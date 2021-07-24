США и Россия проведут переговоры по вопросам стратегической стабильности
Делегации Соединенных Штатов и России на следующей неделе встретятся в Женеве для проведения переговоров высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Заместитель госсекретаря Венди Шерман отправится в Женеву, Швейцария, во главе американской делегации для участия в двустороннем диалоге со стратегической стабильности между США и Россией, который состоится 28 июля 2021", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.
Встреча пройдет в контексте договоренностей президентов Байдена и Путина о диалоге между двумя странами с целью создания основы для будущих мероприятий по контролю над вооружениями и уменьшения рисков распространения.
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"По данным Юрия Швеца в доме педофила Эпштейна в оргиях с детьми участовали крупные политические деятели Запада, премьеры, принцы и пр. И у Москвы есть записи этих оргий сделаной русской шпионкой проституткой. То что Макрон на этих видео сомненей нет. Но неужели и Байден?" (с)
Зелені хабалки все приховують від народу. Вони і надалі нічого не оголошують. З чим Лох буде їхати до Байдена, якими пропозиціями та вимогами. Нічого нема...
Давно тебе не бачила. Думала, вже контракт скінчився ))
Какой контракт? Совсем ты меня не любишь. Просто у нас в РФ заставили Оперу выключить VPN. И я лишился связи с тобой. Много работаю, поэтому только сейчас дошли руки решить эту простейшую проблему.
Вот если бы ты намекнула мне, что я тебе хотя бы приятен...
Все ж такі ******* чоловіки вішати макарони на жіночі вуха )
Что бы случилось если бы ты намекнула? Ну мне было бы приятно, что такая интересная женщина как Ксения мной всё же интересуется.
Не набалакаються, "партньори".
Такий активний діалог !
Старається "козак".
Наша невеличка компанія нараховує ще й інших форумчан зі Штатів, Канади, Австралії, Латвії (якщо не помиляюся) та України. Я їх не називатиму, але всіх знаю.
Ковід же.
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky https://mobile.twitter.com/apiontkovsky
Приговорив Украину к финляндизации, Германия, Франция и США не поняли, что это они уже финляндизированы Кремлем по самое не могу и для них наступил конец Истории, а Украина будет сражаться за свою субъектность с путинской ордой как Финляндия-1939.
у вас свой есть на шо уже вы сподобились - от с него и спрашивайте....
так вас было инересно читать и тут опа - все пропали..
може подмога какaя нужна, шо бы вы опять клювы раззявили?
Так що мі хотіли,щоб так було вічно?
Помню фразу Хазанова...Икру в СССр мечут не только Кабачки...
Лярдов конечно не будет, но в остальном полное дерьмо ...