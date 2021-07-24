Радянський монумент Слави остаточно демонтовано у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові на вул. Стрийській демонтували дві останні фігури радянського Монумента слави. Тепер настала черга двох останніх елементів – фігур радянського воїна та Батьківщини-матері. Вони, як і попередні елементи, нині попрямували до музею "Територія терору".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zaxd.net.

Роботи привернули увагу перехожих. Люди знімали усе на відео та фільмували демонтажні роботи.

На цьому місці запланували створити сквер пам'яті героїв України. А також – змінити інфраструктуру: облаштувати підземний паркінг, велодоріжку з Сихова на вул. Вітовського, а ще облаштувати безбар'єрний спуск до парку ім. Богдана Хмельницького. Ймовірно, тут також облаштують станцію канатної дороги.

Нагадаємо, рішення про демонтаж першого елементу Монумента слави прийняв виконком міськради в лютому 2018 року. Окремі елементи монумента почали демонтовувати у грудні 2018 року. У березні 2019 з третьої спроби знесли 30-метрову стелу. Барельєфи зі стели зберігають у Львівському музеї "Територія терору". Також один із барельєфів, орден "Перемоги" з львівського монумента, нібито купив Михайло Добкін.

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