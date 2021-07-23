ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено)

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не став застосовувати забезпечувальні заходи в межах міждержавної заяви Росії на Україну.

"Суд вирішив відхилити клопотання (про застосування забезпечувальних заходів. – Ред.)", - йдеться в пресрелізі суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Росія просила про застосування забезпечувальних заходів щодо позову - заборонити обмеження російської мови в школах, у ЗМІ та в інтернеті і зобов'язати владу України зняти блокаду з Північно-Кримського каналу, яким в окупований Крим раніше поставляли воду.

У суді зазначили, що забезпечувальні заходи застосовуються "у виняткових випадках".

У цій ситуації, порахував суд, незастосування Правила 39 (регламентує забезпечувальні заходи) не несе "серйозного ризику заподіяння непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини".

Страсбурзький суд зареєстрував скаргу РФ, зазначається в пресрелізі.

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Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ з міждержавною скаргою на Україну, скарга стосується низки порушень, зокрема загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавній скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цю обставину.