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Новости Декоммунизация
12 032 59

Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове на ул. Стрыйской демонтировали две последние фигуры советского Монумента славы. Сегодня настал черед двух последних элементов - фигур советского воина и Родины-матери. Они, как и предыдущие элементы, ныне направились в музей "Территория террора".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zaxd.net.

Сегодняшние работы привлекли внимание прохожих. Люди снимали все на видео и снимали демонтажные работы.

Как сообщалось ранее, на этом месте запланировали создать сквер памяти героев Украины. А также - изменить инфраструктуру: обустроить подземный паркинг, велодорожку с Сыхова на ул. Витовского, а еще обустроить безбарьерный спуск в парк им. Ивана Франко. Вероятно, здесь также обустроят станцию ​​канатной дороги.

Напомним, решение о демонтаже первого элемента Монумента славы принял исполком горсовета в феврале 2018 года. Отдельные элементы монумента начали демонтировать в декабре 2018 года. В марте 2019 с третьей попытки снесли 30-метровую стелу. Барельефы со стелы хранят во Львовском музее "Территория террора". Также один из барельефов, орден "Победы" львовского монумента, якобы купил Михаил Добкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Советский Монумент славы во Львове переместили в музей "Территория террора". ФОТОрепортаж

Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове 01

Автор: 

