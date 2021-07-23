ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено)
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не став застосовувати забезпечувальні заходи в межах міждержавної заяви Росії на Україну.
"Суд вирішив відхилити клопотання (про застосування забезпечувальних заходів. – Ред.)", - йдеться в пресрелізі суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Росія просила про застосування забезпечувальних заходів щодо позову - заборонити обмеження російської мови в школах, у ЗМІ та в інтернеті і зобов'язати владу України зняти блокаду з Північно-Кримського каналу, яким в окупований Крим раніше поставляли воду.
У суді зазначили, що забезпечувальні заходи застосовуються "у виняткових випадках".
У цій ситуації, порахував суд, незастосування Правила 39 (регламентує забезпечувальні заходи) не несе "серйозного ризику заподіяння непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини".
Страсбурзький суд зареєстрував скаргу РФ, зазначається в пресрелізі.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ з міждержавною скаргою на Україну, скарга стосується низки порушень, зокрема загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавній скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цю обставину.
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Так, яким чином зелена гнійна муха зе-зе веде міжнародні справи України - можливо все. В т.ч. і програш по цьому касапському позову - нехай навіть він недолугий по своїй сутті.
Чи у ваших черепках Г+Г навіки засохло?
Я інколи ******** залізти на канали, де часто бувають оці уроди, і де їм не дають належної відсічі в їхній брехні. То верзуть вони таке, що..., ну, от приблизно оце саме.
Сьогодні один урод з ВР договорився, що опозиція зловживає поправочним спамом до законів. Благо, по скайпу ще на той час був Олег Синютка - так він нагадав, як з 16-ти тисяч спаму 2,5тис до згаданого "антиколомойського" закону подали Дубінський і Василевська-Смаглюк. Ну, вродь би не було йому чим заперечити, Синютку випустили з ефіру... Так той урод одразу згадує "а 6 тисяч подав один з опозиції!". І не було кому йому вказати на брехню, що то був нардеп Поляков, який пройшов під "ЗЕ"-логотипом, і був членом їхньої фракції...
Ну, от такі от приклади їхньої брехні...
Що саме касапи подали "на забезпечення" - тут не розшифровано... І я навіть не уявляю, що б це могло бути...
Жалоба касается следующих основных групп нарушений:
- ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в г. Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»;
- практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;
- политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;
- политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;
- гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;
- лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;
- нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;
- крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек - всех пассажиров и членов экипажа;
- отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.
Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории.
Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней.
В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
"Дехто" вже почав йорзатись.
Но по сути да, если США впишутся, то результат может получиться интересный.
Правда вот они не являются союзниками Украины и потому очень вряд ли впишутся.
Думаю, что если Хеллфаер попадет в Су-35, то первым кто об этом узнает будет пилот Су-35 в аду
Та повторюсь ще раз: щоб зе+уроди не програли цей суд, як недолугі...
звонит и требует бумашку а за отказ вызывает полицию и подаёт в суд......