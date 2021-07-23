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ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено)

ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не став застосовувати забезпечувальні заходи в межах міждержавної заяви Росії на Україну.

"Суд вирішив відхилити клопотання (про застосування забезпечувальних заходів. – Ред.)", - йдеться в пресрелізі суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Росія просила про застосування забезпечувальних заходів щодо позову - заборонити обмеження російської мови в школах, у ЗМІ та в інтернеті і зобов'язати владу України зняти блокаду з Північно-Кримського каналу, яким в окупований Крим раніше поставляли воду.

У суді зазначили, що забезпечувальні заходи застосовуються "у виняткових випадках".

У цій ситуації, порахував суд, незастосування Правила 39 (регламентує забезпечувальні заходи) не несе "серйозного ризику заподіяння непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини".

Страсбурзький суд зареєстрував скаргу РФ, зазначається в пресрелізі.

Також читайте: Росія в скарзі в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілі Донбасу, катастрофі МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців

Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ з міждержавною скаргою на Україну, скарга стосується низки порушень, зокрема загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавній скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цю обставину.

Автор: 

росія (66125) Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+34
ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи до позову Росії проти України - Цензор.НЕТ 4408
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23.07.2021 18:45 Відповісти
+27
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 3662
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23.07.2021 21:13 Відповісти
+26
Це ще нічого не означає. Нічого ні поганого, але нічого й хорошого.

Так, яким чином зелена гнійна муха зе-зе веде міжнародні справи України - можливо все. В т.ч. і програш по цьому касапському позову - нехай навіть він недолугий по своїй сутті.
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23.07.2021 18:37 Відповісти
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Це ще нічого не означає. Нічого ні поганого, але нічого й хорошого.

Так, яким чином зелена гнійна муха зе-зе веде міжнародні справи України - можливо все. В т.ч. і програш по цьому касапському позову - нехай навіть він недолугий по своїй сутті.
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23.07.2021 18:37 Відповісти
ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи до позову Росії проти України - Цензор.НЕТ 4408
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23.07.2021 18:45 Відповісти
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 3662
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23.07.2021 21:13 Відповісти
З математичної точки зору ***** тепер "повний ноль"
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24.07.2021 14:23 Відповісти
Якби Петя і його оточення менше с@али в свій час Байдена, то напевно сьогодні відношення до України з боку США та Європи було б краще.
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23.07.2021 22:22 Відповісти
як ви, такі брехуни, ще маєте змогу по цій землі шастати (а не попровалювались в пекло) - я не уявляю...
Чи у ваших черепках Г+Г навіки засохло?
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23.07.2021 22:32 Відповісти
ти ідіот?
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23.07.2021 22:48 Відповісти
брехливі ідіоти... вони.
Я інколи ******** залізти на канали, де часто бувають оці уроди, і де їм не дають належної відсічі в їхній брехні. То верзуть вони таке, що..., ну, от приблизно оце саме.
Сьогодні один урод з ВР договорився, що опозиція зловживає поправочним спамом до законів. Благо, по скайпу ще на той час був Олег Синютка - так він нагадав, як з 16-ти тисяч спаму 2,5тис до згаданого "антиколомойського" закону подали Дубінський і Василевська-Смаглюк. Ну, вродь би не було йому чим заперечити, Синютку випустили з ефіру... Так той урод одразу згадує "а 6 тисяч подав один з опозиції!". І не було кому йому вказати на брехню, що то був нардеп Поляков, який пройшов під "ЗЕ"-логотипом, і був членом їхньої фракції...

Ну, от такі от приклади їхньої брехні...
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23.07.2021 23:39 Відповісти
вас спасут олигархи, Порох например...скинут клоуна и запанують у ридний сторонци)))
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24.07.2021 12:10 Відповісти
...и тебя не забудут....косточку кинут)))
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24.07.2021 12:11 Відповісти
с@али Байдена якраз зелені - то плівками Деркача (які в США навіть прихильники Трампа одразу назвали фейком), то кримінальними справами Бєнядіктової...
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23.07.2021 23:02 Відповісти
Вважаєш себе дотепним жартівником? 😊 А насправді ти - брехлияий ідіот. ☺️
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24.07.2021 10:06 Відповісти
ну, обісралися москалі, так коли вони не обсерались?
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23.07.2021 18:39 Відповісти
Что обозначают эти "обеспечительные меры"???
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23.07.2021 18:40 Відповісти
у коня из мид рф спроси..
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23.07.2021 18:42 Відповісти
Це означвє, що ЄСПЛ поки що послав кацапів "на" . Згодом пошле ще дальше🤪
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23.07.2021 18:43 Відповісти
наприклад, ти заборгував (ну, в твоїй роботі - можливо все... та й країна в нас така...) Якщо кредитор подасть на тебе в суд (в такому випадку, не дай Боже...) - то в якості забезпечення позову суд може арештувати твоє майно на час розгляду судової справи, чи рахунки в банку - так, щоб ти у випадку програшу судової справи мав змогу чим розплатитися.

