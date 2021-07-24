США и Россия проведут переговоры по вопросам стратегической стабильности

Делегации Соединенных Штатов и России на следующей неделе встретятся в Женеве для проведения переговоров высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Заместитель госсекретаря Венди Шерман отправится в Женеву, Швейцария, во главе американской делегации для участия в двустороннем диалоге со стратегической стабильности между США и Россией, который состоится 28 июля 2021", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Встреча пройдет в контексте договоренностей президентов Байдена и Путина о диалоге между двумя странами с целью создания основы для будущих мероприятий по контролю над вооружениями и уменьшения рисков распространения.

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