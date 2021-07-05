Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове

В Радивилове Ривненской области депутаты со второй попытки переименовали улицу и переулок, названные в честь советской космонавтки, деятеля Компартии, ныне - депутата от "Единой России" в Госдуме Валентины Терешковой.

Об этом сообщил депутат городского совета Радивилова Михаил Стрик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Улица Терешковой теперь называется Кленовой, бывший переулок Терешковой тоже назвали Кленовым.

"В украинских городах не должно быть улиц в честь поклонницы Путина, которая поддерживала аннексию Крыма, поэтому я и голосовал за переименование, и в первый, и во второй раз", - рассказал Стрик, который при первом голосования был единственным, кто поддержал переименование.

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В июне в Радивилове горсовет не проголосовала за переименование улицы Терешковой. После резонанса в соцсетях депутаты от "ЕС" собрали подписи за вынесение вопроса о переименовании улицы на следующую сессию.

"Сейчас процесс переименования улиц продолжается по всей Украине. После писем от Института национальной памяти и фокусировании на новостях в СМИ, даже самые "упоротые" местные советы начали процесс переименования", - прокомментировал руководитель проекта "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков.

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Напомним, космонавтка Валентина Терешкова голосовала 1 марта 2014 за оккупацию Крыма, а также именно она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Улицы в честь Валентины Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС. К 2016 году в Киеве была еще одна улица в честь Терешковой, но ее переименовали в Святищенскую.