Львов (4599) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+62
хорошее дело
- и сразу на переплавку что бы пользу удвоить...
Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове - Цензор.НЕТ 3870
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24.07.2021 00:16 Ответить
+49
Скабеевы просто слюной захлебнутся...
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24.07.2021 00:14 Ответить
+49
когда-то давно, в году эдак 2007 (или около того), занесло меня в Мацкву в командировку. В гостинице был телик, по телику естессно одни кацапские программы. Сначала была сплошная нудятина - пополам сериалы про бандитов и сериалы про хороших ментов, которым плохие менты не дают бороться с бандитами и поэтому тем приходится класть на закон.. ну не важно.. короче одно и то же унылое говно по кругу с редкими вкраплениями новостей о том, как хороших русских ненавидит весь мир, потому что завидует их богатству и смекалке.
И тут в одной из стран Балтики, не помню уже какой именно, чуваки решили убрать кладбище с могилами советских солдат с центральной площади города и перенести его на городское кладбище. Повторяю: не снести бульдозером, а просто перенести со всеми почестями в более подобающее место. Вы бы просто видели что творилось по телику. Если в цистерну с говном закинуть бомбу килограмм на сто-двести, вот примерно похожий эффект был бы. Пошла сплошная, нонстоп истерия по всем каналам + рашка прервала авиасообщение с той страной на неделю, чем доставила кучу проблем тем, у кого уже были билеты.
Вишенка на торте - в то же самое время была новость, что где-то под Воронежем аналогичное кладбище просто раскатали бульдозелом, бо строили автотрассу. Но за истерией никто из кацапов на то сообщение внимания не обратил.
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24.07.2021 00:32 Ответить
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Скабеевы просто слюной захлебнутся...
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24.07.2021 00:14 Ответить
може ще й всереться публiчно
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24.07.2021 08:19 Ответить
Добра справа!
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24.07.2021 09:11 Ответить
це було б епічно, але так щоб назавжди, щоб вперед ногами винесли
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24.07.2021 10:33 Ответить
хорошее дело
- и сразу на переплавку что бы пользу удвоить...
Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове - Цензор.НЕТ 3870
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24.07.2021 00:16 Ответить
Похоже, только ********** сказал, что станет сзади.
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24.07.2021 00:19 Ответить
Куплю дорго,срочно,нашел кому продать дороже...
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24.07.2021 07:49 Ответить
мне не понравилось....есть же такое оборудование как груша-ну штука такая которой здание разбивают ..было бы гораздо кошернее
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24.07.2021 00:18 Ответить
только не в пятницу)
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24.07.2021 00:56 Ответить
Это в бухаресте так демонтировали членина...еще когда у нас перестраивались...
Показывали по ут-1 типа вандализм...
Погуглил и не могу найти...
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24.07.2021 18:00 Ответить
Ухаді, рускій.
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24.07.2021 00:21 Ответить
Поставь себя на бутылку.
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24.07.2021 00:31 Ответить
Русский! Стекло-клининговый жидкость this is для того, чтобы surface разбрызгивание загрязнение иллюминатор of the автомашины элиминация быть!
Ты для какого пениса that is конского редиса actually жидкость from бутылка распивание быть, you are бревно алкоголика?
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24.07.2021 03:59 Ответить
терпіла, а ну брись під шконку
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24.07.2021 10:34 Ответить
Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове - Цензор.НЕТ 1339
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24.07.2021 00:20 Ответить
Пам'ятаю як мене дитиною вражали величезні чоботи солдата.
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24.07.2021 00:20 Ответить
скучiв?
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24.07.2021 04:06 Ответить
когда-то давно, в году эдак 2007 (или около того), занесло меня в Мацкву в командировку. В гостинице был телик, по телику естессно одни кацапские программы. Сначала была сплошная нудятина - пополам сериалы про бандитов и сериалы про хороших ментов, которым плохие менты не дают бороться с бандитами и поэтому тем приходится класть на закон.. ну не важно.. короче одно и то же унылое говно по кругу с редкими вкраплениями новостей о том, как хороших русских ненавидит весь мир, потому что завидует их богатству и смекалке.
И тут в одной из стран Балтики, не помню уже какой именно, чуваки решили убрать кладбище с могилами советских солдат с центральной площади города и перенести его на городское кладбище. Повторяю: не снести бульдозером, а просто перенести со всеми почестями в более подобающее место. Вы бы просто видели что творилось по телику. Если в цистерну с говном закинуть бомбу килограмм на сто-двести, вот примерно похожий эффект был бы. Пошла сплошная, нонстоп истерия по всем каналам + рашка прервала авиасообщение с той страной на неделю, чем доставила кучу проблем тем, у кого уже были билеты.
Вишенка на торте - в то же самое время была новость, что где-то под Воронежем аналогичное кладбище просто раскатали бульдозелом, бо строили автотрассу. Но за истерией никто из кацапов на то сообщение внимания не обратил.
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24.07.2021 00:32 Ответить
Это про Таллин кажется 2007 года
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24.07.2021 00:42 Ответить
Очень может быть. Гуглить лень а на память - не помню.
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24.07.2021 00:46 Ответить
Да, Талин 2007, было даже марадерство в магазинах, погромы, хватали бухло и жратву, было дело, москаль он и в Африке москаль. Та взять историю прошлого года, когда, точнее морозов этой зимы, снег посыпали землей с останками людей, та всем пох.й, вот если бы это было в Украине или любой другой стране бывшего совецкого отстойника, рвущихся подальше от мокшандии, была бы истерика и т.д.
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24.07.2021 02:59 Ответить
в Таллине, в апреле 2007 это было. Путин с помощью своей партии "Наши" устроил истерию
понаехали тогда кацапы, причем молодые, и стояли в пилотках и плащ-палатках у памятников Ленину и воинам. Это был как десант.
