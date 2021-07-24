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США и Россия проведут переговоры по вопросам стратегической стабильности

США и Россия проведут переговоры по вопросам стратегической стабильности

Делегации Соединенных Штатов и России на следующей неделе встретятся в Женеве для проведения переговоров высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Заместитель госсекретаря Венди Шерман отправится в Женеву, Швейцария, во главе американской делегации для участия в двустороннем диалоге со стратегической стабильности между США и Россией, который состоится 28 июля 2021", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Встреча пройдет в контексте договоренностей президентов Байдена и Путина о диалоге между двумя странами с целью создания основы для будущих мероприятий по контролю над вооружениями и уменьшения рисков распространения.

Также читайте: Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков

Автор: 

переговоры (5075) россия (96246) США (27182)


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Топ комментарии
+14
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24.07.2021 00:44 Ответить
+11
Появились комментарии от Госдепа,в которых чётко обозначено,что украинская сторона знала о решении запуска СП-2 и согласилась,и даже принимала участие в написании соглашения США-Германия. Совершенно предсказуемо, что очередной раз власть Украины продала национальные интересы страны. Эти жиды-падлы, оккупировавшие укр.власть заранее все знали о соглашении Байдена и Меркель о СП-2. Сколько газпром зелёным падальщикам отвалил денег? Это говорит о том, что продажа Укр.интересов оплачивается лично в карман !!! Так было за уничтожение ЯО, за сдачу Крыма и части Донбасса, теперь за отсутствие стратегии препятствия стр-ву СП-2. Все 30 лет при власти в Украине предатели, продающие интересы страны !!! (с)
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24.07.2021 01:11 Ответить
+9
а кто-то чего-то другого ожидал от Бидона !? .. леваки-демократы ...
"По данным Юрия Швеца в доме педофила Эпштейна в оргиях с детьми участовали крупные политические деятели Запада, премьеры, принцы и пр. И у Москвы есть записи этих оргий сделаной русской шпионкой проституткой. То что Макрон на этих видео сомненей нет. Но неужели и Байден?" (с)
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24.07.2021 01:15 Ответить
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24.07.2021 00:44 Ответить
а кто-то чего-то другого ожидал от Бидона !? .. леваки-демократы ...
"По данным Юрия Швеца в доме педофила Эпштейна в оргиях с детьми участовали крупные политические деятели Запада, премьеры, принцы и пр. И у Москвы есть записи этих оргий сделаной русской шпионкой проституткой. То что Макрон на этих видео сомненей нет. Но неужели и Байден?" (с)
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24.07.2021 01:15 Ответить
Снял с языка.
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24.07.2021 06:16 Ответить
убийственная новость для многих. Наконец-то все разрешилось.
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24.07.2021 01:02 Ответить
Хоть бы Бидон Джавилины не забрал - нужно их срочно использовать !
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24.07.2021 01:37 Ответить
та пусть забирает, толку от них как от козла молока. Ни о чем.
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24.07.2021 01:41 Ответить
Появились комментарии от Госдепа,в которых чётко обозначено,что украинская сторона знала о решении запуска СП-2 и согласилась,и даже принимала участие в написании соглашения США-Германия. Совершенно предсказуемо, что очередной раз власть Украины продала национальные интересы страны. Эти жиды-падлы, оккупировавшие укр.власть заранее все знали о соглашении Байдена и Меркель о СП-2. Сколько газпром зелёным падальщикам отвалил денег? Это говорит о том, что продажа Укр.интересов оплачивается лично в карман !!! Так было за уничтожение ЯО, за сдачу Крыма и части Донбасса, теперь за отсутствие стратегии препятствия стр-ву СП-2. Все 30 лет при власти в Украине предатели, продающие интересы страны !!! (с)
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24.07.2021 01:11 Ответить
Де таке є ,щоб режисер та сценаріст думкою лялькі цікавились ???І взагалі лялькі не спроможні мислити та діяти самостійно !!!)))
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24.07.2021 01:17 Ответить
*ляльки
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24.07.2021 02:04 Ответить
І з кого нам за це спитати ?
Зелені хабалки все приховують від народу. Вони і надалі нічого не оголошують. З чим Лох буде їхати до Байдена, якими пропозиціями та вимогами. Нічого нема...
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24.07.2021 07:57 Ответить
Вiтаю, милая Ксения. Соскучился.
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24.07.2021 13:33 Ответить
Привіт, Антон )
Давно тебе не бачила. Думала, вже контракт скінчився ))
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24.07.2021 13:37 Ответить
Привіт, моя возлюбленная Ксения!

