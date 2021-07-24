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Рейтинг одобрения деятельностью действующего президента США среди американцев опустился до 50%. Это самый низкий показатель для Байдена, - опрос

Рейтинг одобрения деятельностью действующего президента США среди американцев опустился до 50%. Это самый низкий показатель для Байдена, - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев в июле снизился на 6 процентных пунктов и составил 50% против июньских 56%.

Об этом сообщила компания Gallup, информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно опросу общественного мнения, 45% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Байдена, а 5% респондентов заявили, что не сформировали мнение по данному вопросу. Со момента вступления в должность президента США это самый низкий рейтинг для Байдена, отмечает Gallup.

Вместе с тем деятельность Байдена на посту президента США одобряют 90% сторонников Демократической партии, а также порядка 12% среди тех американцев, которые поддерживают Республиканскую партию, и 48% американцев, не симпатизирующих ни той, ни другой партии. При этом Gallup отмечает, что рейтинг Байдена падает именно среди сторонников демократов - в январе-феврале его поддерживали порядка 98-96% в этой категории граждан.

"Это (падение рейтинга. - Ред.) происходит, когда прогресс Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса буксует, замедляется темп вакцинации и число случаев заражения COVID-19 растет", - пишет Gallup.

Более того, нынешний лидер США пока не выполнил ряд своих предвыборных обещаний, отмечает компания.

Опрос был проведен в период с 6 по 21 июля среди более чем тысячи совершеннолетних американцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Байден - спецпредставитель по Украине во многих отношениях", - советник Госдепа Чолле

Автор: 

Байден Джо (2795) рейтинг (1642) США (27182)


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Топ комментарии
+16
А нечего было разрешать ***** с немчурой свою трубу достраивать.)
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24.07.2021 10:29 Ответить
+10
Не надо было с бубочкой даже по телефону шоркаться. Оно ж заразное.
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24.07.2021 10:30 Ответить
+10
Может, американцам не нравятся байденовские заискивания перед пуйлом?
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24.07.2021 10:38 Ответить
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А нечего было разрешать ***** с немчурой свою трубу достраивать.)
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24.07.2021 10:29 Ответить
поверь, американскому избирателю, в массе, это покуй
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24.07.2021 11:11 Ответить
Не надо было с бубочкой даже по телефону шоркаться. Оно ж заразное.
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24.07.2021 10:30 Ответить
Может, американцам не нравятся байденовские заискивания перед пуйлом?
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24.07.2021 10:38 Ответить
Гадаю, Геллап трохи брибріХУЄ.
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24.07.2021 13:28 Ответить
как бы и не удивительно.
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24.07.2021 10:35 Ответить
Не раскачивайте лодку, а то Байден упадет.
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24.07.2021 10:38 Ответить
ну плешивца в ад так и не отправил ..
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24.07.2021 10:39 Ответить
Хто шкодить Україні тому буде гаплик.
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24.07.2021 10:43 Ответить
тогда россии давно должен быть гаплик, а она держится
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24.07.2021 15:56 Ответить
"Отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена". Не прошло и пол года, а уже успели умиротворить Путина за счет Украины. Сатана там правит бал! Продолжение Schröder-изации, - Merkel-изации Европы! - при поддержке США. НеоМюнхенский сговор коррумпированных на мировом уровне политиканов и чиновников. Сатана там правит бал! "На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!

В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!

Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!

Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой! (с)
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24.07.2021 10:49 Ответить
баран, ты под каждую новость ето будешь копировать?
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24.07.2021 10:53 Ответить
Заховатися за псевдонімом і ...тявкати - великий герой!? Анонімщик ?
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24.07.2021 12:01 Ответить
а ты шо хотел, шо бы я тебе ключь от хаты прислал?
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24.07.2021 12:25 Ответить
Значить анонім! Інтернет-бот! Тому всіх на ти, обзивати... з підпілля.
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24.07.2021 12:40 Ответить
тут вроде уже и таблетки не в помощь....
лечение одно - евтаназия.
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24.07.2021 12:51 Ответить
Анонімщик - викреслюю!
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24.07.2021 12:59 Ответить
Ольгінське чмо з мириканським прапорцем. Нахабне й дурне.
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24.07.2021 13:30 Ответить
коменнтом выше ты был нестором, а тут вдруг вова- ты хто, маша?
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24.07.2021 13:35 Ответить
У тебе в макітрі троїться? Чи 15-риться?
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24.07.2021 18:35 Ответить
у Джо была одна задача и цель - убрать рыжего с горизонта.
that mission accomplished.
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24.07.2021 10:51 Ответить
мелковатая цель....
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24.07.2021 15:57 Ответить
не думаю - ор стоит по етому поводу на украинском сайте до сих пор,
умножь на 3 - и ты прочитал американские новости.
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24.07.2021 16:01 Ответить
в Америке авианосцы носят имена президентов
следующий должен быть "Facking Donald".
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24.07.2021 16:16 Ответить
ну мы про Трампа ничего плохого сказать не можем.

