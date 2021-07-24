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Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия создают в Киеве

Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия создают в Киеве

В Киеве создадут Дневной центр социально-психологической помощи лицам, которые пострадали от домашнего насилия или насилия по признаку пола, который станет продолжением Центра гендерного равенства и будет функционировать в Днепровском районе, сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Киев получил государственную субвенцию на более 6 млн грн, и за эти средства будет создан этот Дневной центр. Очень важно, что в структуре нового Центра будет работать мобильная бригада, которая оперативно реагировать на случаи домашнего насилия. Основная цель деятельности такой бригады - безотлагательное предоставление социально-психологической помощи пострадавшим лицам. Создание такого Центра - это логическое продолжение развития единой системы противодействия и предотвращения насилия. Это будет учреждение, которое будет отвечать всем современным требованиям. Расположен он будет по адресу: ул. Радужная, 6-А", - рассказала Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

Главными заданиями будущего Дневного центра будет предоставление комплексной социально-психологической и первичной юридической помощи пострадавшим, организация и поддержка групп взаимопомощи пострадавших, организация и проведение семинаров и тренингов для пострадавших, проведение социально-профилактической работы, направленной на предотвращение повторных случаев насилия в отношении пострадавшего лица и формирования нулевой толерантности к его проявлениям в обществе, а также информирование населения о правах пострадавших и социальных услугах, предоставляемых Дневным центром.

В учреждении будут работать юридические консультанты, психологи и врач-психолог, социальные работники. В состав мобильной бригады будут входить психолог, социальный работник и водитель.

Полноценно новый Дневной центр должен заработать в 2022 году.

Также читайте: 2 млн украинцев утверждают, что стали жертвами домашнего насилия, - опрос Украинского института будущего

Автор: 

КГГА (2989) насилие (396) семья (250)


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Топ комментарии
+2
Так "домашнє насильство", частіш всього, твориться пізно ввечері і вночі! Що "жертвам насилля" робить у той час? Терпіть до ранку - поки Центр відкриється?
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24.07.2021 06:59 Ответить
+1
Це геть не смішно! Жертвами домашнього насильства часто стають жінки. І часто нема тих, кто може підказати, що робити в таких випадках. Це з самих простих питань. Я вже не кажу про інші аспекти.
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24.07.2021 08:20 Ответить
+1
Мужчины таки тоже подвегаются насилию. Особенно насилию над мозгом.
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24.07.2021 08:45 Ответить
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Человек наделен способностью рассуждать, поэтому он смотрит вперед и назад.
Дж.Лондон
С абсолютной и неприрекаемой истиной о том, что нельзя посеяв моральное убожество нельзя снять с него плоды духовного величия.
Все.
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24.07.2021 04:29 Ответить
"Не заблуждайтесь: Бог не тот, над кем можно насмехаться. Что посеет человек, то и пожнёт. Кто сеет, следуя за желаниями своего грешного тела, пожнёт от него смерть, а кто сеет, следуя за духом, пожнёт от духа вечную жизнь. Не будем же опускать руки, делая добро, потому что если не сдадимся, то в своё время пожнём плоды. Итак, пока есть возможность, будем делать добро всем, но особенно братьям и сёстрам по вере." (Галатам 6 7-10)
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24.07.2021 05:06 Ответить
Шоб и днём страдали.
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24.07.2021 05:56 Ответить
В этом центре женщинам будут объяснять, что мужчин нельзя провоцировать на агрессию?
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24.07.2021 12:03 Ответить
Так "домашнє насильство", частіш всього, твориться пізно ввечері і вночі! Що "жертвам насилля" робить у той час? Терпіть до ранку - поки Центр відкриється?
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24.07.2021 06:59 Ответить
Це геть не смішно! Жертвами домашнього насильства часто стають жінки. І часто нема тих, кто може підказати, що робити в таких випадках. Це з самих простих питань. Я вже не кажу про інші аспекти.
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24.07.2021 08:20 Ответить
А я і не сміюся... Я "НАСМІХАЮСЯ"!!!... Бо такі Центри потрібно робить цілодобовими і поєднувать їх з притулками в яких жертву можна негайно заспокоїть та надать невідкладну допомогу - в першу чергу - медичну!
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24.07.2021 08:24 Ответить
Ну, щоб щось робити геть добре, то це потрібно гарно фінансувати. А для наших реалій пояснювати не треба...
З особистого досвіда:
В мене буга колега, жінка років 27. Працювали у фінановій установі. Вона керівник операційного відділу. А чоловік у неї - працівник колонії для засуджених. Тобто вже ******** домінувати.
Коротше - вона декілька разів приходила на роботу з синцем під оком. Вже тій колезі казав - це не сімейне життя. Але коли вона прийшла зі зламаною рукою, то вже декількома колегами просто змусили її розвестися і з'їхати в окрему квартиру з дитиною (якщо не помиляюсь, то їх "родина" жила разом в квартирі, що винаймала).
Це я до того, що ми підтримали її. А хтось не має жодної підтримки і таки центри, це крок у вірному напрямку.
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24.07.2021 08:40 Ответить
Так в чому саме я неправий?
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24.07.2021 08:47 Ответить
Не то щоб не правий. Просто шлях до цілодобових притулків з повним переліком послуг, починається з першого кроку - відкриття самого притулку. То вже добре, що щось роблять...
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24.07.2021 08:51 Ответить
Мужчины таки тоже подвегаются насилию. Особенно насилию над мозгом.
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24.07.2021 08:45 Ответить
В этих центрах обязательным должно быть обучение не провоцировать мужчин.
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24.07.2021 12:06 Ответить
До этого времени не провоцировать мужа.
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24.07.2021 12:04 Ответить
Да просто хорош бухать водяру с вечера пятницы до попускания пивосиком с утреца в воскресенье...
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24.07.2021 07:30 Ответить
Создать ещё бы дневной центр для пострадавших от уличного хулиганства, от нарушителей ПДД. ... И много много дневных центров хороших и разных - лишь бы быдлоэлекторатовское бабло зелёная срань прикарманивала...
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24.07.2021 07:52 Ответить
Вот видите, сама жизнь вас к Верховной Раде подводит.
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24.07.2021 08:15 Ответить
Нужен самый главный центр - Пострадавшим от европейских тарифов.
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24.07.2021 12:05 Ответить
Эх, лучше бы для виновников насилия, круглосуточный.
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24.07.2021 10:31 Ответить
правильно. бабьё достаёт мужиков своим психологическим и части физическим насилием.
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25.07.2021 03:55 Ответить
 
 