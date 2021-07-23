ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым (обновлено)

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину.

"Суд решил отклонить ходатайство (о применении обеспечительных мер - ред)", - говорится в пресс-релизе суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Россия просила о применении обеспечительных мер в отношении иска - запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины снять блокаду с Северо-Крымского канала, по которому в оккупированный Крым ранее поставляли воду.

В суде отметили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях".

В данном ситуации, посчитал суд, неприменение Правила 39 (регламентирующее обеспечительные меры) не несёт "серьезного риска причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека".

Страсбургский суд зарегистрировал жалобу РФ, отмечается в пресс-релизе.

Также читайте: Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих

Напоминаем, ранее стало известно, что РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады оккупированного РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.