Суд арестовал двух турок, курировавших перевозку героина на $1млрд, - прокуратура

Голосеевский районный суд города Киева в пятницу, 23 июля, удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя и избрал двум гражданам Турции, курировавших транснациональный канал поставки наркотиков в Украину, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме прокуратуры.

"Только что Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и избрал указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова. ФОТОрепортаж