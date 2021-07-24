Денний центр для постраждалих від домашнього насильства створюють у Києві
У Києві створять Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, який стане продовженням Центру гендерної рівності та функціонуватиме в Дніпровському районі, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Київ отримав державну субвенцію на понад 6 млн грн, і за ці кошти буде створено цей Денний центр. Дуже важливо, що в структурі нового Центру працюватиме мобільна бригада, яка оперативно реагуватиме на випадки домашнього насильства. Основна мета діяльності такої бригади - невідкладне надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. Створення такого Центру - це логічне продовження розвитку єдиної системи протидії і запобігання насильству. Це буде установа, яка буде відповідати всім сучасним вимогам. Розташований він буде за адресою: вул. Райдужна, 6-А", - каже Хонда.
Головними завданнями майбутнього Денного центру буде надання комплексної соціально-психологічної та первинної юридичної допомоги постраждалим, організація і підтримка груп взаємодопомоги постраждалих, організація і проведення семінарів і тренінгів для постраждалих, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторних випадків насильства щодо потерпілої особи і формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві, а також інформування населення про права потерпілих і соціальні послуги, що надаються Денним центром.
В установі працюватимуть юридичні консультанти, психологи і лікар-психолог, соціальні працівники. До складу мобільної бригади входитимуть психолог, соціальний працівник і водій.
Повноцінно новий Денний центр має запрацювати у 2022 році.
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Дж.Лондон
С абсолютной и неприрекаемой истиной о том, что нельзя посеяв моральное убожество нельзя снять с него плоды духовного величия.
Все.
З особистого досвіда:
В мене буга колега, жінка років 27. Працювали у фінановій установі. Вона керівник операційного відділу. А чоловік у неї - працівник колонії для засуджених. Тобто вже ******** домінувати.
Коротше - вона декілька разів приходила на роботу з синцем під оком. Вже тій колезі казав - це не сімейне життя. Але коли вона прийшла зі зламаною рукою, то вже декількома колегами просто змусили її розвестися і з'їхати в окрему квартиру з дитиною (якщо не помиляюсь, то їх "родина" жила разом в квартирі, що винаймала).
Це я до того, що ми підтримали її. А хтось не має жодної підтримки і таки центри, це крок у вірному напрямку.