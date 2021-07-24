Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во Львове на ул. Стрыйской демонтировали две последние фигуры советского Монумента славы. Сегодня настал черед двух последних элементов - фигур советского воина и Родины-матери. Они, как и предыдущие элементы, ныне направились в музей "Территория террора".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zaxd.net.
Сегодняшние работы привлекли внимание прохожих. Люди снимали все на видео и снимали демонтажные работы.
Как сообщалось ранее, на этом месте запланировали создать сквер памяти героев Украины. А также - изменить инфраструктуру: обустроить подземный паркинг, велодорожку с Сыхова на ул. Витовского, а еще обустроить безбарьерный спуск в парк им. Ивана Франко. Вероятно, здесь также обустроят станцию канатной дороги.
Напомним, решение о демонтаже первого элемента Монумента славы принял исполком горсовета в феврале 2018 года. Отдельные элементы монумента начали демонтировать в декабре 2018 года. В марте 2019 с третьей попытки снесли 30-метровую стелу. Барельефы со стелы хранят во Львовском музее "Территория террора". Также один из барельефов, орден "Победы" львовского монумента, якобы купил Михаил Добкин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- и сразу на переплавку что бы пользу удвоить...
Показывали по ут-1 типа вандализм...
Погуглил и не могу найти...
Ты для какого пениса that is конского редиса actually жидкость from бутылка распивание быть, you are бревно алкоголика?
И тут в одной из стран Балтики, не помню уже какой именно, чуваки решили убрать кладбище с могилами советских солдат с центральной площади города и перенести его на городское кладбище. Повторяю: не снести бульдозером, а просто перенести со всеми почестями в более подобающее место. Вы бы просто видели что творилось по телику. Если в цистерну с говном закинуть бомбу килограмм на сто-двести, вот примерно похожий эффект был бы. Пошла сплошная, нонстоп истерия по всем каналам + рашка прервала авиасообщение с той страной на неделю, чем доставила кучу проблем тем, у кого уже были билеты.
Вишенка на торте - в то же самое время была новость, что где-то под Воронежем аналогичное кладбище просто раскатали бульдозелом, бо строили автотрассу. Но за истерией никто из кацапов на то сообщение внимания не обратил.
понаехали тогда кацапы, причем молодые, и стояли в пилотках и плащ-палатках у памятников Ленину и воинам. Это был как десант.
памятник и могилы перенесли на Военное кладбище! из центра города. но об этом не говорили - а просто- якобы снесли согласно кацапам. . Блокировано посольство, Посол Эстонии не могла выехать из посольства неделю, пока не вмешалась Меркель. истерия и проклятия были, взбесились, били витрины, надругались над памятником эст. писателю 19 века! А.Таммсааре . (это классик их, типа Пушкина) , потом их всех судили., но дали им малые сроки. Таксисты, в основном понаехавшие русские, сигналили в знак солидарности с бунтующими, но потом полиция стала их штрафовать и сразу сигналы прекратились.
как раз были выборы в парламент и путин хотел устроить переворот такими действиями, поднять бунты , завести в парламент русских, - но эстонцы умные, создали такие законы, чтобы люди без гражданства не пролезли, а чтобы получить гражданство - 8 лет проживания, экзамен по эстон.яз. на средний и высший уровень и знание истории и Конституции. конечно кацапы не получили гражданство и не смогли участвовать в выборах . так тоже был крик и шум на весь мир - нарушение прав человека, язык, но эстонцы устояли и доказали юридически свою правоту.
В Московской области в том же году снесли могилу и памятник летчику, чтобы проложить шосе - так тишина, все нормуль., и без перезахоронения.
вот такие они, кацапы, а мы удивляемся, что же произошло на Донбассе - кацапы там тоже подняли бунт: украинцы - фашисты...эстонцы -фашисты...
Молодці львів'яни !!
Шойгу Адольфович вже виставив їх у своєму храмі?
очистим нашу Украинскую землю от москально-свинячей нечисти
Ще треба довго проводит "генеральне прибирання", вимиваючи то сморід з вулиць, і ще складніше, з голів людей.
А в голове Щорса опилки.
и готова вспыхнуть , как бензоколонка