А так плохо как жилось и живется Украине при Facking Obama and Baiden - такого еще не было
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24.07.2021 16:23 Ответить
Куди ділись толпи упорантів які полюціями тут текли від Джо і розказували як він Путіна знищувати буде? Як вони дружно накидувались на всіх хто казав що від лівака-демократа нічого доброго для України не варта чекати.
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24.07.2021 11:06 Ответить
опитано тисячу виборців з трьохсот мільйонів, які мають право голосу?
Що за лажа?
В Україні - й то опитують дві тисячі серед 35-ти мільйонів виборців
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24.07.2021 11:12 Ответить
Іще один ольгінський йолоп, який і досі доводить, що дєдушка жо не ворог України і друг куйла, а наш великий друх.
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24.07.2021 13:31 Ответить
Что за бред, какой рейтинг у этого аморального овоща, страна разрушается на глазах.
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24.07.2021 11:17 Ответить
Ще і року не пройшло, а внутріпартійний клан-тусовка, за допомогою своїх ручних цуциків (Галупів, Вашингтон-Постів і т.д.) вже починає хитати політичну лодку з дядечком Джо, прокладаючи стежку для своєї Камалушки ненаглядної.
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24.07.2021 11:17 Ответить
Печален не тот факт что почти половина населения поддерживает самую разрушительную в истории США Администрацию, а в том что эти же люди не видят: человек страдает деменцией, и даже не сможет выдержать простого когнитивного теста.
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24.07.2021 11:33 Ответить
Складається враження, що на всіх міжнародних зустрічах у дядечка Джо головна ціль - не впасти на публіці.
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24.07.2021 15:04 Ответить
Всё гораздо хуже: он заговаривается. На встречах с прессой он начинает ахинею нести.
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24.07.2021 15:05 Ответить
Такі да. Ось: https://www.youtube.com/watch?v=FiYiXWvoQwU Просто жах.
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24.07.2021 18:37 Ответить
Даже кремлеботы на этом сайте притихли.
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24.07.2021 11:34 Ответить
Один всё же рыло своё высунуть успел - ,,aquarius580 .,, ))
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24.07.2021 12:30 Ответить
я думаю це початок буде дуже низький
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24.07.2021 11:44 Ответить
Не справляется дед, оно и понятно возраст...
Удивительно другое, из 330 млн американцев, кандидатами на президенсткий пост в финале шли двое... один шоумен-популист со слегка поехавшей кукухой, другой древний дед с деменцией... блин, а они еще над нами смеялись... та Порошенко с Зеленским еще неплохие кандидаты по сравнению с этой парочкой )
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24.07.2021 12:07 Ответить
да, я после этого тоже воспрял духом, что у нас еще не все так плохо))
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24.07.2021 15:58 Ответить
не хер было с немцами сосаться.....
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24.07.2021 12:07 Ответить
Та пофиг американцам на тех немцев. Американцев всегда волновали только внутренние проблемы. Просто немного приходят в себя после тотальной промывки мозгов на выборах.
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24.07.2021 12:46 Ответить
Зато в Украине так оценивают Зеленского что, чем больше у него зашкваров, тем больше у него рейтинг. Не умеет американская администрация прикармливать рейтинговые кампании. Жалко им денег избирателей !
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24.07.2021 12:17 Ответить
джо - ссыкливый старый предатель,
сначала назвал фуйла убийцей - потом приехал и пожал убийце руку,
сначала был против СП-2 потом приехал к меркель и дал ей добро
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24.07.2021 13:17 Ответить
Воно не прєдатєль. Воно завжди було таке.
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24.07.2021 13:33 Ответить
Скоро бедоносец в гости приедет, вобще поплохеет...
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24.07.2021 15:17 Ответить
Ото було б непогано.
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24.07.2021 18:38 Ответить
украденные выборы, нарисованный рейтинг.
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25.07.2021 03:59 Ответить
 
 