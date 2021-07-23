Суд арестовал двух турок, курировавших перевозку героина на $1млрд, - прокуратура
Голосеевский районный суд города Киева в пятницу, 23 июля, удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя и избрал двум гражданам Турции, курировавших транснациональный канал поставки наркотиков в Украину, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме прокуратуры.
"Только что Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и избрал указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении прокуратуры.
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