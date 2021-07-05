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Новини
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Названу на честь "єдинороски" Терешкової вулицю перейменували в Радивилові

Названу на честь

У Радивилові Рівненської області депутати з другої спроби перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки, діячки Компартії, нині – депутатки від "Єдиної Росії" в Держдумі Валентини Терешкової.

Про це повідомив депутат міської ради Радивилова Михайло Стрик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Вулиця Терешкової тепер називається Кленовою, експровулок Терешкової теж назвали Кленовим.

"Українські міста не мають мати вулиці на честь прихильниці Путіна, яка підтримувала анексію Криму, тому я і голосував за перейменування, і першого, і другого разу", - розповів Стрик, який за першого голосування був єдиним, хто підтримав перейменування.

У червні в Радивилові міськрада не проголосувала за перейменування вулиці Терешкової. Після резонансу у соцмережах депутати від "ЄС" зібрали підписи за винесення питання про перейменування вулиці на наступну сесію.

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"Зараз процес перейменування вулиць триває по всій Україні. Після листів від Інституту національної пам'яті та фокусування на новинах у ЗМІ, навіть найбільш "упороті" місцеві ради почали процес перейменування" – прокоментував голова проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС. До 2016 року у Києві була ще одна вулиця на честь Терешкової, але її перейменували на Святищенську.

Автор: 

перейменування (585) декомунізація (558) Рівненська область (1177)


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Топ коментарі
+23
СССР отправил в космос две собаки: Белку и Стрелку, и одну суку: Вальку Терешкову..
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 8601
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05.07.2021 16:53
+15
Какая страна - такой у неё и Оззи Осборн
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 1640
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05.07.2021 16:57
+11
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 5352
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05.07.2021 16:46
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валентине терешковой за полет космический марсиане подарили *** автоматический
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05.07.2021 16:43 Відповісти
Опередил!
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05.07.2021 16:46 Відповісти
Тоді це були жарти із царини фантастики, а зараз цих уїв автоматічєскіх у кожному сексшопі дофіга та трошки)))
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05.07.2021 16:46 Відповісти
Фух, хоч десь нє на Жукова!)
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05.07.2021 16:45 Відповісти
В Одессе переименовали Терешкову-
вулиця Героїв Крут!
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05.07.2021 18:36 Відповісти
Если так-то респект.
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05.07.2021 20:34 Відповісти
Когда уже па-рашку переименуют в лаптестан? Хотя бы на Украинских картах.
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05.07.2021 16:45 Відповісти
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 5352
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05.07.2021 16:46 Відповісти
Какая страна - такой у неё и Оззи Осборн
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 1640
показати весь коментар
05.07.2021 16:57 Відповісти
СССР отправил в космос две собаки: Белку и Стрелку, и одну суку: Вальку Терешкову..
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 8601
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05.07.2021 16:53 Відповісти
- ана страшная такая и накрашенная-
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05.07.2021 17:40 Відповісти
Тєрєшкова у Космос "літала" так само, як і Гагарін.
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05.07.2021 16:58 Відповісти
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 7590
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05.07.2021 17:02 Відповісти
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 6976
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05.07.2021 17:05 Відповісти
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 1796
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05.07.2021 17:06 Відповісти
С билетом в один конец. А шоб ей не было там скучно - пуйла отправить.
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05.07.2021 20:35 Відповісти
Вона начебто була на орбіті три доби. Де відео?!...а насправді першим у Космосі був ні який не Гагарін, а простий циган-колгоспник - http://hdrezka.me/films/comedy/40398-layko-cygan-v-kosmose-2018.html
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05.07.2021 17:09 Відповісти
А в Одессе когда переименуете?
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05.07.2021 17:32 Відповісти
Переименовали давно-
вулиця Героїв Крут!
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05.07.2021 18:38 Відповісти
Спасибо. Не знал.
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05.07.2021 19:43 Відповісти
стара комуністична валя - деменція
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05.07.2021 17:35 Відповісти
Обосранный скафандр Терешковой "Бабам в космосе не место": почему после полета Терешковой Королев больше не отправлял на орбиту женщин?
https://observer-l.livejournal.com/995261.html
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05.07.2021 18:11 Відповісти
Все це - щоб не задавати їй незручних запитань, бо жодного документального підтвердження, що вона була у Космосі нема. Так само, як і у Гагаріна. Найбільш імовірно, що першим радянським космонавтом, який повернувся живий, був великий друг сім'ї Януковичів Береговий.
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05.07.2021 18:18 Відповісти
Першими радянськими космонавтами є Бєлка и Стрєлка)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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05.07.2021 18:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Qng5jIfnv-M Белкин Стрелкин Жыгули https://www.youtube.com/watch?v=Qng5jIfnv-M
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05.07.2021 18:54 Відповісти
Долго тянули. В Ривному еще в 1991 переименовали в Уласа Самчука
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05.07.2021 18:55 Відповісти
Молодцы! Забили ещё один гвоздь в крышку гроба дружбы с РФ!
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05.07.2021 20:08 Відповісти
не прошло і пів року
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05.07.2021 20:08 Відповісти
Была первой женщиной космонавтом.. а войдет в историю как "обнуляторша плешивого х-йла". Пример того как можно прос-ать свое имя и славу, за кусок с барского стола.
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05.07.2021 22:07 Відповісти
А в Кропивницькому перейменували? Переживаю...
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05.07.2021 22:11 Відповісти
В Радивилове Ривненской области депутаты со второй попытки переименовали улицу. блдь куда катится Западенщина? надо две попытки для очевидного решенияИсточник: https://censor.net/ru/n3275199
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05.07.2021 23:18 Відповісти
теперь в Одессе надо памятник походной шалаве катьке снести...
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06.07.2021 03:52 Відповісти
 
 