Що саме касапи подали "на забезпечення" - тут не розшифровано... І я навіть не уявляю, що б це могло бути...
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23.07.2021 18:58 Відповісти
Подача воды в Крым до результатов рассмотрения дела...
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23.07.2021 20:14 Відповісти
22 июля 2021 г. Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Жалоба касается следующих основных групп нарушений:
- ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в г. Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»;
- практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;
- политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;
- политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;
- гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;
- лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;
- нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;
- крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек - всех пассажиров и членов экипажа;
- отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.
Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории.
Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней.
В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
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23.07.2021 22:02 Відповісти
хуцпа становится мировым политическим трендом..
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23.07.2021 22:54 Відповісти
Мы, к сожалению, одни из лидеров
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24.07.2021 01:27 Відповісти
позов зареєстровано. цього достатньо, щоб зрозуміти, що геморой буде.
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23.07.2021 20:31 Відповісти
Може вони хтіли шоб Ані виразілі глубочайшую АбєспАкоєнность?
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23.07.2021 21:44 Відповісти
зарегистрировал..и бросил в урну..
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23.07.2021 18:42 Відповісти
теперь у паРаши есть повод выйти и закрыться..
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23.07.2021 18:41 Відповісти
Дип.корпус Зеленского обοςρετςα и в этом деле.
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23.07.2021 19:27 Відповісти
Процес пішов..........
"Дехто" вже почав йорзатись.
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23.07.2021 19:48 Відповісти
ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи до позову Росії проти України - Цензор.НЕТ 6138
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23.07.2021 20:10 Відповісти
Хотіли заморозити дію закону про українську мову і освіту, а також щоб пустили воду в Крим вже зараз ще до того як суд остаточно розгляне цю справу і винесе по ній рішення. Але суд це відхилив.
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23.07.2021 20:14 Відповісти
"Вони [Росія] просили, щоби суд зобов'язав Україну припинити "дискримінацію" російськомовного населення, невідкладно зупинити дію норм законодавства, тобто щодо мови освіти, тобто скасувати ухвалене освітнє законодавство, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа і доступу до заблокованих сайтів". (с)
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23.07.2021 20:23 Відповісти
Брехня і підлість ім'я москаля.
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23.07.2021 20:29 Відповісти
ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи до позову Росії проти України - Цензор.НЕТ 5770
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23.07.2021 20:35 Відповісти
ну правильно. а то скоро будут требовать поставок двигателей к ихним ракетам и самолетам
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23.07.2021 20:48 Відповісти
притеснение идет наоборот украинцев все чаще и чаще прокацапами пускай не гавкают -https://www.youtube.com/watch?v=LlQnkaLvz4U Новий мовний скандал. Чоловіка не взяли у Києві на роботу бо він україномовний
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23.07.2021 20:55 Відповісти
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 7323
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23.07.2021 20:55 Відповісти
Чи є вже більш паскудніша краіна в світі чим рашиська расея ,про які права йдется ? окупували Крим ,принесли війну на Донбас забрали всю власність що була на тих територіях ,ну а що до печерного шовінізму і несприйняття будь чого украінського. Украіна ніколи не буде частиною "русского мира" як би не бісилися рашиські пропагандисти.
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23.07.2021 21:03 Відповісти
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 996
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23.07.2021 21:09 Відповісти
"запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины Источник: https://censor.net/ru/n3278905" щука, идиоты. Помню, в репортажах ТВ с Майдана в начале зимы 2014-го брали интервью у ребят из Правого сектора. Так половина по-русски отвечали, и все всех понимали. Пусть ***** приедет и защитит угнетаемым просекам право говорить по-русски. Посмотрю я ..
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23.07.2021 21:07 Відповісти
Это все равно, что украсть у соседа телевизор и требовать деньги на его ремонт
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23.07.2021 21:38 Відповісти
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23.07.2021 21:43 Відповісти
После того, как заработает СП-2, рф буде шантажировать транзитом газа через Украину в обмен на днепровскую воду. И дряхлый Запад запоет: "Пустите воду - это гуманно, а ЕС нравится гуманизм, если туда хотите".
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23.07.2021 21:43 Відповісти
Вы правы. Поэтому нам нужно иметь как можно больше готовых к бою ударных беспилотников, современных РСЗО с управляемыми ракетами, ударных мобильных комплексов ПКР. При таком раскладе кацапы с моря точно не сунутся. На суше им может помочь только авиация. Поскольку ударные ПБЛА+современные ПТРК (и наши, и производства США) нанесут большие потери входящим кацапским танковым колоннам. Если союзники помогут в воздухе, то кацапской авиации не позавидуешь. Радары с АФАР F-35 увидят кацапов задолго до того, как они заметят F-35. Су35 лишь заметят приближение Хелфаеров, выпустят из задней части самолета облака алюминиевых отражателей (ложные цели), и , если повезет, вернутся на базу в Усть-Зажопинск и займутся отстирыванием штанов
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23.07.2021 23:41 Відповісти
тобі кажуть що зиму нам клоуни влаштують холодну
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24.07.2021 09:05 Відповісти
я думаю первыми кто начнут стирать штаны это операторы Ф35, которые уж никак не ожидают, что они могут вести огонь ракетами Хеллфайр, которых у Ф35 нет и быть не может ))
Но по сути да, если США впишутся, то результат может получиться интересный.
Правда вот они не являются союзниками Украины и потому очень вряд ли впишутся.
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24.07.2021 12:48 Відповісти
злой Вы. А вдруг техники по ошибке загрузят в люки Ф-35 Хелфаеры? А может Ф-35 даст по радио целеуказание более древним истребителям? Тут фантазия должна работать, и оправданный риск
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24.07.2021 13:25 Відповісти
признаю, ошибся. Сайвиндер конечно, не хелфаер. Но, теоретически, ежели хеллфаер каким-то образом попадет в самолет, то самолет может пострадать от этого
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24.07.2021 13:32 Відповісти
)))
Думаю, что если Хеллфаер попадет в Су-35, то первым кто об этом узнает будет пилот Су-35 в аду
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28.07.2021 19:13 Відповісти
Россия просила о применении обеспечительных мер в отношении иска - запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины снять блокаду с Северо-Крымского канала, по которому в оккупированный Крым ранее поставляли воду. Источник: https://censor.net/ru/n3278905

ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 7524
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23.07.2021 22:01 Відповісти
Баки с водой ставим на бтры и едет армия в симферополь, где во дворах будет раздавать воду. Так еще можно.
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23.07.2021 22:15 Відповісти
Ответ ЕСПЧ должен был быть другой: обеспечение оккупированной территории всем необходимым - исключительная забота оккупанта !
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23.07.2021 23:10 Відповісти
має бути таке в остаточній ухвалі суду.
Та повторюсь ще раз: щоб зе+уроди не програли цей суд, як недолугі...
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23.07.2021 23:43 Відповісти
Вот вам с Порохом Зеля соли на сыпал....гадите на него где попало и, что попало...
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24.07.2021 12:07 Відповісти
После просьбы разъяснить решение суда, суд абъяснил шо мача тожа вада и иё можжа утилизавать путем упатрибления унутрь.
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24.07.2021 00:19 Відповісти
мерзота... вбивця, кат та розбійник вимагає у суді, юрисдикцію якого він сам відкинув, забезпечувати утримання награбованого за рахунок жертви.
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24.07.2021 08:22 Відповісти
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 6798
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24.07.2021 09:51 Відповісти
перепел?
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24.07.2021 17:10 Відповісти
Это все равно, что Гитлер бы жаловался в Лигу Наций о том, что не оккупированная часть Франции мало вина фашистам поставляет!
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24.07.2021 11:15 Відповісти
Пришли кацапы в суд, а там говорят, что кацапы двумя буквами ошиблись, когда определяли направление движения. Количество букв угадали, даже среднюю букву "у", а вот с первой и последней ошиблись.
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24.07.2021 11:55 Відповісти
хрен вам россияне , а не воdу в Крым!!
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24.07.2021 11:56 Відповісти
ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну припинити "утиск російськомовних" і забезпечити поставку води в окупований Крим (оновлено) - Цензор.НЕТ 2387
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24.07.2021 14:13 Відповісти
Хто коня вкрав - той його й годує.
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24.07.2021 14:33 Відповісти
В принцыпе, может я и не прав, но окупанты от нестачи воды не страдают, а стралает население, тем более если мы их по прежнему считаем украинцами, ведь нам не нравится, когда Путлер и Мельклер разрушают нашу ГТС , якобы за комерческие 2 миллрда $ в год, просто они хотят, что бы мы замерзли и попросили в замен за что то тепла, в отличии от того что Украина вывела ядерное оружие , а пооучила агрессию, а называт это Минскими соглашениями, так к кому с начала вопросы? к Путлеру и Мерклер или к нашей власти, которая не состоянии по каким то причинам отстаивать страну и не называть вещи своми именами только не нам по телевизору, а предъвами в суде на РФ за агрессию и на участников по Будапештскому меморандуму и на Германию за то что по сути они нам не то что не оказали услуги по безопастности , но по сути но скрыто стоят на стороне РФ и Минские угоды и Северный поток в доказательство.
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24.07.2021 15:31 Відповісти
когда из Гааги повесточку вышлют по МН-17?
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24.07.2021 17:12 Відповісти
а сама ситуация напоминает анекдот только с продолжением когда насравший под дверью
звонит и требует бумашку а за отказ вызывает полицию и подаёт в суд......
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24.07.2021 17:14 Відповісти
 
 