Рейтинг одобрения деятельностью действующего президента США среди американцев опустился до 50%. Это самый низкий показатель для Байдена, - опрос
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев в июле снизился на 6 процентных пунктов и составил 50% против июньских 56%.
Об этом сообщила компания Gallup, информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно опросу общественного мнения, 45% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Байдена, а 5% респондентов заявили, что не сформировали мнение по данному вопросу. Со момента вступления в должность президента США это самый низкий рейтинг для Байдена, отмечает Gallup.
Вместе с тем деятельность Байдена на посту президента США одобряют 90% сторонников Демократической партии, а также порядка 12% среди тех американцев, которые поддерживают Республиканскую партию, и 48% американцев, не симпатизирующих ни той, ни другой партии. При этом Gallup отмечает, что рейтинг Байдена падает именно среди сторонников демократов - в январе-феврале его поддерживали порядка 98-96% в этой категории граждан.
"Это (падение рейтинга. - Ред.) происходит, когда прогресс Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса буксует, замедляется темп вакцинации и число случаев заражения COVID-19 растет", - пишет Gallup.
Более того, нынешний лидер США пока не выполнил ряд своих предвыборных обещаний, отмечает компания.
Опрос был проведен в период с 6 по 21 июля среди более чем тысячи совершеннолетних американцев.
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Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!
В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой! (с)
лечение одно - евтаназия.
that mission accomplished.
умножь на 3 - и ты прочитал американские новости.
следующий должен быть "Facking Donald".
А так плохо как жилось и живется Украине при Facking Obama and Baiden - такого еще не было
Що за лажа?
В Україні - й то опитують дві тисячі серед 35-ти мільйонів виборців
Удивительно другое, из 330 млн американцев, кандидатами на президенсткий пост в финале шли двое... один шоумен-популист со слегка поехавшей кукухой, другой древний дед с деменцией... блин, а они еще над нами смеялись... та Порошенко с Зеленским еще неплохие кандидаты по сравнению с этой парочкой )
сначала назвал фуйла убийцей - потом приехал и пожал убийце руку,
сначала был против СП-2 потом приехал к меркель и дал ей добро