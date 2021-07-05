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Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове

Названную в честь

В Радивилове Ривненской области депутаты со второй попытки переименовали улицу и переулок, названные в честь советской космонавтки, деятеля Компартии, ныне - депутата от "Единой России" в Госдуме Валентины Терешковой.

Об этом сообщил депутат городского совета Радивилова Михаил Стрик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Улица Терешковой теперь называется Кленовой, бывший переулок Терешковой тоже назвали Кленовым.

"В украинских городах не должно быть улиц в честь поклонницы Путина, которая поддерживала аннексию Крыма, поэтому я и голосовал за переименование, и в первый, и во второй раз", - рассказал Стрик, который при первом голосования был единственным, кто поддержал переименование.

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В июне в Радивилове горсовет не проголосовала за переименование улицы Терешковой. После резонанса в соцсетях депутаты от "ЕС" собрали подписи за вынесение вопроса о переименовании улицы на следующую сессию.

"Сейчас процесс переименования улиц продолжается по всей Украине. После писем от Института национальной памяти и фокусировании на новостях в СМИ, даже самые "упоротые" местные советы начали процесс переименования", - прокомментировал руководитель проекта "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков.

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Напомним, космонавтка Валентина Терешкова голосовала 1 марта 2014 за оккупацию Крыма, а также именно она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Улицы в честь Валентины Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС. К 2016 году в Киеве была еще одна улица в честь Терешковой, но ее переименовали в Святищенскую.

Автор: 

переименования (740) декоммунизация (755) Ровенская область (1235)


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Топ комментарии
+23
СССР отправил в космос две собаки: Белку и Стрелку, и одну суку: Вальку Терешкову..
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 8601
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05.07.2021 16:53
+15
Какая страна - такой у неё и Оззи Осборн
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 1640
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05.07.2021 16:57
+11
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 5352
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05.07.2021 16:46
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Правила форума Совет форумчан
валентине терешковой за полет космический марсиане подарили *** автоматический
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05.07.2021 16:43 Ответить
Опередил!
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05.07.2021 16:46 Ответить
Тоді це були жарти із царини фантастики, а зараз цих уїв автоматічєскіх у кожному сексшопі дофіга та трошки)))
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05.07.2021 16:46 Ответить
Фух, хоч десь нє на Жукова!)
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05.07.2021 16:45 Ответить
В Одессе переименовали Терешкову-
вулиця Героїв Крут!
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05.07.2021 18:36 Ответить
Если так-то респект.
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05.07.2021 20:34 Ответить
Когда уже па-рашку переименуют в лаптестан? Хотя бы на Украинских картах.
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05.07.2021 16:45 Ответить
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 5352
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05.07.2021 16:46 Ответить
Какая страна - такой у неё и Оззи Осборн
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 1640
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05.07.2021 16:57 Ответить
СССР отправил в космос две собаки: Белку и Стрелку, и одну суку: Вальку Терешкову..
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 8601
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05.07.2021 16:53 Ответить
- ана страшная такая и накрашенная-
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05.07.2021 17:40 Ответить
Тєрєшкова у Космос "літала" так само, як і Гагарін.
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05.07.2021 16:58 Ответить
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 7590
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05.07.2021 17:02 Ответить
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 6976
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05.07.2021 17:05 Ответить
Названную в честь "единоросски" Терешковой улицу переименовали в Радивилове - Цензор.НЕТ 1796
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05.07.2021 17:06 Ответить
С билетом в один конец. А шоб ей не было там скучно - пуйла отправить.
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05.07.2021 20:35 Ответить
Вона начебто була на орбіті три доби. Де відео?!...а насправді першим у Космосі був ні який не Гагарін, а простий циган-колгоспник - http://hdrezka.me/films/comedy/40398-layko-cygan-v-kosmose-2018.html
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05.07.2021 17:09 Ответить
А в Одессе когда переименуете?
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05.07.2021 17:32 Ответить
Переименовали давно-
вулиця Героїв Крут!
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05.07.2021 18:38 Ответить
Спасибо. Не знал.
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05.07.2021 19:43 Ответить
стара комуністична валя - деменція
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05.07.2021 17:35 Ответить
Обосранный скафандр Терешковой "Бабам в космосе не место": почему после полета Терешковой Королев больше не отправлял на орбиту женщин?
https://observer-l.livejournal.com/995261.html
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05.07.2021 18:11 Ответить
Все це - щоб не задавати їй незручних запитань, бо жодного документального підтвердження, що вона була у Космосі нема. Так само, як і у Гагаріна. Найбільш імовірно, що першим радянським космонавтом, який повернувся живий, був великий друг сім'ї Януковичів Береговий.
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05.07.2021 18:18 Ответить
Першими радянськими космонавтами є Бєлка и Стрєлка)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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05.07.2021 18:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Qng5jIfnv-M Белкин Стрелкин Жыгули https://www.youtube.com/watch?v=Qng5jIfnv-M
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05.07.2021 18:54 Ответить
Долго тянули. В Ривному еще в 1991 переименовали в Уласа Самчука
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05.07.2021 18:55 Ответить
Молодцы! Забили ещё один гвоздь в крышку гроба дружбы с РФ!
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05.07.2021 20:08 Ответить
не прошло і пів року
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05.07.2021 20:08 Ответить
Была первой женщиной космонавтом.. а войдет в историю как "обнуляторша плешивого х-йла". Пример того как можно прос-ать свое имя и славу, за кусок с барского стола.
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05.07.2021 22:07 Ответить
А в Кропивницькому перейменували? Переживаю...
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05.07.2021 22:11 Ответить
В Радивилове Ривненской области депутаты со второй попытки переименовали улицу. блдь куда катится Западенщина? надо две попытки для очевидного решенияИсточник: https://censor.net/ru/n3275199
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05.07.2021 23:18 Ответить
теперь в Одессе надо памятник походной шалаве катьке снести...
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06.07.2021 03:52 Ответить
 
 