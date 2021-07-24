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Денний центр для постраждалих від домашнього насильства створюють у Києві

Денний центр для постраждалих від домашнього насильства створюють у Києві

У Києві створять Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, який стане продовженням Центру гендерної рівності та функціонуватиме в Дніпровському районі, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Київ отримав державну субвенцію на понад 6 млн грн, і за ці кошти буде створено цей Денний центр. Дуже важливо, що в структурі нового Центру працюватиме мобільна бригада, яка оперативно реагуватиме на випадки домашнього насильства. Основна мета діяльності такої бригади - невідкладне надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. Створення такого Центру - це логічне продовження розвитку єдиної системи протидії і запобігання насильству. Це буде установа, яка буде відповідати всім сучасним вимогам. Розташований він буде за адресою: вул. Райдужна, 6-А", - каже Хонда.

Головними завданнями майбутнього Денного центру буде надання комплексної соціально-психологічної та первинної юридичної допомоги постраждалим, організація і підтримка груп взаємодопомоги постраждалих, організація і проведення семінарів і тренінгів для постраждалих, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторних випадків насильства щодо потерпілої особи і формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві, а також інформування населення про права потерпілих і соціальні послуги, що надаються Денним центром.

В установі працюватимуть юридичні консультанти, психологи і лікар-психолог, соціальні працівники. До складу мобільної бригади входитимуть психолог, соціальний працівник і водій.

Повноцінно новий Денний центр має запрацювати у 2022 році.

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КМДА (2379) насилля (297) сім’я (111)


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Топ коментарі
+2
Так "домашнє насильство", частіш всього, твориться пізно ввечері і вночі! Що "жертвам насилля" робить у той час? Терпіть до ранку - поки Центр відкриється?
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24.07.2021 06:59 Відповісти
+1
Це геть не смішно! Жертвами домашнього насильства часто стають жінки. І часто нема тих, кто може підказати, що робити в таких випадках. Це з самих простих питань. Я вже не кажу про інші аспекти.
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24.07.2021 08:20 Відповісти
+1
Мужчины таки тоже подвегаются насилию. Особенно насилию над мозгом.
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24.07.2021 08:45 Відповісти
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Дж.Лондон
С абсолютной и неприрекаемой истиной о том, что нельзя посеяв моральное убожество нельзя снять с него плоды духовного величия.
Все.
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24.07.2021 04:29 Відповісти
"Не заблуждайтесь: Бог не тот, над кем можно насмехаться. Что посеет человек, то и пожнёт. Кто сеет, следуя за желаниями своего грешного тела, пожнёт от него смерть, а кто сеет, следуя за духом, пожнёт от духа вечную жизнь. Не будем же опускать руки, делая добро, потому что если не сдадимся, то в своё время пожнём плоды. Итак, пока есть возможность, будем делать добро всем, но особенно братьям и сёстрам по вере." (Галатам 6 7-10)
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24.07.2021 05:06 Відповісти
Шоб и днём страдали.
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24.07.2021 05:56 Відповісти
В этом центре женщинам будут объяснять, что мужчин нельзя провоцировать на агрессию?
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24.07.2021 12:03 Відповісти
Так "домашнє насильство", частіш всього, твориться пізно ввечері і вночі! Що "жертвам насилля" робить у той час? Терпіть до ранку - поки Центр відкриється?
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24.07.2021 06:59 Відповісти
Це геть не смішно! Жертвами домашнього насильства часто стають жінки. І часто нема тих, кто може підказати, що робити в таких випадках. Це з самих простих питань. Я вже не кажу про інші аспекти.
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24.07.2021 08:20 Відповісти
А я і не сміюся... Я "НАСМІХАЮСЯ"!!!... Бо такі Центри потрібно робить цілодобовими і поєднувать їх з притулками в яких жертву можна негайно заспокоїть та надать невідкладну допомогу - в першу чергу - медичну!
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24.07.2021 08:24 Відповісти
Ну, щоб щось робити геть добре, то це потрібно гарно фінансувати. А для наших реалій пояснювати не треба...
З особистого досвіда:
В мене буга колега, жінка років 27. Працювали у фінановій установі. Вона керівник операційного відділу. А чоловік у неї - працівник колонії для засуджених. Тобто вже ******** домінувати.
Коротше - вона декілька разів приходила на роботу з синцем під оком. Вже тій колезі казав - це не сімейне життя. Але коли вона прийшла зі зламаною рукою, то вже декількома колегами просто змусили її розвестися і з'їхати в окрему квартиру з дитиною (якщо не помиляюсь, то їх "родина" жила разом в квартирі, що винаймала).
Це я до того, що ми підтримали її. А хтось не має жодної підтримки і таки центри, це крок у вірному напрямку.
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24.07.2021 08:40 Відповісти
Так в чому саме я неправий?
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24.07.2021 08:47 Відповісти
Не то щоб не правий. Просто шлях до цілодобових притулків з повним переліком послуг, починається з першого кроку - відкриття самого притулку. То вже добре, що щось роблять...
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24.07.2021 08:51 Відповісти
Мужчины таки тоже подвегаются насилию. Особенно насилию над мозгом.
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24.07.2021 08:45 Відповісти
В этих центрах обязательным должно быть обучение не провоцировать мужчин.
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24.07.2021 12:06 Відповісти
До этого времени не провоцировать мужа.
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24.07.2021 12:04 Відповісти
Да просто хорош бухать водяру с вечера пятницы до попускания пивосиком с утреца в воскресенье...
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24.07.2021 07:30 Відповісти
Создать ещё бы дневной центр для пострадавших от уличного хулиганства, от нарушителей ПДД. ... И много много дневных центров хороших и разных - лишь бы быдлоэлекторатовское бабло зелёная срань прикарманивала...
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24.07.2021 07:52 Відповісти
Вот видите, сама жизнь вас к Верховной Раде подводит.
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24.07.2021 08:15 Відповісти
Нужен самый главный центр - Пострадавшим от европейских тарифов.
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24.07.2021 12:05 Відповісти
Эх, лучше бы для виновников насилия, круглосуточный.
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24.07.2021 10:31 Відповісти
правильно. бабьё достаёт мужиков своим психологическим и части физическим насилием.
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25.07.2021 03:55 Відповісти
 
 