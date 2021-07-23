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Суд арестовал двух турок, курировавших перевозку героина на $1млрд, - прокуратура

Суд арестовал двух турок, курировавших перевозку героина на $1млрд, - прокуратура

Голосеевский районный суд города Киева в пятницу, 23 июля, удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя и избрал двум гражданам Турции, курировавших транснациональный канал поставки наркотиков в Украину, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме прокуратуры.

"Только что Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и избрал указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Автор: 

Иран (1831) наркотики (2157) прокуратура (5037) Турция (3502) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+2
_Херасе... А теперь представьте сколько бабла у путлера, который не только вся расию с подельниками грабит, а и наркотой торгует в промышленных масштабах! Хватит и на шрёдеров, и на меркелей, на микронов и курцев, и ещё останется на обам и байденов...
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23.07.2021 20:34 Ответить
+1
Все у них будет хорошо,наш гуманый суд все поймет и простит,ну если конешно у вас есть деньги.
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23.07.2021 20:35 Ответить
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_Херасе... А теперь представьте сколько бабла у путлера, который не только вся расию с подельниками грабит, а и наркотой торгует в промышленных масштабах! Хватит и на шрёдеров, и на меркелей, на микронов и курцев, и ещё останется на обам и байденов...
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23.07.2021 20:34 Ответить
трафик контролирует баба Лиза. ***** - ее карманный гопник
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23.07.2021 21:36 Ответить
Все у них будет хорошо,наш гуманый суд все поймет и простит,ну если конешно у вас есть деньги.
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23.07.2021 20:35 Ответить
Їх вже перетворили на турок? Швидко.
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23.07.2021 20:36 Ответить
Не,это двухходовочка барана,фсе иво,жаба давит,ибо мало...
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23.07.2021 20:41 Ответить
двух джезв
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23.07.2021 20:42 Ответить
Ну вот! Нахер нужен транзит газа и менингит с кацапами. Контроль поставок и всё ОК. Немчура с байдой будут довольны!
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23.07.2021 20:46 Ответить
Афганистан тоже так думал. Так их там теперь сорок лет подряд весь мир по очереди пыжит.
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24.07.2021 00:17 Ответить
_Теперь там снова толебан наркоту будет выращивать для всего мира, путлер уже о поставках договаривается.
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24.07.2021 14:35 Ответить
$1млрд! цифра не удивляет? никому не ржать)
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24.07.2021 01:06 Ответить
 
 