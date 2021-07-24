Радянський монумент Слави остаточно демонтовано у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Львові на вул. Стрийській демонтували дві останні фігури радянського Монумента слави. Тепер настала черга двох останніх елементів – фігур радянського воїна та Батьківщини-матері. Вони, як і попередні елементи, нині попрямували до музею "Територія терору".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zaxd.net.
Роботи привернули увагу перехожих. Люди знімали усе на відео та фільмували демонтажні роботи.
На цьому місці запланували створити сквер пам'яті героїв України. А також – змінити інфраструктуру: облаштувати підземний паркінг, велодоріжку з Сихова на вул. Вітовського, а ще облаштувати безбар'єрний спуск до парку ім. Богдана Хмельницького. Ймовірно, тут також облаштують станцію канатної дороги.
Нагадаємо, рішення про демонтаж першого елементу Монумента слави прийняв виконком міськради в лютому 2018 року. Окремі елементи монумента почали демонтовувати у грудні 2018 року. У березні 2019 з третьої спроби знесли 30-метрову стелу. Барельєфи зі стели зберігають у Львівському музеї "Територія терору". Також один із барельєфів, орден "Перемоги" з львівського монумента, нібито купив Михайло Добкін.
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Ты для какого пениса that is конского редиса actually жидкость from бутылка распивание быть, you are бревно алкоголика?
И тут в одной из стран Балтики, не помню уже какой именно, чуваки решили убрать кладбище с могилами советских солдат с центральной площади города и перенести его на городское кладбище. Повторяю: не снести бульдозером, а просто перенести со всеми почестями в более подобающее место. Вы бы просто видели что творилось по телику. Если в цистерну с говном закинуть бомбу килограмм на сто-двести, вот примерно похожий эффект был бы. Пошла сплошная, нонстоп истерия по всем каналам + рашка прервала авиасообщение с той страной на неделю, чем доставила кучу проблем тем, у кого уже были билеты.
Вишенка на торте - в то же самое время была новость, что где-то под Воронежем аналогичное кладбище просто раскатали бульдозелом, бо строили автотрассу. Но за истерией никто из кацапов на то сообщение внимания не обратил.
понаехали тогда кацапы, причем молодые, и стояли в пилотках и плащ-палатках у памятников Ленину и воинам. Это был как десант.
памятник и могилы перенесли на Военное кладбище! из центра города. но об этом не говорили - а просто- якобы снесли согласно кацапам. . Блокировано посольство, Посол Эстонии не могла выехать из посольства неделю, пока не вмешалась Меркель. истерия и проклятия были, взбесились, били витрины, надругались над памятником эст. писателю 19 века! А.Таммсааре . (это классик их, типа Пушкина) , потом их всех судили., но дали им малые сроки. Таксисты, в основном понаехавшие русские, сигналили в знак солидарности с бунтующими, но потом полиция стала их штрафовать и сразу сигналы прекратились.
как раз были выборы в парламент и путин хотел устроить переворот такими действиями, поднять бунты , завести в парламент русских, - но эстонцы умные, создали такие законы, чтобы люди без гражданства не пролезли, а чтобы получить гражданство - 8 лет проживания, экзамен по эстон.яз. на средний и высший уровень и знание истории и Конституции. конечно кацапы не получили гражданство и не смогли участвовать в выборах . так тоже был крик и шум на весь мир - нарушение прав человека, язык, но эстонцы устояли и доказали юридически свою правоту.
В Московской области в том же году снесли могилу и памятник летчику, чтобы проложить шосе - так тишина, все нормуль., и без перезахоронения.
вот такие они, кацапы, а мы удивляемся, что же произошло на Донбассе - кацапы там тоже подняли бунт: украинцы - фашисты...эстонцы -фашисты...
Молодці львів'яни !!
Шойгу Адольфович вже виставив їх у своєму храмі?
очистим нашу Украинскую землю от москально-свинячей нечисти
Ще треба довго проводит "генеральне прибирання", вимиваючи то сморід з вулиць, і ще складніше, з голів людей.
А в голове Щорса опилки.
и готова вспыхнуть , как бензоколонка