайпу ще на той час був Олег Синютка - так він нагадав, як з 16-ти тисяч спаму 2,5тис до згаданого "антиколомойського" закону подали Дубінський і Василевська-Смаглюк. Ну, вродь би не було йому чим заперечити, Синютку випустили з ефіру... Так той урод одразу згадує "а 6 тисяч подав один з опозиції!". І не було кому йому вказати на брехню, що то був нардеп Поляков, який пройшов під "ЗЕ"-логотипом, і був членом їхньої фракції...

Ну, от такі от приклади їхньої брехні...
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23.07.2021 23:39 Ответить
вас спасут олигархи, Порох например...скинут клоуна и запанують у ридний сторонци)))
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24.07.2021 12:10 Ответить
...и тебя не забудут....косточку кинут)))
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24.07.2021 12:11 Ответить
с@али Байдена якраз зелені - то плівками Деркача (які в США навіть прихильники Трампа одразу назвали фейком), то кримінальними справами Бєнядіктової...
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23.07.2021 23:02 Ответить
Вважаєш себе дотепним жартівником? 😊 А насправді ти - брехлияий ідіот. ☺️
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24.07.2021 10:06 Ответить
ну, обісралися москалі, так коли вони не обсерались?
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23.07.2021 18:39 Ответить
Что обозначают эти "обеспечительные меры"???
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23.07.2021 18:40 Ответить
у коня из мид рф спроси..
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23.07.2021 18:42 Ответить
Це означвє, що ЄСПЛ поки що послав кацапів "на" . Згодом пошле ще дальше🤪
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23.07.2021 18:43 Ответить
наприклад, ти заборгував (ну, в твоїй роботі - можливо все... та й країна в нас така...) Якщо кредитор подасть на тебе в суд (в такому випадку, не дай Боже...) - то в якості забезпечення позову суд може арештувати твоє майно на час розгляду судової справи, чи рахунки в банку - так, щоб ти у випадку програшу судової справи мав змогу чим розплатитися.

Що саме касапи подали "на забезпечення" - тут не розшифровано... І я навіть не уявляю, що б це могло бути...
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23.07.2021 18:58 Ответить
Подача воды в Крым до результатов рассмотрения дела...
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23.07.2021 20:14 Ответить
22 июля 2021 г. Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Жалоба касается следующих основных групп нарушений:
- ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в г. Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»;
- практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;
- политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;
- политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;
- гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;
- лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;
- нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;
- крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек - всех пассажиров и членов экипажа;
- отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.
Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории.
Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней.
В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
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23.07.2021 22:02 Ответить
хуцпа становится мировым политическим трендом..
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23.07.2021 22:54 Ответить
Мы, к сожалению, одни из лидеров
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24.07.2021 01:27 Ответить
позов зареєстровано. цього достатньо, щоб зрозуміти, що геморой буде.
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23.07.2021 20:31 Ответить
Може вони хтіли шоб Ані виразілі глубочайшую АбєспАкоєнность?
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23.07.2021 21:44 Ответить
зарегистрировал..и бросил в урну..
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23.07.2021 18:42 Ответить
теперь у паРаши есть повод выйти и закрыться..
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23.07.2021 18:41 Ответить
Дип.корпус Зеленского обοςρετςα и в этом деле.
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23.07.2021 19:27 Ответить
Процес пішов..........
"Дехто" вже почав йорзатись.
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23.07.2021 19:48 Ответить
ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи до позову Росії проти України - Цензор.НЕТ 6138
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23.07.2021 20:10 Ответить
Хотіли заморозити дію закону про українську мову і освіту, а також щоб пустили воду в Крим вже зараз ще до того як суд остаточно розгляне цю справу і винесе по ній рішення. Але суд це відхилив.
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23.07.2021 20:14 Ответить
"Вони [Росія] просили, щоби суд зобов'язав Україну припинити "дискримінацію" російськомовного населення, невідкладно зупинити дію норм законодавства, тобто щодо мови освіти, тобто скасувати ухвалене освітнє законодавство, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа і доступу до заблокованих сайтів". (с)
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23.07.2021 20:23 Ответить
Брехня і підлість ім'я москаля.
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23.07.2021 20:29 Ответить
ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи до позову Росії проти України - Цензор.НЕТ 5770
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23.07.2021 20:35 Ответить
ну правильно. а то скоро будут требовать поставок двигателей к ихним ракетам и самолетам
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23.07.2021 20:48 Ответить
притеснение идет наоборот украинцев все чаще и чаще прокацапами пускай не гавкают -https://www.youtube.com/watch?v=LlQnkaLvz4U Новий мовний скандал. Чоловіка не взяли у Києві на роботу бо він україномовний
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23.07.2021 20:55 Ответить
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 7323
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23.07.2021 20:55 Ответить
Чи є вже більш паскудніша краіна в світі чим рашиська расея ,про які права йдется ? окупували Крим ,принесли війну на Донбас забрали всю власність що була на тих територіях ,ну а що до печерного шовінізму і несприйняття будь чого украінського. Украіна ніколи не буде частиною "русского мира" як би не бісилися рашиські пропагандисти.
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23.07.2021 21:03 Ответить
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 996
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23.07.2021 21:09 Ответить
"запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины Источник: https://censor.net/ru/n3278905" щука, идиоты. Помню, в репортажах ТВ с Майдана в начале зимы 2014-го брали интервью у ребят из Правого сектора. Так половина по-русски отвечали, и все всех понимали. Пусть ***** приедет и защитит угнетаемым просекам право говорить по-русски. Посмотрю я ..
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23.07.2021 21:07 Ответить
Это все равно, что украсть у соседа телевизор и требовать деньги на его ремонт
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23.07.2021 21:38 Ответить
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23.07.2021 21:43 Ответить
После того, как заработает СП-2, рф буде шантажировать транзитом газа через Украину в обмен на днепровскую воду. И дряхлый Запад запоет: "Пустите воду - это гуманно, а ЕС нравится гуманизм, если туда хотите".
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23.07.2021 21:43 Ответить
Вы правы. Поэтому нам нужно иметь как можно больше готовых к бою ударных беспилотников, современных РСЗО с управляемыми ракетами, ударных мобильных комплексов ПКР. При таком раскладе кацапы с моря точно не сунутся. На суше им может помочь только авиация. Поскольку ударные ПБЛА+современные ПТРК (и наши, и производства США) нанесут большие потери входящим кацапским танковым колоннам. Если союзники помогут в воздухе, то кацапской авиации не позавидуешь. Радары с АФАР F-35 увидят кацапов задолго до того, как они заметят F-35. Су35 лишь заметят приближение Хелфаеров, выпустят из задней части самолета облака алюминиевых отражателей (ложные цели), и , если повезет, вернутся на базу в Усть-Зажопинск и займутся отстирыванием штанов
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23.07.2021 23:41 Ответить
тобі кажуть що зиму нам клоуни влаштують холодну
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24.07.2021 09:05 Ответить
я думаю первыми кто начнут стирать штаны это операторы Ф35, которые уж никак не ожидают, что они могут вести огонь ракетами Хеллфайр, которых у Ф35 нет и быть не может ))
Но по сути да, если США впишутся, то результат может получиться интересный.
Правда вот они не являются союзниками Украины и потому очень вряд ли впишутся.
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24.07.2021 12:48 Ответить
злой Вы. А вдруг техники по ошибке загрузят в люки Ф-35 Хелфаеры? А может Ф-35 даст по радио целеуказание более древним истребителям? Тут фантазия должна работать, и оправданный риск
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24.07.2021 13:25 Ответить
признаю, ошибся. Сайвиндер конечно, не хелфаер. Но, теоретически, ежели хеллфаер каким-то образом попадет в самолет, то самолет может пострадать от этого
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24.07.2021 13:32 Ответить
)))
Думаю, что если Хеллфаер попадет в Су-35, то первым кто об этом узнает будет пилот Су-35 в аду
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28.07.2021 19:13 Ответить
Россия просила о применении обеспечительных мер в отношении иска - запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины снять блокаду с Северо-Крымского канала, по которому в оккупированный Крым ранее поставляли воду. Источник: https://censor.net/ru/n3278905

ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 7524
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23.07.2021 22:01 Ответить
Баки с водой ставим на бтры и едет армия в симферополь, где во дворах будет раздавать воду. Так еще можно.
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23.07.2021 22:15 Ответить
Ответ ЕСПЧ должен был быть другой: обеспечение оккупированной территории всем необходимым - исключительная забота оккупанта !
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23.07.2021 23:10 Ответить
має бути таке в остаточній ухвалі суду.
Та повторюсь ще раз: щоб зе+уроди не програли цей суд, як недолугі...
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23.07.2021 23:43 Ответить
Вот вам с Порохом Зеля соли на сыпал....гадите на него где попало и, что попало...
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24.07.2021 12:07 Ответить
После просьбы разъяснить решение суда, суд абъяснил шо мача тожа вада и иё можжа утилизавать путем упатрибления унутрь.
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24.07.2021 00:19 Ответить
мерзота... вбивця, кат та розбійник вимагає у суді, юрисдикцію якого він сам відкинув, забезпечувати утримання награбованого за рахунок жертви.
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24.07.2021 08:22 Ответить
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 6798
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24.07.2021 09:51 Ответить
перепел?
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24.07.2021 17:10 Ответить
Это все равно, что Гитлер бы жаловался в Лигу Наций о том, что не оккупированная часть Франции мало вина фашистам поставляет!
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24.07.2021 11:15 Ответить
Пришли кацапы в суд, а там говорят, что кацапы двумя буквами ошиблись, когда определяли направление движения. Количество букв угадали, даже среднюю букву "у", а вот с первой и последней ошиблись.
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24.07.2021 11:55 Ответить
хрен вам россияне , а не воdу в Крым!!
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24.07.2021 11:56 Ответить
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 2387
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24.07.2021 14:13 Ответить
Хто коня вкрав - той його й годує.
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24.07.2021 14:33 Ответить
В принцыпе, может я и не прав, но окупанты от нестачи воды не страдают, а стралает население, тем более если мы их по прежнему считаем украинцами, ведь нам не нравится, когда Путлер и Мельклер разрушают нашу ГТС , якобы за комерческие 2 миллрда $ в год, просто они хотят, что бы мы замерзли и попросили в замен за что то тепла, в отличии от того что Украина вывела ядерное оружие , а пооучила агрессию, а называт это Минскими соглашениями, так к кому с начала вопросы? к Путлеру и Мерклер или к нашей власти, которая не состоянии по каким то причинам отстаивать страну и не называть вещи своми именами только не нам по телевизору, а предъвами в суде на РФ за агрессию и на участников по Будапештскому меморандуму и на Германию за то что по сути они нам не то что не оказали услуги по безопастности , но по сути но скрыто стоят на стороне РФ и Минские угоды и Северный поток в доказательство.
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24.07.2021 15:31 Ответить
когда из Гааги повесточку вышлют по МН-17?
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24.07.2021 17:12 Ответить
а сама ситуация напоминает анекдот только с продолжением когда насравший под дверью
звонит и требует бумашку а за отказ вызывает полицию и подаёт в суд......
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24.07.2021 17:14 Ответить
 
 