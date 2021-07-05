Названу на честь "єдинороски" Терешкової вулицю перейменували в Радивилові

У Радивилові Рівненської області депутати з другої спроби перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки, діячки Компартії, нині – депутатки від "Єдиної Росії" в Держдумі Валентини Терешкової.

Про це повідомив депутат міської ради Радивилова Михайло Стрик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Вулиця Терешкової тепер називається Кленовою, експровулок Терешкової теж назвали Кленовим.

"Українські міста не мають мати вулиці на честь прихильниці Путіна, яка підтримувала анексію Криму, тому я і голосував за перейменування, і першого, і другого разу", - розповів Стрик, який за першого голосування був єдиним, хто підтримав перейменування.

У червні в Радивилові міськрада не проголосувала за перейменування вулиці Терешкової. Після резонансу у соцмережах депутати від "ЄС" зібрали підписи за винесення питання про перейменування вулиці на наступну сесію.

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"Зараз процес перейменування вулиць триває по всій Україні. Після листів від Інституту національної пам'яті та фокусування на новинах у ЗМІ, навіть найбільш "упороті" місцеві ради почали процес перейменування" – прокоментував голова проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС. До 2016 року у Києві була ще одна вулиця на честь Терешкової, але її перейменували на Святищенську.