памятник и могилы перенесли на Военное кладбище! из центра города. но об этом не говорили - а просто- якобы снесли согласно кацапам. . Блокировано посольство, Посол Эстонии не могла выехать из посольства неделю, пока не вмешалась Меркель. истерия и проклятия были, взбесились, били витрины, надругались над памятником эст. писателю 19 века! А.Таммсааре . (это классик их, типа Пушкина) , потом их всех судили., но дали им малые сроки. Таксисты, в основном понаехавшие русские, сигналили в знак солидарности с бунтующими, но потом полиция стала их штрафовать и сразу сигналы прекратились.
как раз были выборы в парламент и путин хотел устроить переворот такими действиями, поднять бунты , завести в парламент русских, - но эстонцы умные, создали такие законы, чтобы люди без гражданства не пролезли, а чтобы получить гражданство - 8 лет проживания, экзамен по эстон.яз. на средний и высший уровень и знание истории и Конституции. конечно кацапы не получили гражданство и не смогли участвовать в выборах . так тоже был крик и шум на весь мир - нарушение прав человека, язык, но эстонцы устояли и доказали юридически свою правоту.
В Московской области в том же году снесли могилу и памятник летчику, чтобы проложить шосе - так тишина, все нормуль., и без перезахоронения.
вот такие они, кацапы, а мы удивляемся, что же произошло на Донбассе - кацапы там тоже подняли бунт: украинцы - фашисты...эстонцы -фашисты...
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24.07.2021 01:50 Ответить
Было такое, помним.
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24.07.2021 10:53 Ответить
Не прошло и 30 лет
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24.07.2021 00:32 Ответить
Краще пізніше , чим ніколи !
Молодці львів'яни !!
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24.07.2021 00:34 Ответить
Это только начальный этап. Ещё бы демонтировать ватные головы любителей "сватов" и "какаяразница".
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24.07.2021 00:39 Ответить
процедура называется декапитация. Оно вам нужно? Вы же гуманист)))
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24.07.2021 01:06 Ответить
Это Садовой заховал монумент, вдруг прийдет кремлевский убийца, тогда путлер оставил бы Садового мэром до гроба, позор Львову.
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24.07.2021 00:41 Ответить
Гут! Ось у Львові хрін коли назвуть вулицю / проспект як в Харкові - Жукова ..
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24.07.2021 00:50 Ответить
Ніколи не кажи Миколі.
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24.07.2021 07:53 Ответить
Это всё кацапские метки и их нужно сносить сколько бы нам не говорили что и украинские диды воевали итд итп бла бла бла.Для русни это маяки куда можно всунуть свое рыло под предлогом их "исторической справедливости".Пока не закончена война с рашкой эти маяки желательно поубирать из городов и улиц.
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24.07.2021 01:09 Ответить
ну да... собаки ставят свои метки..., кацапы понаставляли своих меток... очистить от них общество - правильная идея.
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24.07.2021 05:29 Ответить
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года,в Казематах Брестской Крепости было расстреляно около 2 000 советских Зэков ГУЛАГа Сралина,по некоторым данным брестскую крепость охранял 132 отдельный спецбатальон НКВД...,типа "расстрельная команда убийц"...
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24.07.2021 05:48 Ответить
коммунисты потом, для численности, отнесли те жертвы до жертв "защитников" крепости... которую, по-сути, сдали без особых боев.
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24.07.2021 12:10 Ответить
.
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24.07.2021 07:35 Ответить
А що там з мощами Кузнєцова?
Шойгу Адольфович вже виставив їх у своєму храмі?
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24.07.2021 07:55 Ответить
Допа себе орденочек прикупил по случаю)
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24.07.2021 07:56 Ответить
Ну вот и славненько
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24.07.2021 08:05 Ответить
благое дело! надо так же по всей Украине!
очистим нашу Украинскую землю от москально-свинячей нечисти
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24.07.2021 08:24 Ответить
Всі ці комуністичні пам'ятки та назви вулиць і населених пунктів, як ото собаки мітять територію, підіймаючи лапу. Щоб їх сморід був на кожному кутку...
Ще треба довго проводит "генеральне прибирання", вимиваючи то сморід з вулиць, і ще складніше, з голів людей.
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24.07.2021 08:25 Ответить
РусскиЯ скоты-чумадан,рассоя, пуцин
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24.07.2021 08:29 Ответить
Хто такий Слава?
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24.07.2021 08:41 Ответить
Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове - Цензор.НЕТ 2593
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24.07.2021 08:48 Ответить
Это надо сносить нах. Не такая у нас Родина. И пока это в Киеве, как и труп на главной площади в маскве, будут у нас шмыгали и зеленские
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24.07.2021 11:41 Ответить
Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове - Цензор.НЕТ 3550
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24.07.2021 08:49 Ответить
это позорище под ярмом сносить нужно без промедления, вместе с ярмом.
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24.07.2021 12:12 Ответить
Радянський монумент Слави остаточно демонтовано у Львові - Цензор.НЕТ 7644
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24.07.2021 08:52 Ответить
У коня копыто из цемента ?
А в голове Щорса опилки.
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24.07.2021 10:42 Ответить
Тут всё просто, прилепить буквы КРАВЧУК перший президент УкраЇни и оставить этот шедевр.
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24.07.2021 11:44 Ответить
конь очень красивый... всадника поменять на... например, на Петлюру.
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24.07.2021 12:13 Ответить
И кепку ещё срезать. Тогда точно под всё подойдёт
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24.07.2021 15:31 Ответить
Нарешті!!!
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24.07.2021 09:52 Ответить
Це лайно ще в 90-х треба було прибрати і не ганьбити Львів всі ці 30 років символами окупантів.
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24.07.2021 10:26 Ответить
рашистская осовковленная пуйлом биовата раскалена, клокочет
и готова вспыхнуть , как бензоколонка
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24.07.2021 11:38 Ответить
Цей демонтаж був ухвалений ще гетьманом Порошнео, а цей зрадник Зе дуже довго вичікував, щоб нарешті знести...
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24.07.2021 17:40 Ответить
 
 