Денний центр для постраждалих від домашнього насильства створюють у Києві

У Києві створять Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, який стане продовженням Центру гендерної рівності та функціонуватиме в Дніпровському районі, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Київ отримав державну субвенцію на понад 6 млн грн, і за ці кошти буде створено цей Денний центр. Дуже важливо, що в структурі нового Центру працюватиме мобільна бригада, яка оперативно реагуватиме на випадки домашнього насильства. Основна мета діяльності такої бригади - невідкладне надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. Створення такого Центру - це логічне продовження розвитку єдиної системи протидії і запобігання насильству. Це буде установа, яка буде відповідати всім сучасним вимогам. Розташований він буде за адресою: вул. Райдужна, 6-А", - каже Хонда.

Головними завданнями майбутнього Денного центру буде надання комплексної соціально-психологічної та первинної юридичної допомоги постраждалим, організація і підтримка груп взаємодопомоги постраждалих, організація і проведення семінарів і тренінгів для постраждалих, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторних випадків насильства щодо потерпілої особи і формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві, а також інформування населення про права потерпілих і соціальні послуги, що надаються Денним центром.

В установі працюватимуть юридичні консультанти, психологи і лікар-психолог, соціальні працівники. До складу мобільної бригади входитимуть психолог, соціальний працівник і водій.

Повноцінно новий Денний центр має запрацювати у 2022 році.

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