Какой контракт? Совсем ты меня не любишь. Просто у нас в РФ заставили Оперу выключить VPN. И я лишился связи с тобой. Много работаю, поэтому только сейчас дошли руки решить эту простейшую проблему.
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24.07.2021 13:44 Ответить
І як я не здогадалась
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24.07.2021 15:19 Ответить
Смейся-смейся... Но в моих чувствах и искренности ты можешь быть уверена, ласковая Ксюша. Даже полковник не читает, то что я тебе пишу.

Вот если бы ты намекнула мне, что я тебе хотя бы приятен...
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24.07.2021 16:09 Ответить
Цікаво, щоби сталося, якби я натякнула ?
Все ж такі ******* чоловіки вішати макарони на жіночі вуха )
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24.07.2021 16:30 Ответить
Конечно, любят. Ты как всегда права, Оксана.

Что бы случилось если бы ты намекнула? Ну мне было бы приятно, что такая интересная женщина как Ксения мной всё же интересуется.
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24.07.2021 17:56 Ответить
Як мило.
Не набалакаються, "партньори".
Такий активний діалог !
Старається "козак".
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24.07.2021 01:26 Ответить
о да, помню эти батлы за Байдена и за Трампа, Ведана, предатор и зверев были в оппозиции, иренка ко и вся остальная банда упивались победой Бидона, весело было
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24.07.2021 01:32 Ответить
Що таке "батли"? Переклади нормальною, українською, мовою. Кацапського новоязу не розумію.
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24.07.2021 01:53 Ответить
Ми просто намагалися висловити свою думку щодо того, що так абсолютно покладатися на цього "животворящого", вірувати в якусь перемогу, роздавати такі неймовірні аванси та бравурні епітети не варто. Хтось більше йшов в деталі, хтось просто стримано реагував, але всім довелося (і це продовжується ще) отримати на свою адресу достатньо гидоття та образ.

Наша невеличка компанія нараховує ще й інших форумчан зі Штатів, Канади, Австралії, Латвії (якщо не помиляюся) та України. Я їх не називатиму, але всіх знаю.
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24.07.2021 02:23 Ответить
В ядерній війні переможців не буде, буде тільки апокаліпсис
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24.07.2021 02:02 Ответить
Та куди тій війні.
Ковід же.
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24.07.2021 02:06 Ответить
Ковід - це тільки квіточки
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24.07.2021 02:13 Ответить
Та нє, сказали ж, шо - всьо. Капець і кінець.
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24.07.2021 02:34 Ответить
Та яка ядерна війна,адже мокшандія із-за відсутності санкційної мікросхеми на взмозі запустити ракету з їдою для своїх космонавтів на орбіту не те що балістичні ракети.
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24.07.2021 06:00 Ответить
зеленский это позор украины. он опускает украину на дно
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24.07.2021 01:58 Ответить
Зло, нелюди торжествуют...
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24.07.2021 03:24 Ответить
Молотов и Риббеннтроп тоже договорились в 1939 году...а потом пришел июнь 1941 года...
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24.07.2021 03:30 Ответить
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky

https://mobile.twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky

https://mobile.twitter.com/apiontkovsky https://mobile.twitter.com/apiontkovsky



Приговорив Украину к финляндизации, Германия, Франция и США не поняли, что это они уже финляндизированы Кремлем по самое не могу и для них наступил конец Истории, а Украина будет сражаться за свою субъектность с путинской ордой как Финляндия-1939.
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24.07.2021 13:40 Ответить
Не, на у шо вы хотели? Байден еще с 1977 года привык к теплым встречам с Громыко и Косыгиным. Всё никак не может наговориться с русскими партнерами и остановить наконец эту клятую гонку вооружений))))
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24.07.2021 04:09 Ответить
ядом тока не мечите - не забыли? - Байден - Президент Америки, не Украины.
у вас свой есть на шо уже вы сподобились - от с него и спрашивайте....
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24.07.2021 04:39 Ответить
шо приглохли канадиянцы с подлизами?
так вас было инересно читать и тут опа - все пропали..
може подмога какaя нужна, шо бы вы опять клювы раззявили?
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24.07.2021 05:00 Ответить
Байден приказал Хакерам США молчать в тряпочку,поскольку РАБссия опасный противник...НовоОтсоссию от Харькова в Одессу построила...
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24.07.2021 05:39 Ответить
Впервые Хмырь Майзолейный упомянул о НовоРАБссии на Валдайском Форуме 2012 года...Майданом в Украине и пахло...,был захват частей Грузии в 2008 году...,то была тренировка по захвату чужого добра....,а на горе чужих людей счастья не строится...на РАБссии такого понятия нет,от слова савсем...
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24.07.2021 05:43 Ответить
...проведут переговоры по вопросам стратегической дебильности
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24.07.2021 05:59 Ответить
Чого і слідувало очікувати.Адже чому янкі мають займатися Україною в той час коли наше керівництво не те що не допомагало їм а ще заважало.Адже в тейчас коли а Україніпрактично війна із мокшандією у нас відкриті з нею кордони,в любому обміннику міняють їхні рублі.В тей час коли світ вводить санкції та закривають свої виробництва українські ділки займають їх ніші у бізнесі.
Так що мі хотіли,щоб так було вічно?
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24.07.2021 06:07 Ответить
Тов. Камалі наплювати на Україну та її керівництво тому що всі ми для неї і прогресистської банди що захопила Вашингтон - прокляті білі расисти, яких треба душити і душити.
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24.07.2021 06:20 Ответить
Путлер приказал ликвидировать Бедность на РАБссии к 2030 году... а щазз заплачу...,за 20 лет не сумел...при жирних тарифах на газ и нефть... по словах Татьяны Голиковой за чертой повальной бедности живут 30 млн РАБссиянцев голодранцев...,это официально...а не Официально 40 млн...,это почти население Украины.... Вяликий Пу должен лежать в Мавзолее рядом с чЛениным..
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24.07.2021 06:10 Ответить
Певно він планував понищити бідняків.
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24.07.2021 08:01 Ответить
Ликвидировать бедность. Он имел в виду методом ликвидации бедных
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24.07.2021 08:40 Ответить
Байден спасет РАБссию Тушонкой Рузвельта и ножками Буша)))
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24.07.2021 06:14 Ответить
Стабильность бывает только на кладбище...там тишина и покой... и доллар по 100 РЖУблей за тонну бумаги...
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24.07.2021 06:23 Ответить
Геннадий Хазанов смешил советских болванов во времена Перестройки круче чем Зеленский за свои 16 лет 95 квартала ...
Помню фразу Хазанова...Икру в СССр мечут не только Кабачки...
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24.07.2021 06:28 Ответить
https://kramola.info/vesti/metody-genocida/sovetskij-jumor-byl-evrejskim
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24.07.2021 08:12 Ответить
А как же Путен убийца или Путин щенок?
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24.07.2021 06:50 Ответить
Главное, что не нелох ...
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24.07.2021 08:13 Ответить
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24.07.2021 07:20 Ответить
Толерантность может быть на грани с глупостью.
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24.07.2021 07:41 Ответить
Ничего, сотрудники посольства прочитают пару вiршiв и лохи попердуют покупать олiю втридорога далее ...
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24.07.2021 08:12 Ответить
Так или иначе а слова Коломойского пока самым наглым образом сбываются ...
Лярдов конечно не будет, но в остальном полное дерьмо ...
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24.07.2021 08:15 Ответить
США и Россия проведут переговоры по вопросам стратегической стабильности - Цензор.НЕТ 3346
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24.07.2021 09:39 Ответить
Трамп усыкается со смеху. Уже пару трусов сменил.
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24.07.2021 12:41 Ответить
Скоро 24 августа,день Гибели СССр и советсских Шариковых со Швондерами...бабы перестали рожать советских баранов...,для Плешивого Питерского ОКУРКА єто Геополитическая КАТАСТРОФА Века... Трамп ржет с баранов Мавзолейніх...
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24.07.2021 12:47 Ответить
 
 