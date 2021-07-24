Советский монумент Славы окончательно демонтирован во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове на ул. Стрыйской демонтировали две последние фигуры советского Монумента славы. Сегодня настал черед двух последних элементов - фигур советского воина и Родины-матери. Они, как и предыдущие элементы, ныне направились в музей "Территория террора".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zaxd.net.

Сегодняшние работы привлекли внимание прохожих. Люди снимали все на видео и снимали демонтажные работы.

Как сообщалось ранее, на этом месте запланировали создать сквер памяти героев Украины. А также - изменить инфраструктуру: обустроить подземный паркинг, велодорожку с Сыхова на ул. Витовского, а еще обустроить безбарьерный спуск в парк им. Ивана Франко. Вероятно, здесь также обустроят станцию ​​канатной дороги.

Напомним, решение о демонтаже первого элемента Монумента славы принял исполком горсовета в феврале 2018 года. Отдельные элементы монумента начали демонтировать в декабре 2018 года. В марте 2019 с третьей попытки снесли 30-метровую стелу. Барельефы со стелы хранят во Львовском музее "Территория террора". Также один из барельефов, орден "Победы" львовского монумента, якобы купил Михаил Добкин.

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